Feuerwehrhaus: Es ist Geduld gefragt

Von: Roland Lory

Der künftige Standort aus der Luft: Am alten Murnauer Volksfestplatz soll der Neubau entstehen. © Dominik Bartl

Schritt für Schritt kommt der geplante Neubau des Murnauer Feuerwehrhauses voran. Noch vor der Sommerpause soll der Bauausschuss den Auslobungstext für den Planungswettbewerb behandeln. Wie viel das Projekt am Ende kosten wird, ist unklar. Fest steht: Die Baukosten sind in letzter Zeit beträchtlich nach oben geklettert.

Murnau – „Ungeduldig“: So beschreibt Michael Hosp (CSU) die Stimmung bei den örtlichen Brandbekämpfern, was den geplanten Neubau des Feuerwehrgerätehauses betrifft. Es gebe welche, „die schlichtweg glauben, dass nichts mehr passiert“. Die muss Hosp dann wieder einfangen. Der Feuerwehrreferent des Murnauer Marktgemeinderats selbst ist momentan aber „guter Dinge“. Denn aktuell wird der Auslobungstext für den Planungswettbewerb erarbeitet. „Dieser soll noch vor der Sommerpause im Bauausschuss behandelt werden“, sagt Kreszentia Oppenrieder, geschäftsleitende Beamtin im Murnauer Rathaus.

Hosp sieht es so: „Es wird Zeit, dass man weiterkommt. Sonst vergeht wieder ein halbes Jahr, bis wieder was passiert. Die Zeit drängt“, betont der langjährige Gemeinderat, der selber aktiver Feuerwehrmann ist und früher Kommandant war. Die Ungeduld seiner Kameraden kann er verstehen. „Aber man muss auch die Seite der Verwaltung sehen.“ Es gibt Regularien, Fristen und Vorgaben. Viele Dinge nehmen eine gewisse Zeit in Anspruch. Die Ausschreibung des Wettbewerbs erfolgt laut Oppenrieder, sobald der Auslobungstext als Grundlage beschlossen ist. Gemeinsam mit den Fraktionssprechern, den Vertretern der Feuerwehr und der Verwaltung wurde das Raumprogramm abgestimmt, das als Basis für den Auslobungstext dient.

Michael Hosp ist Referent der Murnauer Feuerwehr. © ANDREAS MAYR (FKN/Pauschale)

Eine Kostenschätzung wagt der Markt Murnau derzeit nicht. Frühestens auf Grundlage des Vorentwurfs – also nach Abschluss des Wettbewerbsverfahrens – könne eine Prognose abgegeben werden, heißt es. 2021 war von 11 Millionen Euro die Rede. Unstrittig ist: Die Baukosten sind in die Höhe geklettert, mit weiteren Kostensteigerungen dürfte also zu rechnen sein. Wann der Spatenstich passieren wird, ist ebenso unklar.

Es ist auch ein Parkhaus geplant, von einer Tiefgarage nahm die Kommune wegen der Kosten Abstand. Das dreigeschossige Parkhaus ist Teil des Wettbewerbs für das Feuerwehrhaus. Man will es in System-Bauweise erstellen. „Die Kosten werden sich erst durch die Ausschreibung ergeben“, teilt Oppenrieder mit. „Die Schätzung bei der Entwurfsplanung geht von rund drei Millionen Euro netto aus.“ 100 Parkplätze soll die Allgemeinheit nutzen können, zudem sollen für die Feuerwehr beziehungsweise eine feste Vermietung rund 50 Plätze integriert werden.

Ein Thema ist auch noch die Entsorgung von Materialien, die im Erdreich schlummern: Bauschutt, Schlacken, Hausmüll und sonstiger Schutt. Alles Altlasten, die fachgerecht entsorgt werden müssen. Kosten: unklar.

Für die Planung des Parkhauses wurde im Wirtschaftsplan der Gemeindewerke für 2023 ein Betrag von 100 000 Euro vorgesehen. Was diejenige des Feuerwehrhauses betrifft, stehen heuer aus dem Vorjahr übernommene Haushaltsreste von rund 280 000 Euro zur Verfügung. Etwa zur Durchführung des Wettbewerbs.