Neun-Euro-Ticket gilt im Omobi - Gemeinde rechnet mit höherer Auslastung - Keine zusätzlichen Fahrzeuge

Mobilität in Murnau

Von Roland Lory schließen

Das Neun-Euro-Ticket erfreut sich großer Beliebtheit. Es wird auch im Murnauer Ortsbus Omobi gelten. Mit der Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs hat sich am Montagabend eingehend der Marktgemeinderat beschäftigt.

Murnau – Am 1. Juni ist es soweit: Dann gilt das Neun-Euro-Ticket. Für diese Summe kann man einen Monat lang im Juni, Juli oder August im Nahverkehr durch ganz Deutschland fahren. Wie am Montag im Marktgemeinderat auf Nachfrage von Michael Hosp (CSU) bekannt wurde, wird das Ticket auch im Murnauer Ortsbus gelten. Es ist über die Deutsche Bahn online buchbar (www.bahn.de) oder am Bahnhof erhältlich. Nach Angaben von Rathaussprecherin Annika Röttinger rechnet die Gemeinde „mit einer höheren Auslastung“. Rainer Paschen vom Seniorenbeirat meint hingegen: „Ich glaube nicht, dass es ein Run wird.“ Das Neun-Euro-Ticket betreffe die Dauerfahrer, also diejenigen, die den Ortsbus mehrmals pro Woche nutzen. Bei den Senioren gebe es davon aber nicht viele. Clemens Deyerling, einer der Omobi-Geschäftsführer, geht dagegen von einer höheren Auslastung aus. In welchem Maß, kann er nicht abschätzen. Er freut sich auf das Ticket. „Es ist spannend, weil man deutschlandweit sieht, welche Auswirkungen ein quasi kostenfreier ÖPNV hat.“ Er hofft, dass die Menschen ausprobieren werden, was es bedeutet, mit öffentlichen Verkehrsmitteln zur Schule oder Arbeit zu kommen.

Hosp erkundigte sich im Gemeinderat nach einer etwaigen Gegenfinanzierung. Röttinger: „Es wird eine Ausgleichszahlung geben.“ Details seien noch nicht genau bekannt. „Wir haben die Richtlinie erst heute bekommen“, sagte die Sprecherin am Dienstag.

Keine zusätzlichen Fahrzeuge

Zusätzliche Fahrzeuge sollen nicht bereitgestellt werden. Die Ausgleichszahlung werde voraussichtlich nicht so hoch sein, dass die Gemeinde ein oder mehrere finanzieren könne, sagt Röttinger. „Dazu kommt, dass die Personen, die das Ticket buchen, kein Fahrtentgelt bezahlen.“ Zur Zeit sind zwei Fahrzeuge im Einsatz.

Im Gemeinderat ist der Ortsbus ein Dauerbrenner. Am Montag standen mehrere Anträge auf der Tagesordnung. Die CSU-Fraktion schlug vor, dass die Software und die Transportleistungen für den Ortsbus getrennt und jeweils einzeln ausgeschrieben und vergeben werden. Bisher ist der Rufbus ganzheitlich an die Firma Omobi vergeben worden. CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider schließt nicht aus, dass mit einer getrennten Vergabe mehr Flexibilität und Transparenz einhergehen und das Ganze „vielleicht auch günstiger“ wird. Andererseits: „Es kann auch sein, dass die Lösung, die wir haben, am besten ist.“

Übrigens: Alles aus der Region gibt‘s jetzt auch in unserem regelmäßigen GAP-Newsletter.

Grundsätzlich besteht laut Rathaus die Möglichkeit, Fahrdienst und Software getrennt zu beauftragen. Die Rückmeldungen von Kommunen und Landkreisen, die getrennt vergaben, fielen laut Sitzungsvorlage sehr unterschiedlich aus. Sie reichten von Zufriedenheit bis zu klarem Abraten. Die Verwaltung zeigte sich mit der bisherigen Lösung sehr zufrieden, wie der Umwelt- und Mobilitätsbeauftragte Philipp Zehnder darlegte.

Bürgermeister Rolf Beuting ((ÖDP/Bürgerforum) konnte in einer getrennten Vergabe „keinen erkennbaren Mehrwert für den Nutzer“ erkennen. Für die Verwaltung befürchtet er einen Mehraufwand. Auch Vizebürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler) hatte kein Verständnis. „Wenn dauernd Kritik kommt vom Gemeinderat, ist das kontraproduktiv.“

Zoepf: Dinge hinterfragen nach Probephase

Das wollte Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, so nicht stehen lassen. „Nach einer Probephase ist es in einem demokratischen Gremium üblich, dass man die Dinge hinterfragt.“ Da die Fördergelder für den Ortsbus zurückgehen, müsse man sich „Gedanken machen, wie wir etwas verbessern können“.

Zudem hatten die Grünen einen umfangreichen Antrag zum ÖPNV eingereicht. Unter anderem geht es der Fraktion um einen Vergleich Rufbus/liniengeführtes System. Die Verwaltung wird nun beauftragt, einen Zeitplan für die Umsetzung von Phase Zwei des Mobilitätskonzepts zu erstellen. Erste Priorität soll die ÖPNV-Planung haben.

Mit Spannung wird erwartet, wie der Landkreis weiter verfährt. Zur Debatte steht, einen Blaues-Land-Bus zu installieren, der in mehr als den bisherigen Orten (Murnau, Riegsee, Seehausen) unterwegs ist und für den der Landkreis zuständig wäre. Ungefähr bis Ende des Jahres könnte sich zeigen, wo die Reise hingeht. Doch es gibt auch skeptische Stimmen. „Das ist ein sportlicher Zeitplan“, bemerkte Dr. Michael Rapp, CSU-Gemeinderat und Vizelandrat. Eine Debatte über Tarife wurde vertagt.

Auch interessant: 19-jähriger Partygast liefert sich Verfolgungsjagd mit Polizei