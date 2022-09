Weitere Arztpraxen im Kemmelpark: Murnauer CSU-Fraktionschef äußert Kritik - auch an Modalitäten des Grundstücksgeschäfts

Von: Roland Lory

Der Bagger und ein Lastwagen sind angerückt: Die Bauarbeiten auf dem Grundstück am Eingang des Kemmelparks haben begonnen. © Lory

Seit ein paar Jahren steht am Eingang des Murnauer Kemmelparks ein Bürogebäude. Jetzt gesellt sich noch ein zweites hinzu. Auch Ärzte sollen einziehen. Kritik kommt von CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider – aus verschiedenen Gründen.

Murnau – Der Kemmelpark ist fast vollständig bebaut, aber auch nur fast. Die zentrale Fläche in dem ehemaligen Militärareal liegt noch brach, dort soll ein Forschungszentrum entstehen. Doch das Projekt zieht sich erheblich. Ein weiteres Grundstück, das noch der Bebauung harrt, ist dasjenige am Eingang des Kemmelparks gegenüber den Einkaufsmärkten. Doch mittlerweile ist dort etwas im Gange, ein Bagger ist angerückt und bearbeitet den Untergrund. Im Herbst sollen die Bodenplatte und der Keller realisiert werden. Dies teilt Jörg Hoffmann mit, neben Marion Rebholz Geschäftsführer der MurNow GmbH & Co. KG. Diese tritt als Bauträger für das geplante Bürogebäude auf. Zehn Einheiten sind vorgesehen. Unter anderem Büros, doch „auch Ärzte, aber wenige“, teilt Hoffmann mit. Die Einheiten wurden veräußert, es gebe fünf Käufer. Eigentlich sollte ursprünglich ein größeres Objekt entstehen, doch dann verhängte die Gemeinde eine Veränderungssperre. So entstand vor ein paar Jahren erst mal nur eine etwas kleinere Immobilie: das Werkhaus, in dem sich auch Ärzte angesiedelt haben. „Jetzt haben wir die Chance, das zweite Gebäude zu bauen“, sagt Hoffmann. „Im Herbst 2024 soll es fertig sein.“

Lange Jahre hatte in der Murnauer Kommunalpolitik die Mehrheitsmeinung geherrscht, dass man lieber keine Arztpraxen im Kemmelpark haben möchte. Anfragen von Investoren wurden zurückgewiesen. Damit verfolgte man das Ziel, den Abzug von Betrieben und damit Kaufkraft aus dem Ortszentrum zu verhindern. Der Gedanke war: Wer zu einem Arzt geht, verbindet dies oft mit einem Einkauf. Doch 2019 war dieser Kurs nicht mehr zu halten. Ein Rechtsgutachten, das die Gemeinde in Auftrag gab, stellte fest: Ein Ausschluss von Heilberufen im Bebauungsplan lässt sich nicht rechtfertigen, wäre angreifbar. So kam es, dass sich im Werkhaus auch Ärzte ansiedelten.

Einwände des CSU-Fraktionssprechers

CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider sieht das Ganze kritisch. Aus verschiedenen Gründen. Zum einen glaubt er, dass der Markt Murnau in den Kaufvertrag hätte aufnehmen können, dass sich in dem Gebäude keine Arztpraxen ansiedeln dürfen. Er kreidet dies Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) an. Dieser weilt gerade im Urlaub. Zum anderem mutmaßt Utzschneider, dass der Käufer des Grundstücks durch die Veräußerung der Einheiten „Spekulationsgewinne“ mache. „Das war mit Sicherheit nicht im Sinne des Erfinders.“ Das Areal zu bebauen und gewinnbringend weiterzuverkaufen, „das hätte der Markt Murnau auch machen können“. Utzschneider sieht „keinen großen Vorteil für Murnau“.

Hoffmann sagt: „Das Konzept hat sich nicht geändert. Es war von Anfang an klar, dass wir die Fläche nicht komplett selbst nutzen können.“ Und es sei geplant gewesen, „dass Einheiten verkauft werden“. Den Vorwurf, Spekulationsgewinne zu machen, weist er zurück. „Bei der jetzigen Baupreisentwicklung ist fraglich, ob wir überhaupt einen Gewinn machen.“ Die Preise hätten sich „fast verdoppelt“. Mit welcher Summe das Projekt veranschlagt ist, verrät Hoffmann nicht.

Utzschneider verweist auch noch auf ein Urteil des Bundesgerichtshofs. Darin steht: „Gemeinden, die zur Förderung städtebaulicher Ziele Grundstücke verbilligt verkaufen, sind nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet, für eine vertragliche Absicherung des verfolgten – den verbilligten Grundstücksverkauf rechtfertigenden – Ziels Sorge zu tragen. Sie müssen insbesondere sicherstellen, dass die bevorzugten Käufer nicht auf Kosten der Allgemeinheit Gewinne erzielen, indem sie das verbilligte Bauland alsbald zum Verkehrswert weiterveräußern.“

Markt Murnau freut sich

Der Markt Murnau will sich nicht zur Frage äußern, ob der Verkauf der Einheiten in dem Bürogebäude aus Sicht der Gemeinde problematisch ist. Rathaussprecherin Annika Röttinger sagt nur: „Der Markt Murnau freut sich, dass das geplante Gebäude im Kemmelpark nun realisiert werden soll.“ Für nähere Informationen bezüglich des Projekts solle man sich an die Baugruppe wenden.

Für das Grundstück war Anfang 2022 ein sogenanntes Genehmigungsfreistellungsverfahren über den Markt Murnau beim Landratsamt vorgelegt worden. Besonderheiten dabei: Weder die Kommune „noch das Landratsamt als Bauaufsichtsbehörde überprüfen das geplante Vorhaben präventiv im Vorfeld der Bauarbeiten“, sagt Stephan Scharf, Sprecher der Kreisbehörde. „Die Verantwortung für die formelle und materielle Rechtmäßigkeit tragen allein der Bauherr, der Entwurfsverfasser und die am Bau Beteiligten.“ Erst mit Beginn der Bauarbeiten unterliege das Vorhaben der vollen Überprüfung durch die Bauaufsicht.

