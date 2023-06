Noch ein Job für Jones-Gilch: Murnauer Grüne managt Wahlkampf von Andreas Krahl

Von: Magdalena Kratzer

Managt den Wahlkampf für Andreas Krahl: Gemeinde- und Kreisrätin Veronika Jones-Gilch. © Mayr-Archiv

Langweilig ist ihr ja nicht gerade. Trotzdem engagiert sich Veronika Jones-Gilch bei der Landtagswahl als Wahlkampfkoordinatorin für den Landtagsabgeordneten Andreas Krahl – neben Familie, Job, ihrer Tätigkeit als Kreisrätin sowie Gemeinderätin und Fraktionssprecherin der Grünen in Murnau. Möglich ist das auch, weil sie Prioritäten setzt. Und es ihr Spaß macht.

Murnau – Für irgendjemanden hätte sie es nicht gemacht. Als Andreas Krahl (Bündnis 90/Die Grünen) sie fragte, ob sie seine Wahlkampfkoordinatorin für die Landtagswahl im Oktober werden wolle, sagte sie sofort „Ja“. Veronika Jones-Gilch betont: „Wir kennen uns schon lange und funktionieren einfach gemeinsam.“ Als die Kreisverbände beschlossen, dass der Wahlkampf koordiniert werden müsse, war relativ schnell klar, dass Jones-Gilch die Richtige für den Job ist. „Es ist nicht mein erster Wahlkampf“, sagt die Übersetzerin, Murnauer Gemeinderätin und Kreisrätin. Wichtig sei, dass man gut vernetzt ist, sich auskenne im politischen Betrieb. „Und natürlich muss es auf menschlicher Ebene passen“, sagt Jones-Gilch. Und natürlich müsse man auch die Arbeit an sich mögen. Das tut Jones-Gilch. Auch wenn der Tag der Übersetzerin und Mutter dreier Kinder eigentlich auch so schon gut gefüllt ist. „Ich wäre nun aber ohnehin im Wahlkampf und mache das gerne“, sagt sie.

„Stressbefreite Termine“ in der Natur

Auf die Veranstaltungen freue sie sich. Vor allem auf die Termine, mit denen sie mit den Menschen ins Gespräch kommt. Zum Beispiel bei einer geplanten Wanderung in Peiting. Oder in Penzberg, wo es darum gehen wird, wie man Holz noch zum Heizen nutzen kann. Das Gebäudeenergiegesetz, die Energiekrise, der Krieg in der Ukraine. Und natürlich der Klimawandel. All das, treibe die Leute um. „Man muss sie zu Wort kommen lassen.“ Der Austausch sei ihr „unglaublich wichtig“ und mache ihr persönlich auch Spaß. Besonders die Treffen in der Natur. „Stressbefreite Termine.“ Etwa im Murnauer Moos oder im Wald, wo es auch um den Wald der Zukunft gehen soll. „Da hat man dann gleich einen ganz anderen Bezug zu dem Thema, als wenn man einfach einen Vortrag hält.“

Veronika Jones-Gilch stand früher im Kommunalwahlkampf selbst jeden Samstag in der Murnauer Fußgängerzone, hörte zu und stellte sich den Fragen der Bürger. Mit den Leuten einfach ins Gespräch gehen, habe auch Andreas Krahl schon immer so gemacht, betont Jones-Gilch. „Das ist keine aufgesetzte Wahlkampf-Strategie.“ Sie bewundert sein Engagement in der Seenotrettung. Einfach, „weil er davon überzeugt ist.“ Für Jones-Gilch hat das etwas mit Authentizität zu tun. Sie wünsche sich weniger Schlagzeilen und mehr, „dass man in die sachliche Debatte kommt“. Das Gegenteil von Populismus also, dem man nicht das Feld überlassen dürfe.

Kernthema Pflege

Natürlich wird es um das Kernthema von Andreas Krahl gehen, der vor seiner Zeit im Landtag als Pfleger auf der Intensivstation in der Murnauer Unfallklinik arbeitete: die Pflege. „Ein sehr menschliches Thema, dass uns ja alle betrifft“, sagt Jones-Gilch. Im September sei dazu eine Veranstaltung geplant. Aber nicht nur die Begegnung mit den Bürgern schätzt die Grüne, sondern auch den Austausch mit den Kollegen der anderen Wahlkreise wie Bad Tölz oder Miesbach. „Regional handeln und über den Tellerrand rausdenken“, nennt es Jones-Gilch. Wie viele in der Kommunalpolitik engagiert sich auch Jones-Gilch in ihrer Freizeit. Familie, Job und Politik bekomme sie unter einen Hut, in dem sie Prioritäten setze und sich bewusst Pausen gönne. „Dann bin ich am Sonntag zum Beispiel nicht erreichbar.“ Es sei wichtig zu zeigen, dass es möglich ist, sagt die Gemeinderätin, die im Murnauer Gremium unter anderem Referentin für Kinderbetreuung ist.

Ganz nach dem Motto des früheren US-Präsidenten Barack Obama also, dass da lautete „Yes, we can“? Es gebe jedenfalls immer noch „zu wenig Frauen im Betrieb“. Wenn sich die ein oder andere inspiriert fühle und sagt: „Mensch, was die Jones da macht“, und sich dann selbst wo engagiert, sei es auch viel Wert, betont sie und lacht. Ziel für den Wahlkampf sei aber generell, die Leute dazu zu motivieren, wählen zu gehen. Und natürlich ein gutes Ergebnis einzufahren.

