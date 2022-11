„Verwirklicht worden ist bis jetzt null“

Von: Roland Lory

Verschimmelt das Murnauer Mobilitätskonzept in der Schublade? Diese Befürchtung hegt ein ortsansässiger Bürger. Er hat den Verdacht, dass Steuern verschwendet werden und hat den Rechnungshof und den Steuerzahler-Bund eingeschaltet. Die Rathausverwaltung widerspricht den Vorwürfen.

Murnau – Genau 157 Seiten umfasst das Mobilitätskonzept, das der Markt Murnau erstellen ließ. Rund 77 000 Euro netto hat das Papier gekostet. Das Bundesministerium des Inneren, für Bau und Heimat hat das Werk, das das Büro team red (Berlin) erarbeitete, kräftig gefördert. So musste der Markt Murnau lediglich 23 160 Euro beisteuern. Seit Februar 2021 liegt das Konzept vor.

Aus Sicht des Murnauers Alois Steiger geht zu wenig vorwärts. Daher wandte er sich an den Bayerischen Obersten Rechnungshof sowie an den Bund der Steuerzahler. „Seit Konzepterstellung sind nun gut eineinhalb Jahre vergangen, ohne dass dieses Konzept auch nur ansatzweise herangezogen oder gar Teile daraus umgesetzt wurden“, moniert Steiger. Vorstöße, man möge sich langsam mit der Umsetzung befassen, würden mit unwirschen Worten abgeschmettert. „Es kann wohl davon ausgegangen werden, dass bestimmte Punkte des Kon-zepts, welche vor allem die Verkehrsberuhigung des Untermarktes Murnau beinhalten, einigen Gremiums-Mitgliedern nicht in ihr Konzept passen und so versucht wird, durch zeitliche Verzögerung die Umsetzung des Konzeptes immer weiter hinauszuschieben.“

Eine Gruppe von Gewerbetreibenden im Untermarkt setzt sich seit Jahren für eine wie auch immer geartete Verkehrsberuhigung dort ein. Es gab Unterschriftenaktionen (laut Steiger mit deutlichem Trend zu Pro-Beruhigung), Podiumsdiskussionen, Gespräche im Rathaus mit dem Bürgermeister und den zuständigen Gremiumsmitgliedern – „alles ohne Erfolg“, beklagt der Murnauer. Sein Fazit: Das in Auftrag gegebene Konzept „liegt nun seit bald zwei Jahren in der Schublade herum“. Und je länger dem so sei, umso mehr werden nach Steigers Meinung die dort aufgeführten Fakten und Daten von den künftigen, tatsächlichen Gegebenheiten und Fakten abweichen. „Was letztendlich nichts anderes bedeutet, als dass das jetzige Konzept irgendwann unbrauchbar geworden ist und der Markt Murnau dann wohl ein neues in Auftrag geben wird.“ Kurzum: Steiger hat den Verdacht, dass Steuern verschwendet werden.

Das Rathaus widerspricht. „Das Mobilitätskonzept liegt nicht in der ,Schublade‘, sondern es befindet sich in der Entwicklung“, sagt Pressesprecherin Annika Röttinger. Auf die Frage, was von dem Konzept bisher realisiert wurde, sagt sie: „Es kann nichts umgesetzt worden sein, da es sich in der ersten Phase um eine Bestandsaufnahme gehandelt hat.“ Die Umsetzung sei gemäß Ratsbeschluss für Phase 3 geplant. „Die aktuelle Phase 2 dient der Erarbeitung eines Maßnahmenkatalogs.“ Zudem teilt Röttinger mit, dass Bestandsaufnahmen alleine in der Regel „keine direkt umsetzbaren Inhalte“ hätten. „Es gibt natürlich Mobilitätsmaßnahmen, die unstrittig und nahezu immer sinnvoll sind (wie Verbesserungen von Rad- und Fußwegen) – diese setzten wir konsequent um.“ Für andere Schritte sei eine stimmige Gesamtausrichtung erforderlich, damit die Schritte „sinnvoll zusammen passen (und eben keine Steuergelder verschwendet werden)“.

Der Bund der Steuerzahler bat Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) um eine Stellungnahme. Der Rathauschef findet es „vollkommen in Ordnung“, dass die Organisation ihrer Aufgabe nachgeht, „Steuerverschwendung aufzudecken. Die in Murnau eingesetzten Mittel sind aber sinnvoll, um den Verkehr nach und nach auf viele unterschiedliche Verkehrsträger zu verteilen und nicht allein aufs Auto zu setzen.“ Mit der Einführung des Ortbusses und dem Ausbau des Radwegenetzes habe die Marktgemeinde bereits viele positive Schritte in diese Richtung gehen können.

Steiger geht’s vor allem darum, im Untermarkt den Verkehr zu beruhigen. „Mit einfachen Maßnahmen könnte man ihn entschleunigen.“ Er schlägt zum Beispiel vor, ein paar Blumentöpfe aufzustellen oder Schwellen zu installieren. „Verwirklicht worden ist bis jetzt null“, bedauert er. Allerdings beschloss der Hauptausschuss im Spetember, den Gehsteig an einer Stelle zu verbreitern. Zudem wird über Querungshilfen nachgedacht.

Steiger verweist auch auf den Feinstaub, unter dem Gewerbetreibende litten. „Man kann keine Tür aufmachen.“ Steigers Ehefrau ist Inhaberin eines Ladens im Untermarkt.