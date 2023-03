Omobi-Fans haben das Nachsehen: Große Mehrheit für Linienbussystem - Kommt Bürgerbegehren?

Von: Roland Lory

Voller Saal: Rund 100 Zuhörer verfolgen am Montagabend die rund dreistündige Sondersitzung des Gemeinderats zum Thema ÖPNV im Kultur- und Tagungszentrum. © Mayr

Die große Überraschung bleibt am Montagabend aus. Der Marktgemeinderat stimmt mit großer Mehrheit für ein liniengeführtes Bussystem in Murnau. Damit hält er am Aus des bisherigen Modells fest. Ob die Omobi-Befürworter ein Bürgerbegehren starten, ist am Dienstag noch unklar.

Murnau – Relativ am Anfang spricht Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) einen Appell aus: Er bittet die Besucher im Kultur- und Tagungszentrum (KTM), nicht zu klatschen oder ihre Ablehnung zu bekunden. Das hält einige Bürger jedoch nicht ab, ihrer Meinung Ausdruck zu verleihen. Immer wieder applaudieren Zuhörer, vor allem Anhänger des Omobi-Ortsbusses.

Rund 100 Interessierte bevölkern am Montagabend den großen Saal im KTM. Die Sondersitzung zum ÖPNV lockt erwartungsgemäß viele Bürger an. Auch mehrere Rathauschefs aus dem Blauen Land sind zu sehen. Sie verlassen den Raum jedoch relativ schnell, als eine Ratsmehrheit (18:7-Stimmen) beschließt, den Punkt Blaues-Land-Bus zu streichen. Dies hatten die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD beantragt. Denn es fehlten „belastbare Zahlen“. Zudem betont Veronika Jones-Gilch, Fraktionssprecherin der Grünen: „Wir wollen uns genug Zeit nehmen für den Blaues-Land-Bus.“ Da hilft es auch nichts, dass Beuting sagt: „Die Themen hängen zusammen.“ Die anderen Kommunen hätten das auch hinbekommen.

Punkt wird vorgezogen

Die Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD setzen mit ihrer Mehrheit auch noch etwas anderes durch. Ihr Antrag zur Einführung eines liniengeführten Systems wird vorgezogen und somit vor dem Bürgerantrag behandelt. Dieser zielt darauf ab, dass der Marktgemeinderat seinen Beschluss vom Januar widerruft. Damals legten die Volksvertreter das aktuelle Rufbussystem still.

Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, macht deutlich, dass es nicht darum gehe, den Stecker zu ziehen oder etwas beerdigen zu wollen, sondern um eine „360-Grad-Betrachtung“. Der Rufbus sei an seine Grenzen gestoßen. „Wir haben nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.“ Daher der Antrag für ein Ringbussystem. Immer wieder mit den Zahlen hat sich CSU-Fraktionssprecher Josef Bierling beschäftigt. „Wir haben das Recht und die Pflicht, auf unseren Haushalt und die Steuergelder zu schauen. Wir machen das auch bei anderen Projekten.“ Bierling betont gebetsmühlenartig, dass auch Zuschüsse Fördergelder seien. Was Anna Schlegel-Herz (ÖDP/Bürgerforum) zu der Replik veranlasst. „Wir machen alle unsere Projekte mit Fördergeldern.“ Der Zuschuss beträgt beim Ortsbus allerdings 90 Prozent, wie Grünen-Fraktionssprecher Hans Kohl ausführt. „Es ist klar, dass der ÖPNV Geld kostet.“ Doch normal sei ein Zuschuss von 40 bis 60 Prozent. Kohl bringt noch weitere, bereits bekannte Argumente. „Der Rufbus fährt vorwiegend mit einer Person.“ Und es gebe einen „nicht unwesentlichen Anteil an Leerfahrten“. Als noch weitere Vertreter der fünf genannten Fraktionen das Wort ergreifen und den Antrag präsentieren, reicht es Michael Manlik (ÖDP/Bürgerforum). „Das kann ja wohl nicht sein, dass sechs, sieben Leute einen Antrag vorstellen.“ Das sei nicht üblich.

Philipp Zehnder, Umwelt- und Mobilitätsbeauftragter des Marktes Murnau, macht deutlich, dass eine Ringbuslinie aufgrund der teilweise langen Fahrtzeiten in eine Richtung für die Fahrgäste wenig attraktiv sei. Vom Bahnhof bis zum Untermarkt dauere es dreißig Minuten. Im Vergleich zu dem vorliegenden Angebot für die Fortführung des On-Demand-Systems kann seiner Meinung nach „bei Umsetzung des Antrages von einer Verschlechterung der Bedienqualität für große Teile des Ortsgebietes“ ausgegangen werden – bei gleichzeitiger Erhöhung des finanziellen Defizites für den Markt Murnau. Auch Bürgermeister Beuting verweist darauf, dass ein Linienbus in Kombination mit Rufbus und Taxis „wesentlich teurer“ sei als das bisherige Rufbus-System. Der Rathauschef sieht den ÖPNV in einem größeren Zusammenhang. Er erwähnt die Reformierung der Buslinie nach Kochel, den geplanten Alpenbus und eine neue Buslinie von Murnau nach Garmisch-Partenkirchen. Komme dies alles, sei man „nicht mehr Entwicklungsland“ in Sachen ÖPNV.

„Verkehrspolitische Geisterfahrt“

Kritiker erwähnen auch immer wieder, dass der Omobi teilweise überlastet sei. Die Schlussfolgerung darf aus Beutings Sicht jedoch nicht sein, ein „qualitativ hochwertiges System“ dichtzumachen. Der Rathauschef hat den Eindruck, dass die Antragsteller „auf einer verkehrspolitischen Geisterfahrt unterwegs sind“.

Das sagt der Sachverständige Ralf Willrett natürlich nicht. Gleichwohl empfiehlt er, den Omobi fortzusetzen, „weil er etabliert ist und genutzt wird. Wir würden damit ein Stück weit Zeit gewinnen.“ Denn er befürchtet, dass man bis Juli – der Omobi fährt bis Ende Juni – keine oder nur eine „holprige Lösung“ haben wird.

Letztlich stimmen nur das ÖDP/Bürgerforum und Beuting gegen den Antrag. Der Rest ist dafür. Es soll nun künftig eine im Ringsystem fahrende Ortsbuslinie verkehren. Dabei sollen in einem definierten Murnauer Kernort Kleinbusse (zum Beispiel Neunsitzer) zum Einsatz kommen. Die Eckpunkte sind bekannt: Start möglichst am 1. Juli, Taktung angepasst an den Zugfahrplan mit Stopp am Bahnhof, Haltestellensystem auf Basis vorliegender Daten, Nutzung bestehender Haltestellen wie etwa vom RVO, Taktung mindestens alle 60 Minuten. Zudem soll die Verwaltung prüfen, inwieweit mit weiteren Bausteinen (etwa Taxis, Bedarfslinie) die Randgebiete abgedeckt werden können. Für Bürger, die stark in ihrer Mobilität eingeschränkt sind und wenig Geld haben, sollen Taxigutscheine ausgegeben werden. Dieses System soll zunächst für zwei Jahre eingeführt werden.

Der Bürgerantrag der Omobi-Befürworter wird zwar im Gremium behandelt, aber letztlich nur zur Kenntnis genommen. Einen Beschluss gibt es nicht. Rainer Paschen, Vorsitzender des Seniorenbeirats kritisiert, dass der Bürgerantrag, den rund 1400 Menschen unterschrieben, hintangesetzt wurde. Wobei ihm klar ist: Auch eine Behandlung zu Beginn der Sitzung hätte am Votum vermutlich nichts geändert. In seinen Augen ist das Ergebnis ein „Desaster“.

Unklar ist noch, ob die Omobi-Befürworter ein Bürgerbegehren starten. Paschen verweist am Dienstag darauf, dass sich der Verein zu Wirtschaftsförderung am Dienstagabend treffen wollte, um das weitere Vorgehen zu beraten. Sollte es ein Bürgerbegehren geben, wird es das ÖDP/Bürgerforum unterstützen. Das bekräftigt Fraktionssprecher Wolfgang Küpper.

