Omobi: Die Stunde der Entscheidung

Von: Roland Lory

Per App buchbar: der Murnauer Ortsbus Omobi. Nach aktuellem Sachstand wird er noch bis Ende Juni in der Marktgemeinde seine Runden drehen. © Mayr-Archiv

Wie geht es mit dem Ortsbus Omobi und dem Thema Öffentlicher Nahverkehr in Murnau weiter? Nach turbulenten Wochen trifft sich heute der Gemeinderat um 19 Uhr zu einer Sondersitzung im Kultur- und Tagungszentrum, um eine Entscheidung zu fällen. Das Murnauer Tagblatt hat im vorab wichtige Fragen zusammengefasst.

Wieso gibt es überhaupt eine Sondersitzung? Der Marktgemeinderat trifft sich zu dieser Sondersitzung, weil die Fraktionen CSU, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD eine solche beantragt haben. Ende Januar hatte das Kommunalparlament in nichtöffentlicher Sitzung die Stilllegung des Rufbussystems zum 30. Juni mehrheitlich beschlossen. Dies sorgte für Unmut, auch weil keine Gründe für das Aus genannt wurden.

Was spricht für das Rufbussystem? Der Rufbus punktet mit Flexibilität. Er hat weder einen festen Fahrplan noch eine feste Route und kann individuell per App oder Anruf bestellt werden. Es gibt über 260 virtuelle Abholpunkte in Murnau, Riegsee und Seehausen. Gerade ältere Menschen und Bürger mit Mobilitätseinschränkung profitieren von dem System, das Mitte 2020 nach einem einstimmigen Gemeinderatsbeschluss auf Probe eingeführt worden war. Der Rufbus wird vom Staat großzügig bezuschusst. Bisher wurden laut einer gemeinsamen Stellungnahme des Seniorenbeirates und des Wirtschaftsfördervereins „staatliche Förderungen in Höhe von 392 000 Euro in Anspruch genommen. Mit dem Wegfall der Förderung entstehen daher zwangsläufig Nachteile von jährlich 100 000 Euro“. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) ist ein Anhänger des Rufbusses: „Es ist ein gutes System.“ Das Defizit für den Markt Murnau pro Fahrgast betrug im vergangenen Jahr nach Rathausangaben 3,04 Euro.

Welche Nachteile hat das Rufbussystem? Die fünf Fraktionen CSU, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD haben Mitte März im Rahmen eines Pressetermins zusammengefasst, wo aus ihrer Sicht die Schwachstellen liegen. Bemängelt wurden dabei vor allem ein Gesamtdefizit von rund 500 000 Euro pro Jahr, eine Belastung des Steuerzahlers pro Fahrgast von alles in allem 17,30 Euro (inklusive Zuschüsse), ein hoher Anteil an Leerfahrten, keine Anbindung an die Zugfahrpläne, keine barrierefreien Busse, zu hohe Fahrtkosten für die alltäglich Nutzung und ein teilweise überlastetes System.

Was beinhaltet der Bürgerantrag? Die Antragsteller wollen, dass der Gemeinderat seine Entscheidung vom 26. Januar widerruft. Damals wurde das Aus des Rufbussystems beschlossen. Der Bürgerantrag zielt darauf ab, den Omobi bis Ende 2025 weiterzuführen.

Was schlagen die Fraktionen von Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD vor? Die Fraktionen empfehlen, für einen definierten Murnauer Kernort eine Ortsbuslinie einzuführen, die im Ringsystem mit Kleinbussen fährt. Die Eckpunkte: Start möglichst am 1. Juli, Taktung angepasst an den Zugfahrplan mit Stopp am Bahnhof, Haltestellensystem auf Basis vorliegender Daten, Nutzung bestehender Haltestellen wie etwa vom RVO, Taktung mindestens alle 60 Minuten. Zudem solle die Verwaltung prüfen, inwieweit mit weiteren Bausteinen (etwa Taxis oder eine Bedarfslinie) die Randgebiete abgedeckt werden können. Auch Taxigutscheine schweben den fünf Fraktionen vor. Aus ihrer Sicht besteht „dringender Handlungsbedarf, um die Fahrgastzahlen zu erhöhen“, die Kosten zu senken und „zielgruppengenauere Angebote zu schaffen“.

Was ist der Blaues-Land-Bus? Der Blaues-Land-Bus ist ein Projekt des Landkreises Garmisch-Partenkirchen. Er soll, wie der Name schon sagt, in den neun Kommunen des Blauen Lands Fahrgäste von A nach B bringen. Aber auch Obersöchering und Eschenlohe könnten bedient werden. Der Blaues-Land-Bus ist ebenfalls als On-Demand-System konzipiert. Mehrere Kommunen haben schon – unter Vorbehalt – ihr Einverständnis gegeben. Der Start ist für Herbst 2024 vorgesehen. „Die Ausschreibung mit verschiedenen Varianten wird vorbereitet“, sagt Florian Diepold-Erl, Klimaschutzmanager des Landkreises. Die beteiligten Kommunen sowie der Nachbarlandkreis Weilheim-Schongau sollen zur Kasse gebeten werden. Der Kreis Garmisch-Partenkirchen muss aber auch eine erkleckliche Summe stemmen.

Welches Ergebnis ist bei der Sondersitzung zu erwarten? Es ist davon auszugehen, dass die Ratsmehrheit den Bürgerantrag zur Fortführung des Rufbussystems ablehnt. Zudem wird wohl eine Mehrheit aus Vertretern der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD für ihren eigenen Antrag stimmen, der ein liniengeführtes System vorsieht. Der Punkt Blaues-Land-Bus wird vermutlich gestrichen. Dies haben die genannten Fraktionen beantragt, und sie sind in der Mehrheit.

Wie geht es dann weiter? Falls sich der Gemeinderat für das Liniensystem entscheidet, stellt sich die Frage, ob sich so etwas in der Kürze der Zeit realisieren lässt. Denn der Omobi läuft Ende Juni aus. Die Verwaltung hätte nur drei Monate Zeit, das liniengeführte System aufzuziehen. Es steht aber auch ein Bürgerbegehren pro Rufbus im Raum. Der Seniorenbeirat erwägt, ein solches zu starten. Nämlich dann, wenn die Ratsmehrheit es ablehnt, das Rufbussystem weiterzuführen.

Die Sitzung am Montagabend hat folgende Tagesordnung: Bürgerfragestunde; Bürgerantrag zum Rufbus Omobi (Zulässigkeit); Bürgerantrag Rufbus Omobi (weiteres Vorgehen für Betrieb ab Juli 2023); Beteiligung Murnaus am Blaues-Land-Bus; Fraktionsübergreifender Eilantrag für Sondersitzung ÖPNV.