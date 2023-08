Omobi ist ab Freitag wieder einsatzbereit

Fährt wieder: Murnaus Ortsbus Omobi. © mm

Das ging überraschend schnell. Ab Freitag, 1. September, ist der Murnauer Ortsbus Omobi wieder im Einsatz. Damit steht nun allen, auch den Nachbargemeinden Riegsee und Seehausen, wieder ein flexibles, öffentliches Mobilitätsangebot im Ort zur Verfügung, erklärt die geschäftsführende Beamtin des Marktes Murnau, Nina Herweck-Bockhorni.

Murnau - Keine sechs Wochen habe es gedauert, dass nach dem Bürgerentscheid der Murnauer Ortsbus Omobi wieder in seiner gewohnten Form nicht nur in Murnau, sondern auch in den Nachbargemeinden Seehausen und Riegsee unterwegs ist. Nach dem positiven Bürgerentscheid für die Fortführung des Ortsbusses musste unter anderem die Konzession bei der Regierung von Oberbayern neu beantragt und Personal wiedergefunden werden. Der Ortsbus kann wie gewohnt per App oder telefonisch bis zu sieben Tage im Voraus gebucht werden. Die Betriebszeiten (Montag bis Freitag, jeweils 6 bis 20 Uhr) und auch das Einsatzgebiet sind gleichgeblieben. „Es freut mich sehr, dass der Bürgerwille so schnell umgesetzt werden konnte“, sagt Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting. „Mit dem Ortsbus hat der Markt Murnau nun wieder eine weitere Alternative zum Auto und leistet einen Beitrag zum Klimaschutz. Er ist, neben dem Ausbau des Radwegenetzes, ein wertvoller Baustein zu mehr Klimafreundlichkeit.“ sp