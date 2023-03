Seniorenbeirat Murnau will Bürgerbegehren pro Omobi starten

Kampf für Rufbussystem geht weiter

Von Roland Lory schließen

Der Seniorenbeirat Murnau will ein Bürgerbegehren starten, damit der Ortsbus Omobi weiter durch den Ort kurvt. Das Gremium zeigt sich überzeugt, eine ähnliche Akzeptanz wie beim Bürgerantrag zu erhalten.

Murnau – Die Nachricht kommt nicht überraschend: Der Seniorenbeirat (SBM) Murnau setzt mit Unterstützung des Vereins zur Wirtschaftsförderung seine Bemühungen zum Erhalt des Omobi-Rufbusses weiter fort. „Das Bürgerbegehren wird daher als nächster Schritt vorbereitet, auf den Weg gebracht und kurzfristig gestartet“, heißt es in einer Pressemitteilung, die der SBM-Vorsitzende Rainer Paschen am Mittwoch verschickte. „Wir sind dabei, einen Vordruck zu entwickeln“, sagte er dem Tagblatt. „Wenn wir ihn haben, legen wir sofort los.“ Der SBM will dann „wiederholt“ im Markt präsent sein, um Unterschriften zu sammeln. Paschen zeigt sich zuversichtlich, und zwar wegen der „außerordentlich positiven und ermutigenden Ergebnisse des Bürgerantrages“. Innerhalb von fünf Tagen waren die Voraussetzungen geschaffen worden. Damals sammelte man rund 1700 Unterschriften pro Omobi. 300 konnten wegen eines Formfehlers nicht mitgezählt werden. So blieben etwa 1400 gültige Stimmen.

„Wir sind sicher, eine ähnlich schnelle Akzeptanz der Bürger zu erfahren“, betont Paschen. Der Bürgerantrag kam anlässlich der Sondersitzung des Gemeinderats am Montag zwar zur Sprache, wurde aber nur zur Kenntnis genommen. Nun soll ein liniengeführtes System eingeführt werden. Der entsprechende Antrag der Fraktionen Bündnis 90/Die Grünen, CSU, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD wurde vorgezogen, was den SBM erbost. Paschen: „Wir sehen darin einen Affront gegen die Initiatoren, besonders aber gegen die 1400 Bürger, die sich für den Bürgerantrag ausgesprochen haben.“

Nun müssen die Omobi-Freunde nochmals Stimmen sammeln. „Für einen Antrag an die Gemeinde benötigen wir zunächst 9 Prozent, das sind rund 1200 Stimmen der Gemeindebürger und für einen Bürgerentscheid eine Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen stimmberechtigter Einwohner von 20 Prozent“, sagt Paschen. Das seien rund 1800 bis 2000 Stimmen, gemäß dem von der Gemeinde anzulegenden Bürgerverzeichnis.

Peter Wiesendanger, Vorsitzender des Vereins zur Wirtschaftsförderung, betont: „Wir glauben an den Rufbus. Wir müssen ihn nach vorne bringen.“ Allerdings gebe es noch viele Verbesserungsmöglichkeiten.

