Orgel: Riesige Spendenbereitschaft in Murnau

Sanierungsfall: die Orgel in der Murnauer Pfarrkirche St. Nikolaus. Organist Thomas Walser hält sich auf unserem Foto gerade im „Stimmgang“ auf. © Herpen

Die Orgel in der Murnauer Pfarrkirche St. Nikolaus ist marode und muss ersetzt werden. Bisher wurden bereits 460 000 Euro für ein neues Instrument gespendet.

Murnau – Besucher der Gottesdienste in der katholischen Pfarrkirche St. Nikolaus kennen das seit langem: Die große Orgel auf der Empore produziert wegen Altersschwäche bei ihren Einsätzen eine Menge Nebengeräusche. Es rauscht, ächzt und klappert, sodass die Gläubigen fürchten müssen, dass das Instrument mit seinen 1500 Pfeifen jeden Moment seinen Geist aufgibt. Doch nun ist Abhilfe nah: Die große Spendenaktion, die Pfarrer Siegbert Schindele, Kirchenpfleger Franz Neuner und Organist Thomas Walser in die Wege geleitet haben (wir berichteten), trägt beeindruckende Früchte. Rund 460 000 Euro liegen bereits für diesen Zweck auf dem Konto der Murnauer Kirchenstiftung. „Ich bin ganz begeistert über diesen Erfolg, und freue mich sehr darüber, dass wir schon eine so hohe Summe beieinander haben“, sagt Pfarrer Schindele. Die Gesamtkosten beziffert er mit rund 550 000 Euro. Doch der Geistliche ist optimistisch, die fehlenden knapp 100 000 Euro noch zusammenzubringen. Schindele hofft in diesem Zusammenhang auf Förderungen durch verschiedene Ämter und Institutionen. Das Projekt stellt nach seinen Worten den letzten Baustein bei der Renovierung der Pfarrkirche dar.

Einweihung für 2024 geplant

„Pater Stefan Kling, der bei der Augsburger Diözese für Kirchenmusik und Orgeln zuständig ist, hat das Instrument angesehen, und gemeint, dass es in seinem jetzigen Zustand nicht mehr repariert werden kann“, erklärt Kirchenpfleger Neuner. Lediglich das Gehäuse, der so genannte Prospekt, müsse erhalten werden, weil er unter Denkmalschutz steht. „Der Pater hat uns drei Orgelbauer genannt, deren Instrumente und Werkstätten wir uns angesehen haben. Deren Angebote lagen dicht beieinander, sie betrugen zwischen 500 000 Euro und 528 000 Euro.“ Mit allen baulich erforderlichen Veränderungen käme die Kalkulation auf eben jene 550 000 Euro. Von allen drei Anbietern hatten die Murnauer vergleichbare Orgeln vorgeführt bekommen. Dies seien „sehr schöne und klangvolle Instrumente“, bekräftigt der Kirchenpfleger. Inzwischen habe man sich für eine Firma entschieden: „Aber welche, dürfen wir erst sagen, wenn die Augsburger Diözese ihre Genehmigung für unseren Haushaltsplan erteilt hat. Dann kann der Auftrag rausgehen.“ Geht es nach den Wünschen Schindeles und Neuners, würden die Arbeiten noch heuer beginnen, die voraussichtlich 15 Monate dauern werden. „Die Einweihung soll dann 2024 stattfinden, und ein großes Fest für die ganze Gemeinde werden“, stellt der Pfarrer in Aussicht. „Wir laden dann den Bischof ein, der die Weihe vornimmt.“

Vor 50 Jahren zuletzt renoviert

Große Erleichterung über die positive Entwicklung herrscht auch bei Organist Walser. Der gelernte Orgelbauer hat bisher nur durch sein technisches Wissen und sein Improvisationsvermögen das Kircheninstrument am Leben erhalten. „Der Magazinbalg hat viele Löcher, die ich immer wieder notdürftig geflickt habe“, seufzt der Musiker. „Immer, wenn die Orgel während des Gottesdienstes nicht spielt, stelle ich den Motor ab. Aber durch das häufige An- und Abstellen werden die Löcher immer größer – ein Teufelskreis. Auch klappert die Mechanik hinten und vorne, und während des Spiels hört man viele Nebengeräusche, die es nicht bräuchte.“ Zuletzt sei die Orgel 1969 renoviert worden, sagt Walser: „Aber die Werkstoffe und die Technik, die man damals benutzt hat, sind heute nicht mehr zeitgemäß. Man hat viel experimentiert, und versucht, innovative Materialien wie Aluminium und Plastik einzubauen, allerdings von sehr kurzlebiger Qualität“. Dies sei heute ganz anders: „Die Orgelbauer, die wir angeschrieben haben, verarbeiten alle langlebige Naturmaterialien.“

Während des Umbaus und der damit verbundenen „orgellosen Zeit“ wird Walser bei den Gottesdiensten in St. Nikolaus auf einer Truhenorgel spielen, kündigt der Organist an. Die Gläubigen kennen sie bereits aus der Maria-Hilf-Kirche. So wird auch während dieser Phase Musik in dem Gotteshaus erklingen.

Zuschuss von der Marktgemeinde

Mit dem Projekt Kirchenorgel hat sich am Donnerstagabend auch der Hauptverwaltungsausschuss befasst. Ergebnis: Der Markt Murnau gibt einen Zuschuss von 20 000 Euro. Der Gemeinderat muss noch zustimmen, was Formsache sein dürfte. „Die neue Orgel erhöht das Klangerlebnis in der Pfarrkirche St. Nikolaus deutlich“, betonen die Kulturreferenten Dr. Elisabeth Tworek (Mehr Bewegen) und Dr. Michael Rapp (CSU) in ihrer Stellungnahme. Davon profitieren nach ihren Worten Kirchenbesucher sowie Kunst- und Kulturinteressierte gleichermaßen. „Darüber hinaus ist es unsere Verpflichtung, das barocke Orgelgehäuse aus dem frühen 19. Jahrhundert als Teil unseres kulturellen Erbes der Nachwelt zu erhalten.“

Spendenkonto:

Für das Projekt ist bei der Murnauer VR-Bank ein Konto eingerichtet worden. Die IBAN lautet: DE36 7039 0000 1601 8284 10.

Heino Herpen

