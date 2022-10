„Ortsbildprägend“: Alte Linde vor Fällung

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Eine rund 100 Jahre alte Linde am Kultur- und Tagungszentrum ist nach Aussagen von Experten nicht mehr zu retten. Der ortsbildprägende Baum mit einem Stammumfang von 2,94 Metern soll nun gefällt werden.

Murnau – Eine etwa 100 Jahre alte Linde, die am Kultur- und Tagungszentrum Murnau steht, soll gefällt werden. Die Gemeinde-Verwaltung machte die Sache in der Sitzung des Bauausschusses bekannt. Die Linde, so hieß es, sei in einem „desolaten Zustand“ und „nicht zu retten“. Ein Baumgutachter habe erklärt, sie könne stehen bleiben, wenn man sie noch einmal erheblich zurückschneide – die Rede sei von dann zwei bis fünf Jahren. In einem Torso sieht man indes keinen Sinn und will die Linde lieber fällen sowie Ersatz pflanzen.

Welf Probst (Freie Wähler) pflichtet dieser Einschätzung bei: „Es ist an der Zeit“, sagt der Baumreferent des Murnauer Gemeinderats – und stellt klar: „Wir machen es uns nicht leicht damit.“

Probst nimmt im Tagblatt-Gespräch kein Blatt vor den Mund, was die Bedeutung der rund 17,50 Meter hohen Linde angeht, die im vergangenen Jahr einen Stammumfang von 2,94 Metern aufwies und einst vor der Lesehalle ihren Platz hatte: „Sie ist ortsbildprägend.“ Allerdings gehe es hier um die Verkehrssicherheit – bei starkem Wind drohe Gefahr. Probst erklärt, der Baum sei 2021 bereits auf einer Fällungsliste gestanden, „wir tun hier schon sehr, sehr lange herum und haben immer wieder gesagt: Wir probieren es noch einmal“. Nun spricht er von einem „langsamen Sterben“ und appelliert als zuständiger Referent für einen Neuanfang – auch wenn ihm das „leid tut. Aber noch mal Geld hineinzustecken und den ganzen Prozess hinauszuzögern, macht keinen Sinn“.

Zu massiv erscheinen die Schäden, zu lang die Liste der Leiden. Besonders auffällig ist eine ausgedehnte Faulstelle am Stammfuß. Probst spricht unter anderem von „Brandkrustenpilzbefall“ und massiver Fäule, auch an den Wurzeln. Im Kronenbereich gebe es „starke Totäste, Dürräste sind neu entstanden“. Als verhängnisvollen Fehler sieht er im Rückblick eine Geländeveränderung im Jahr 1978. Seitdem stehe die Linde in einer Senke, in die Wasser läuft.

Baumreferent Probst stellt klar, dass er sich nicht leichtfertig für eine Fällung ausspricht. „Wir müssen große, alte Bäume erhalten, wo immer das möglich ist.“ Eine Aussage, die er ausdrücklich auch auf Bauprojekte bezieht, bei denen die Riesen „im Weg stehen könnten“.