Ortsbus: CSU will Risiko minimieren - Vorkehrung für Fall, dass ab Juli kein System verfügbar ist

Von: Roland Lory

Vor dem Murnauer Rathaus steht der Ortsbus Omobi, der seit 2020 Bürger von A nach B bringt. © Omobi Gmbh

Der Murnauer Ortsbus Omobi beschäftigt nach wie vor die Gemeinderäte. Denn die CSU-Fraktion hat jetzt einen Antrag eingereicht. Darin geht es um die Vergabe von Taxigutscheinen an Bürger mit gesundheitlicher Beeinträchtigung oder begrenzten wirtschaftlichen Mitteln ab Juli 2022.

Murnau – Wer durch Murnau spaziert, wird ihm unweigerlich einmal begegnen. Seit Mitte 2020 ist der Ortsbus Omobi in den Straßen Murnaus und mittlerweile auch in Seehausen und Riegsee unterwegs. Viele betagte Bürger aber auch andere nutzen das Transportmittel gern, das per App gerufen werden kann. Die zweijährige Testphase geht bis Ende Juni. Vergangene Woche hat sich der Marktgemeinderat mit knapper Mehrheit dafür ausgesprochen, den Omobi ein weiteres Jahr durch Murnau rollen zu lassen. Zu einer Verlängerung um drei Jahre konnten sich die Mandatsträger nicht durchringen.

Die CSU-Fraktion hat nun einen Antrag eingereicht. Darin regen die Christsozialen die Vergabe von Taxigutscheinen an Bürger mit gesundheitlicher Beeinträchtigung oder begrenzten wirtschaftlichen Mitteln an. Beginn wäre am 1. Juli 2022. „Wir beantragen einen Zuschuss von 5 Euro für jede Fahrt“, heißt es in dem Schreiben, das Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider verschickte. Die Begründung: In der Sitzung des Marktgemeinderates habe Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) erklärt, „dass der derzeitige Anbieter des Ortsbusses in keinem Fall einer Vertragsverlängerung zustimmen werde, wenn diese nicht mindestens 18 Monate dauern wird“. Zudem habe der Rathauschef mitgeteilt, „dass eine kürzere Vertragsdauer von Seiten des Anbieters nur mit einem deutlichen finanziellen Zusatzbetrag erzielt werden kann“.

CSU-Fraktion verwundert

Wie erwähnt, beschlossen die Volksvertreter in der besagten Sitzung eine Verlängerung des bestehenden Vertrages um zwölf Monate. „Um das Risiko abzumindern, dass ab dem 1.07.22 keinerlei System zur Verfügung steht, beantragen wir, mit den örtlichen Taxiunternehmen ein System zu erarbeiten, das diese Lücke schließen kann.“ Die Abrechnung solle für die Bürger einfach und ohne großen bürokratischen Aufwand erfolgen. Die CSU-Fraktion bringt mit diesem Antrag auch nochmals ihre „Verwunderung über die Vorgehensweise des Anbieters zum Ausdruck. Es ist für die CSU-Fraktion wichtig festzuhalten, dass sich der Markt Murnau am Staffelsee nicht unter Druck setzen und auch nicht erpressen lässt.“

Rathaussprecherin Annika Röttinger teilte dem Tagblatt gestern mit, dass die Firma Omobi einer Vertragsverlängerung um zwölf Monate zugestimmt habe. Clemens Deyerling, einer der Geschäftsführer, hatte dem Tagblatt bereits am Freitag ebenfalls signalisiert, dass Omobi auch zwölf Monate akzeptieren würde.

Küpper: Abwarten

Wolfgang Küpper, der für das ÖDP/Bürgerforum im Gemeinderat sitzt, ist der CSUAntrag bekannt. „Man muss abwarten, was die Verhandlungen bringen“, sagt er. Küpper sieht den Vorstoß als „Notnagel“, falls bei den Gesprächen etwa schiefgehen sollte. Das sei aber seine persönliche Meinung, die nicht mit der Fraktion abgesprochen sei. In einer Pressemitteilung bedauert Küpper noch einmal, dass die Verlängerung um drei Jahre nicht klappte. „Der Murnauer Ortsbus ist ein Erfolgsmodell, das inzwischen regional und überregional Aufmerksamkeit erregt.“ Im Gemeinderat hatte er an die Ratskollegen appelliert, mutig zu sein und groß statt klein zu denken. Doch damit hatte Küpper keinen Erfolg.

