Ortsbus: Dicke Luft bei den Murnauer Grünen - Mitglied beklagt „politischen Amoklauf“ der Ratsfraktion

Von: Roland Lory

Im Ortsverband von Bündnis 90/Die Grünen rumort es. © Ulmer via www.imago-images.de

Der Kurs der Grünen-Gemeinderatsfraktion in Sachen Ortsbus ist innerhalb der Partei nicht unumstritten. Robert Herz, beim Murnauer Ortsverband Sprecher des Arbeitskreis Energie, redet Tacheles. Er spricht von einem „politischen Amoklauf“.

Murnau – Er hatte bereits zu Beginn der Sondersitzung des Gemeinderats zum ÖPNV seinem Ärger Luft gemacht. Robert Herz zeigte sich empört, „dass hier ein relativ undemokratischer Prozess abläuft“. Der Murnauer fand: „Es geht hier um Eitelkeiten, die ausgetauscht werden, und das finde ich echt traurig.“ Der Omobi-Rufbus werde „an die Wand gefahren und zwar mit Absicht“. Mehrere Gemeinderäte machten im großen Saal des Kultur- und Tagungszentrums deutlich, dass ihnen die Worte missfielen.

Herz’ Kritik schließt auch die eigenen Reihen mit ein, das heißt die Grünen. Der Förster, der beim Grünen-Ortsverband (OV) Sprecher des Arbeitskreis Energie ist, beklagt, dass die grüne Ratsfraktion „eindeutig gegen Mehrheitsbeschlüsse des Ortsverbands Murnau und gegen grüne Verkehrspolitik“ handle.

Grüne unterstützten Linienbus-Antrag

Zum Hintergrund: Der Murnauer Gemeinderat hatte im Januar in nichtöffentlicher Sitzung das Aus des Rufbus-Systems beschlossen. Die Grünen-Fraktion sprach sich dabei großteils für dessen Verlängerung aus. Da es dafür aber keine Mehrheit gab, setzten sich Veronika Jones-Gilch, Stephanie Neumeir-Schrank, Claudia Lehmann und Hans Kohl mit anderen Fraktionen zusammen, um eine Alternativlösung zu entwickeln. Die Grünen-Fraktion legte dann zusammen mit Mehr Bewegen, CSU, Freien Wählern und SPD einen Vorschlag für ein liniengeführtes System vor. Dieses wurde mit den Stimmen dieser fünf Fraktionen in der besagten Sondersitzung auch beschlossen.

Robert Herz äußert scharfe Kritik. © am

Herz bezeichnet die Begründung dieses Antrags als „einzige Kritik am Omobi-System“. Da er keinen Zeitraum und keine Kostenberechnung enthielt, war er aus seiner Sicht auch „handwerklich schlecht“ gemacht.

Vor der Sondersitzung hatte der Grünen-Ortsverband zu einer Demo pro Omobi aufgerufen. Beim Plakatieren „haben mich die Leute gefragt, warum demonstriert ihr Grünen denn, ihr seid doch gegen Omobi“, schildert Herz, dessen Ehefrau Anna Schlegel-Herz fürs ÖDP/Bürgerforum im Gemeinderat sitzt. Sein Fazit: „Das Ganze ist ein politischer Amoklauf, es schadet dem basisdemokratischem Ansehen der Grünen im Landtagswahlkampf, viele Wähler haben sich, glaube ich, von den Grünen abgewendet.“ Herz betont, dass er seine Aussagen nicht als AK-Sprecher tätigt, sondern als einfaches OV-Mitglied.

Der Großteil der Fraktion geht auf Tauchstation. Jones-Gilch, Neumeir-Schrank und Lehmann wollten sich nicht zu Herz’ Vorwürfen äußern. Hans Kohl, einer der Fraktionssprecher, sagt: „Ich weiß, dass ein paar im Ortsverband die Position der Fraktion in Sachen Ortsbus kritisch sehen.“ Das sei legitim. „Ob die Argumentation richtig ist, sei dahingestellt.“ Birgit Hammer, eine der OV-Sprecherinnen, hält sich bezüglich der Vorwürfe von Herz bedeckt. Sie sagt, der Ortsverband habe sich eindeutig für den Bürgerantrag ausgesprochen. Dieser zielte darauf ab, dass der Gemeinderat seinen Beschluss vom Januar widerruft und eine Weiterführung des Rufbusses Omobi bis Ende 2025 beschließt. „Ich bin dafür, bestehende Lösungen zu verbessern“, sagt Hammer. Dass in der Öffentlichkeit der Eindruck entsteht, bei den Grünen zieht der eine in die, und der andere in eine andere Richtung, „finde ich sehr bedauerlich“.

Daisenberger: „Eine Gratwanderung“

Petra Daisenberger, ebenfalls OV-Sprecherin, sagt, es sei eine „Gratwanderung“, denn die Fraktion habe das Recht, „eigenverantwortlich abzustimmen“. Das müsse man „nicht toll finden, aber das gehört zur Demokratie dazu“. Herz’ Meinung will Daisenberger nicht kommentieren.

Kohl hat nach eigener Aussage in der besagten nichtöffentlichen Ratssitzung im Januar gegen eine Verlängerung des Rufbus-Systems gestimmt. Das habe allerdings an der Vorlage der Verwaltung gelegen. „Die war aus meiner Sicht mangelhaft.“ Sie habe nicht das erfüllt, „was wir uns erwartet haben“. Das ÖPNV-Konzept, das die Verwaltung eigentlich erstellen sollte, lag nicht vor. Kohl betont, es sei „falsch, dass die Grünen keinen Rufbus wollen“. Ein solcher sei Teil des Vorstoßes für ein liniengeführtes System. „Wir müssen uns auf der sachlichen Ebene auseinandersetzen“, findet er. Gestern Abend traf sich der OV zur Sitzung. Man darf vermuten, dass es Gesprächsbedarf gab.

