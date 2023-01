Murnauer Ortsbus: Übergangslösung muss her - Blaues-Land-Bus startet wohl im Herbst 2024

Von: Roland Lory

Am Rathaus: der Murnauer Ortsbus. © Omobi GmbH

Der Blaues-Land-Bus wird voraussichtlich im Herbst 2024 starten. Damit soll den Bürgern im Staffelseegebiet ein deutlich besseres Mobilitätsangebot zur Verfügung stehen. In Murnau endet der Vertrag mit dem Ortsbus-Anbieter Ende Juni. Daher braucht es eine Übergangslösung.

Murnau – Aus Murnau ist der Ortsbus eigentlich nicht mehr wegzudenken. Das Angebot kommt gut an. Auch Riegsee und Seehausen sind mit im Boot. Nun soll der On-Demand-Bus auf das Blaue Land ausgeweitet werden. Der Kreistag machte im Dezember den Weg dafür frei – vorbehaltlich der finanziellen Beteiligung der Kommunen und eines Zuschusses durch das Förderprogramm „Mobilität im ländlichen Raum“. Eigentlich sollte es im Frühjahr 2024 mit dem Blaues-Land-Bus losgehen. Doch: „Wir gehen eher von Herbst 2024 aus“, sagt Dr. Elisabeth Zeitler, Mobilitätsmanagerin im Landratsamt Garmisch-Partenkirchen. „Dies hat vor allem mit den Vorgaben im Vergaberecht zu tun.“ Der Landkreis plant aktuell mit fünf Kleinbussen. Die Ausschreibung wird derzeit vorbereitet.

Das Angebot wird landkreisübergreifend, denn Eglfing liegt bekanntlich im Gebiet Weilheim-Schongau. Zudem schlug der Nachbarlandkreis vor, die Gemeinde Obersöchering einzubeziehen. Ebenfalls in die Planungen aufgenommen wird ein Anschluss der Gemeinde Eschenlohe. Der Ort, der zwar einen Zughalt hat, aber sonst nur rudimentär an den ÖPNV angeschlossen ist, gehört nicht zum Blauen Land. Die Gemeinde Großweil liegt etwas abseits. Dies könnte Schwierigkeiten für die Stabilität des Systems mit sich bringen. Großweil einzubeziehen, wird als Erweiterungsoption in die Planungen mit aufgenommen.

Mehr Fahren auf Linie 9611

Darüber hinaus soll die Busverbindung 9611 von Kochel nach Murnau optimiert werden, was Taktung und Linienführung betrifft. Man will damit die Anbindung der Gemeinde Großweil und der Unfallklinik Murnau verbessern. Der RVO bedient die Strecke Murnau-Kochel an sieben Tage die Woche. „Das ist schon eine starke Linie, aber wir können sie noch besser und übersichtlicher machen“, sagt Ralf Kreutzer, RVO-Niederlassungsleiter Werdenfels. Es soll dort ihm zufolge künftig mehr Fahrten geben. Andererseits wird der große rote Bus womöglich auf Routen, wo er quasi leer unterwegs ist, künftig nicht mehr verkehren.

Der Blaues-Land-Bus wird Auswirkungen auf den RVO haben. Daraus macht Kreutzer kein Hehl. „Aber ich sehe es als Bereicherung für den Nahverkehr und den Bürger.“ Er fände allerdings einheitliche Tarife sinnvoll. Der RVO sei im regen Austausch mit dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen.

Ortsbus Thema im Ausschuss

Da der Blaues-Land-Bus wohl erst im Herbst 2024 startet, der Vertrag des Marktes Murnau mit dem Ortsbus-Anbieter Omobi aber nur bis Ende Juni 2023 läuft, muss eine Übergangslösung her. Der Hauptverwaltungsausschuss befasst sich am heutigen Abend mit dem weiteren Vorgehen. Die Sitzung beginnt um 18 Uhr im Rathaus, Es gibt nach Auskunft von Nina Herweck-Bockhorni, stellvertretende Geschäftsleiterin im Rathaus, verschiedene Möglichkeiten. Der Markt Murnau könnte den Vertrag mit der Firma Omobi verlängern. Oder die Gemeinde entscheidet sich für eine Direktvergabe mit wettbewerbsähnlichen Elementen. Der Ortsbus „muss nicht zwingend neu ausgeschrieben werden“, sagt Herweck-Bockhorni.

Murnaus Verkehrsreferent Welf Probst (Freie Wähler) sieht in der Einführung des Blaues-Land-Busses verschiedene Vorteile. Zum einen komme die Gemeinde von den Kosten herunter, zum anderen verbessere sich für den Bürger der Service. Und wenn die Kleinbusse auch am Freitag und Samstag nachts bis 3 Uhr fahren, könnten sie „die Jugendlichen gefahrlos von A nach B bringen“.

Ein Problem, das sich beim Blaues-Land-Bus übrigens nicht stellt, ist der Busfahrermangel. Denn um Kleinbusse zu lenken, ist kein Busführerschein nötig.

