Parken in Murnau: An Gebührenschraube wird nicht gedreht - Gemeinderat hat letztes Wort

Von: Roland Lory

Teilen

Bleibt für die Bürger nach aktuellem Stand kostenlos: der Volksfestparkplatz. © Dominik Bartl

Der Murnauer Hauptausschuss hat es abgelehnt, die Parkgebühren zu erhöhen. Das Gremium will auch nicht, dass die Gemeinde für Abstellflächen, die bisher kostenlos sind, etwas verlangt. Bestätigt der Gemeinderat dieses Votum, nimmt der Markt Murnau künftig weniger bei den Parkgebühren ein. Dies hat mit einer Steuerreform zu tun.

Murnau – Das Parken und alles, was dazugehört, ist eines der Dauerthemen im Murnauer Marktgemeinderat und in den Ausschüssen. So wurde im Februar dieses Jahres zum Beispiel beschlossen, die Abstellflächen an Murnauer Bucht und Ramsachstraße (Biologische Station) mit Kameras auszustatten, mit deren Hilfe die ein- und ausfahrenden Autos gezählt werden können. Damit möchte man Überlastungen vermeiden.

Die Verwaltung präsentier-te im Februar auch diverse Hebel, um mehr Einnahmen zu generieren. Diese Vorschläge tauchten jetzt wieder auf, als der Hauptverwaltungsausschuss tagte. Zur Debatte stand eine neue Parkgebührenverordnung. Denn am 1. Januar 2023 tritt eine sehr umfangreiche Reform des Umsatzsteuerrechtes in Kraft. Diese hat auch Auswirkungen auf den Betrieb von bestimmten Parkplätzen. Die Verwaltung empfahl, die Umsatzsteuer an die Bürger weiterzugeben. Dies würde letztendlich eine höhere Parkgebühr bedeuten.

Vorschlag: Auch an Sonntagen Geld verlangen

Die Gemeindeverwaltung schlug unter anderem vor, künftig auch sonntags Geld zu verlangen. Begründung: „Sämtliche Infrastrukturen und Freizeitangebote können auch sonn- und feiertags uneingeschränkt genutzt werden.“ Zudem regte die Verwaltung an, die gebührenpflichtige Parkzeit bis 19 Uhr auszuweiten. Denn: „Die Geschäfte, Cafés und Gaststätten sind auch nach 18 Uhr noch geöffnet.“

Die Änderung der gebührenpflichtigen Parkzeit am Froschhauser See stand ebenfalls im Raum. Vorschlag: Den Parkplatz zu nutzen, soll ganzjährig etwas kosten. Bis dato verlangt die Gemeinde nur von 1. April bis 31. Oktober Geld. Die Begründung lautet hier: „Das Freizeitverhalten der Bevölkerung hat sich seit Corona stark geändert. Der Markt Murnau muss den Parkplatz ganzjährig verkehrssicher halten.“

GAP-Newsletter: Alles aus Ihrer Region! Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus der Region Garmisch-Partenkirchen – inklusive aller Neuigkeiten zur Corona-Krise in Ihrer Gemeinde. Melden Sie sich hier an.

Darüber hinaus regte die Verwaltung an, an den beiden Badeseen das kostenlose Parken zeitlich zu beschränken. Sie schlug vor, die ersten 30 Minuten unter Benutzung eines Parkscheins täglich in der Zeit von 8 bis 10 Uhr und von 16 bis 18 Uhr gebührenfrei zu machen. Der Status quo ist, dass man die erste halbe Stunde frei sein Fahrzeug abstellen kann. Dieser Vorgang kann beliebig oft wiederholt werden. Das Rathaus begründete seinen Vorschlag damit, dass Badegäste wiederkehrend über den Tag verteilt Parkscheine lösen, ohne Geld einzuwerfen. „Durch die zwei festgelegten Zeiten morgens und abends kann jeder Badegast, Hundebesitzer et cetera noch die Möglichkeit des Freiparkens nutzen.“

Zu guter Letzt regte die Verwaltung an, an zusätzlichen Orten Gebühren zu verlangen. Die Parkplätze Am Kreuzfeld, im Untermarkt (Hausnummern 43 bis 45) und Bahnhofstraße (Teilbereich) sind derzeit kostenlos und mit Parkscheibe auf 120 Minuten begrenzt. Die Abstellflächen in einem Teilbereich der Bahnhofstraße (Parkzeile), Garmischer Straße und Weilheimer Straße (Volksfestplatz) sind uneingeschränkt nutzbar. Geht es nach der Verwaltung, sollen auch diese künftig etwas kosten. „Auf allen Parkplätzen hat der Markt Murnau Unterhaltskosten für die Instandhaltung sowie die Verkehrssicherungspflicht (Winterdienst)“, argumentiert die Marktgemeinde.

Knappe Mehrheit dagegen

Doch wie es aussieht, bleibt erst einmal alles beim Alten. Der Hauptausschuss lehnte eine Änderung mit knapper Mehrheit ab. Der Markt Murnau führt daher die Umsatzsteuer ab. Folglich verringern sich die Einnahmen, die er durch die Parkgebühren hat. Im Jahr 2021 nahm die Gemeinde 325 000 Euro über die Parkplätze ein. Kämmerer Josef Brückner rechnet mit Einbußen von jährlich 50 000 Euro.

Einer, der sich gegen eine Erhöhung sperrte, war Verkehrsreferent Welf Probst (Freie Wähler). „Jetzt, wo alles teurer wird, sollte man nicht an der Gebührenschraube drehen.“ Die Parkplätze an der Garmischer Straße oder am Volksfestplatz stellten für Angestellte von Betrieben im Zentrum die einzige Parkmöglichkeit dar. „Gerade diese Pendler können gar nicht ohne Pkw zur Arbeit gelangen. Wenn wir hier auch noch Gebühren verlangen, verlagern sich diese Parker nur noch weiter in die angrenzenden Wohnbereiche, dies kann nicht unser Ziel sein.“

Auch Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, will den Bürgern nicht mehr Geld abknöpfen. „Wenn wir jedes Jahr die Parkgebühren erhöhen, ist das nicht gut.“ Mehrere Redner wandten sich dagegen, am Sonntag etwas zu verlangen, etwa Michael Hosp (CSU) und Felix Burger. „Da bin ich persönlich raus“, betonte der SPD-Gemeinderat.

Beuting: Alle Parkplätze gleich behandeln

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) plädierte hingegen dafür, die Umsatzsteuer an die Bürger weiterzugeben. „Der Staat wird sich etwas dabei gedacht haben.“ Zudem hält es der Rathauschef für sinnvoll, alle Parkplätze gleich zu behandeln. Derjenige am Kreuzfeld sei „mitten im Ort“. Er könne sich „sehr gut vorstellen, den alten und neuen Volksfestplatz in die Gebührenpflicht einzubeziehen“. Die Gemeinde habe hohe Aufwendungen, um diese Flächen bereitzuhalten. Frei parken, „das passt nicht mehr in die Zeit“, findet der Bürgermeister. Diese Meinung vertritt auch Veronika Jones-Gilch (Grüne). „Wir müssen schauen, dass wir weniger Autos haben, es muss insgesamt weniger gefahren werden. Es muss vielleicht ein bisschen mehr weh tun.“ Jones-Gilch will „spätestens“ nächstes Jahr bei den Haushaltsberatungen erneut über das Thema sprechen. „Ich möchte nicht dauerhaft auf 40 000 Euro plus x verzichten.“ Das letzte Wort in der Sache hat der Marktgemeinderat.

Auch interessant: Unnötigen Suchverkehr vermeiden