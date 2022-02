Parkplätze in Murnau: Gemeinde will Überlastung vermeiden

Von: Roland Lory

Parken am Staffelsee: die Abstellfläche in der Bucht. © Bartl

Zeigt sich die Sonne, rücken die Ausflügler verstärkt an. Der Markt Murnau führt deshalb ein System ein, um auf bestimmten Parkplätzen Überlastungen zu vermeiden. Ob die Gemeinde innerorts auf Flächen Gebühren verlangt, die bisher kostenlos waren, steht bis dato noch nicht fest.

Murnau – Die Folgen der Pandemie und der damit verbundene Trend, den Urlaub in Deutschland beziehungsweise zu Hause mit gelegentlichen Ausflügen zu verbringen, haben auch in Murnau für mehr Autoverkehr gesorgt. Konsequenz: An hoch frequentierten Tagen kam es immer wieder zu Engpässen an den Parkplätzen an der Murnauer Bucht und der Ramsachstraße (Biologische Station).

Darauf will der Markt Murnau reagieren. Um eine Überlastung zu vermeiden, werden die beiden genannten Abstellflächen mit Kameras ausgestattet, mit deren Hilfe die ein- und ausfahrenden Autos gezählt werden können. Nach dem Passieren der Sensortechnik wird ein Parkplatz entweder abgezogen oder dazu gerechnet, je nach Ein- oder Ausfahrt. Diese Information wird sowohl an digitalen Anzeigetafeln als auch im Ausflugsticker Bayern und später in der Bayern Cloud in Echtzeit angezeigt. „Das Ganze funktioniert sekundengenau“, sagte Alexandra Thoni, Leiterin der Murnauer Tourist-Information, im Hauptverwaltungsausschuss. Damit kann sich sowohl der Tagesgast vor Start seines Ausfluges über die aktuelle Parkplatzsituation erkundigen, als auch der Gast, der bereits vor Ort ist, diese an den Anzeigetafeln sehen.

Tafel-Standorte noch nicht geklärt

Wo diese stehen werden, ist noch nicht fix, doch es gibt Ideen: am Anfang der Seestraße und der Ramsachstraße. Josef Bierling (CSU) und Stephanie Neumeir-Schrank (Bündnis 90/Die Grünen) stellten allerdings die Frage, wo die Menschen parken sollen, wenn die Fläche an der Biologischen Station voll ist. Eine Antwort darauf steht noch aus.

Zu den Kosten war im Hauptausschuss nichts zu hören, doch es hieß, dass die Maßnahme zu 75 Prozent aus dem Programm „Tourismus in Bayern – fit für die Zukunft“ förderfähig sei. Das Gremium votierte mit einer Gegenstimme (Neumeir-Schrank) für die Erfassung der Echtzeitdaten an den Parkplätzen Murnauer Bucht und an der Ramsachstraße. Die Verwaltung wird beauftragt, Angebote einzuholen. Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) sieht das Projekt in einem größeren Zusammenhang: der Einführung eines Parkleitsystems. Davon ist schon seit Jahren die Rede. Das Vorhaben war zuletzt aus finanziellen Gründen zurückgestellt worden.

Die Volksvertreter sprachen im Hauptausschuss nicht nur über die Erfassung der Echtzeitdaten, sondern auch über die Parkgebühren. Diese waren zum 1. Februar 2021 geändert worden. Kurz darauf begann die Pandemie mit dem ersten Lockdown beziehungsweise einer Ausgangsbeschränkung, ein weiterer Lockdown folgte. Viele Geschäfte und Gaststätten mussten schließen. Aus diesem Grund gab es auch weniger Parkverkehr in Murnau. Auf vielen Abstellflächen verzeichnete die Kommune im vergangenen Jahr einen deutlichen Rückgang bei den Parkgebühren. Lediglich auf den drei Freizeitparkplätzen, wo die Tarife angehoben wurden, stiegen die Einnahmen teilweise deutlich. Die rückläufigen Erlöse auf vielen innerörtlichen Arealen sind laut Verwaltung auch in Zusammenhang mit dem 30 Minuten „frei Parken“ zu sehen, da viele mit einer halben Stunde auskommen. Alles in allem kamen im abgelaufenen Jahr rund 325 000 Euro an Parkgebühren zusammen, 2019 waren es noch etwa 345 000 Euro gewesen.

Debatte um 30 Minuten freies Parken

Michael Manlik, Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums, beklagte, dass am Staffelsee die Parkuhren bis Herbst 2021 „falsch eingestellt“ gewesen seien. Ein „völliges Unding“ war aus seiner Sicht zudem, dass eine halbe Stunde freies Parken an den beiden Badeseen eingeführt wurde. „Das müssen wir abschaffen.“ Denn die Regelung öffne dem „Schindluder Tür und Tor“. Damit teilt er die Meinung der Verwaltung. Sie erklärte, es sei an sie seit der Umstellung mehrfach herangetragen worden, „dass an den beiden Seen das 30-Minuten Freiparken von vielen ausgenutzt wird, um Parkgebühren zu sparen“. Personen gingen alle halbe Stunde zu ihren Fahrzeugen und legten einen neu gelösten Parkschein für 0 Euro hinein. „Das war jedoch nicht der Sinn dieser Einführung.“ CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider fehlten bei diesem Punkt indes valide Daten. Er plädierte dafür, die 30 freien Minuten an den beiden Badeseen zu belassen. Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, sah es genauso.

Die Verwaltung präsentierte noch andere Hebel, um mehr Einnahmen zu generieren: Man könnte die gebührenpflichtige Parkzeit erweitern, auch an Sonn- und Feiertagen etwas verlangen oder die Abstellfläche am Froschhauser See ganzjährig kostenpflichtig machen. Darüber hinaus wäre es möglich, den Bürger an Parkplätzen im Zentrum, wo man derzeit umsonst sein Auto hinstellen kann, zur Kasse zu bitten. „Man muss ja nicht gleich mit Kanonen auf Spatzen schießen“, sagte Beuting. Doch er kann sich vorstellen, am Volksfest-Parkplatz ein Ein-Euro-Ticket einzuführen. Zoepf konnte dem Vorschlag nicht viel abgewinnen. Er sieht die Fläche als Areal „für viele Pendler, die in der Früh schnell einen Parkplatz brauchen“.

