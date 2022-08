Seniorenheim-Großprojekt am Staffelsee: Partner des Roten Kreuzes insolvent - Planungen laufen aber weiter

Von: Roland Lory

Toplage: das Seniorenwohnen Staffelsee an der Garhöll (l.) sowie das „Seehaus“ (r. unten). © Bartl

Es ist eines der größten Projekte im Staffelseegebiet. Doch der Partner, den sich das Rote Kreuz für den „Senioren-Campus am Staffelsee“ ins Boot geholt hat, ist insolvent. Die Planungen für Neubauten und Sanierungen an der Garhöll und am Seewaldweg gehen aber weiter.

Seehausen/Murnau – Die Murnauer Vizebürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler) findet die Entwicklung „sehr bedauerlich für das Rote Kreuz. Die warten händeringend, dass da etwas weitergeht“. Die Rede ist von einem Projekt, dass die Sozialservice-Gesellschaft (SSG) des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK) zusammen mit der Terragon AG verfolgt. Auf Seehauser und Murnauer Flur sind umfangreiche Sanierungen und Neubauten geplant. Es steht ein Investitionsvolumen von 50 bis 60 Millionen Euro im Raum. Doch die Terragon AG und mehrere Töchter haben Insolvenz angemeldet. „Hintergrund ist, dass unerwartet die Verhandlungen über einen Verkauf des Projekts Welkerstift in Duisburg gescheitert sind“, heißt es in einer Pressemitteilung. „Dies führt zur Zahlungsunfähigkeit der wesentlichen Tochtergesellschaft Terragon Wohnbau GmbH.“

Welche Auswirkungen hat die Insolvenz nun auf das Vorhaben am Staffelsee? Olaf Urban-Rühmeier, Referent Unternehmenskommunikation bei der Terragon AG, betont: „Die Projektgesellschaft für das Projekt in Murnau/Seehausen ist nicht von der Situation der Terragon AG betroffen.“ Die Projektgesellschaft sei handlungsfähig, und es werde weiterhin an dem Vorhaben gearbeitet. Darüber hinaus werde es auch unverändert vom Roten Kreuz für alle Bereiche weitergeführt. „Terragon bleibt nach wie vor der präferierte Realisierungs- und Betreibungspartner für das betreute Wohnen“, teilt Urban-Rühmeier mit.

„Guter Partner“

SSG-Geschäftsführer Christian Pietig hofft, dass die Terragon „wieder auf die Beine kommt“. Denn sie sei ein „guter Partner“. Sollte die AG jedoch dauerhaft nicht leistungsfähig sein, „müssen wir uns einen neuen Partner suchen“. Dass die Terragon Zahlungsschwierigkeiten habe, „wussten wir schon länger“, sagt Pietig. Dennoch: „Die Insolvenz kam für uns überraschend.“

Die Terrragon AG ist ein auf Wohnen im Alter spezialisierter, bundesweit tätiger Projektentwickler mit Fokus auf das Marktsegment „Service-Wohnen für Senioren“. Das Unternehmen hat nach eigenen Angaben „deutschlandweit mehr als 2400 Wohneinheiten erfolgreich entwickelt und zählt zu den führenden Immobilienprojektentwicklern im Bereich ,Betreutes Wohnen‘ in Deutschland.“

Trotz der Turbulenzen geht das Bau- und Sanierungsvorhaben in Murnau und Seehausen seinen Weg. „Wir wollen den Planungsprozess weiter vorantreiben“, betont Pietig. Erst vor Kurzem gab es eine Telefonkonferenz mit den beiden Bürgermeistern Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) und Markus Hörmann (CSU). Dabei wurde der aktuelle Stand besprochen.

Verträge sind zu schließen

„Die Vorarbeiten laufen noch im normalen Rahmen“, sagt Hörmann. So soll es zum Beispiel einen städtebaulichen Rahmenplan geben. Es müssen zudem verschiedene Verträge geschlossen werden. Irgendwann komme es dann „zum Schwur“. Damit meint Hörmann den Einstieg in die Bauleitplanung. Stewens betont: „Es ist in unserem Interesse, dass es weitergeht und sich das BRK erfolgreich erneuert.“

Bei der Terragon läuft die Suche nach Investoren. „Es liegen mehrere substanzielle Gebote vor“, sagt Urban-Rühmeier. „Derzeit wird intensiv mit den potenziellen Investoren gesprochen, um den bestmöglichen Weg für das Unternehmen und die potenziellen Partner auszuloten.“ Im Zuge der Realisierung des gesamten „Senioren-Campus am Staffelsee“ wird das Rote Kreuz laut Urban-Rühmeier für die Errichtung und den Betrieb des neuen Pflegeheimes verantwortlich zeichnen. „Terragon wird die Bereiche für das betreute Wohnen realisieren und die entsprechenden Grundstücke hierfür übernehmen. Die Verträge hierzu wurden bereits 2021 geschlossen.“

Baubeginn 2023?

Pietig hofft, „dass wir im nächsten Jahr Klarheit haben“. Idealerweise wäre nach seinem Dafürhalten 2023 Baubeginn. Aber es könne sein, „dass es länger dauert“.

Eine Frage, die nach wie vor ungeklärt ist, ob im „Seehaus“ auf Seehauser Flur vorübergehend ukrainische Flüchtlinge untergebracht werden. „Wir haben weiter Interesse“, sagt Stephan Scharf, Sprecher des Landratsamts. Pietig teilt mit, dass die Situation der Terragon „auf die Unterbringung von Flüchtlingen in unserem Objekt in Seehausen keinerlei Einfluss“ habe. „Diesbezüglich ist der Sachstand unverändert, dass eine Unterbringung aus unserer Sicht denkbar wäre.“ Bis dato gebe es aber keine finale Einigung mit dem Landratsamt und auch seit Wochen keine vertiefenden Gespräche zu diesem Thema.

