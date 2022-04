Polit-Parolen an Wänden: Rund 20 000 Euro Schaden durch Schmierereien in Murnau und Seehausen - Vermutlich mehrere Täter

Von: Roland Lory

Appelle gegen den Krieg und für Frieden sind an einem Trafohäuschen im Kemmelpark zu lesen. © Lory

Einen Schönheitspreis werden Murnau und Seehausen damit nicht gewinnen: Seit einigen Monaten verunzieren Unbekannte Wände und andere Flächen mit Graffiti und Schmierereien. Der Schaden ist längst fünfstellig.

Murnau/Seehausen – Schmierereien an der Murnauer Realschule im Blauen Land sorgten im November für Entsetzen. „Früher: Juden Heute: Ungeimpfte“ prangte unter anderem an der Fassade. „Wir sind sehr schockiert“, betonte seinerzeit Direktor Ralf Havelka. Für ihn war das mehr als ein Graffito, nämlich ein Farb-Anschlag. Eins ist klar: Der Spruch relativierte die Ermordung von sechs Millionen Juden in der Zeit des Nationalsozialismus.

Aus dem Reich der Verschwörungsmythen

Politischer Natur sind auch andere Sprüche, mit denen Unbekannte in Murnau und Seehausen Wände und andere Flächen versehen. „Freedom lives when the state dies“ ist etwa an der Fußgängerbrücke in der Nähe des Bahnhofs zu lesen. Also: Die Freiheit lebt, wenn der Staat stirbt. An den Vereinsschaukästen an der Postgasse hat jemand mit Lack den Namen Julian Assange an die Wand gesprüht, daneben ein Herzchen. Der Journalist, Politaktivist und Gründer sowie Sprecher der Enthüllungsplattform Wikileaks ist inhaftiert. Doch auch Verschwörungstheorien werden verbreitet. Ein Unbekannter hat die Losung „Stop NWO“ hinterlassen. NWO bedeutet Neue Weltordnung oder auf Englisch New World Order, ein Begriff, der symbolisch für eine angebliche weltweite Verschwörung zur Unterwerfung der Menschheit durch eine totalitäre Weltregierung steht. An anderer Stelle liest der Passant „Killuminati“. Viele Verschwörungserzählungen kolportieren bis heute, dass der Illuminatenorden im 18. Jahrhundert nach seinem Verbot weiter bestanden habe und eine besonders mächtige Geheimgesellschaft sei, die hinter zahlreichen als negativ beurteilten Erscheinungen stecke.

Seit August vergangenen Jahres hat die Polizei in Murnau und Seehausen zig Fälle von Schmierereien und Graffiti registriert. Es gibt diverse Geschädigte. „Ich vermute, dass es mehrere Täter sind“, sagt Polizeioberkommissar Georg Öttl von der Murnauer Inspektion. Denn die Schriftarten sind unterschiedlich. Der bisherige Schaden wird auf 20 000 Euro geschätzt. Die Polizei konnte die Täter bis dato noch nicht ausfindig machen. Öttl mutmaßt, dass sie zwischen 15 und 25 Jahre alt sind und sie im Zuge der Debatte ums Impfen und die Impfpflicht eine Gelegenheit sahen, ihre systemkritischen Losungen an die Wände zu sprühen. Er verortet die Verursacher in der „linken Ecke“. Eine beliebte Stelle sind Stromverteilerkästen. „An die 40 Stück“ seien betroffen, teilt der Jugendbeamte mit. Verunziert wurde öfters auch eine Wand des Aldi-Markts im Kemmelpark. Strafrechtlich geht es um Sachbeschädigung. Dafür können eine Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren beziehungsweise eine Geldstrafe verhängt werden.

Gemeinde Murnau auch betroffen

Die Täter haben auch Wände und Flächen, die dem Markt Murnau gehören, mit Lack versehen. „In 2021/2022 sind bisher 15 Flächen betroffen“, sagt Rathaussprecherin Annika Röttinger. Die Christoph-Probst-Mittelschule und Nachbargebäude an der Sollerstrasse am meisten. Bis dato beträgt der Schaden etwa 10 000 Euro. „Die Graffiti werden in den meisten Fällen durch Malerarbeiten entfernt beziehungsweise übermalt.“ Je nach Untergrund sind die Schmierereien allerdings noch sichtbar, zum Beispiel, wenn sie direkt auf Sichtbeton aufgebracht wurden. „Eine vollständige Entfernung wäre oft nur durch die Beschädigung der betroffenen Wand möglich“, erläutert Röttinger. In der Regel meldet die Gemeinde die sie betreffenden Fälle der Polizei.

Hinweis

Wer Hinweise zu Schmierereien beziehungsweise zu deren Verursachern machen kann, wird gebeten, umgehend die Polizeiinspektion Murnau zu kontaktieren. Die Beamten sind unter der Telefonnummer 0 88 41/6 17 60 zu erreichen.

