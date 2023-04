Trotz Zunahme von Straftaten: Dank Prävention und starker Polizeipräsenz: Murnau „eine der sichersten Regionen“

Von: Katharina Brumbauer

Teilen

Zufrieden mit den Zahlen: Joachim Loy, Leiter der Polizeiinspektion Murnau (M.), sein Stellvertreter Florian Benedikt (l.) und Mitarbeiter Verkehr, Georg Öttl, besprechen die aktuelle Verkehrs- und Kriminalstatistik. © brumbauer

Die Zahl der Straftaten und der Unfälle auf Straßen und Wegen im Murnauer Raum ist im vergangenen Jahr wieder gestiegen. Das geht aus der Kriminal- und Verkehrsstatistik 2022 hervor, die die Polizeiinspektion Murnau vorlegte. Viele Vergehen verhindern die Beamten aber auch durch starke Präsenz und Aufklärungsprogramme.

Murnau – 2022 gab es keine Lockdowns mehr. Die Menschen waren wieder mehr unterwegs, Veranstaltungen kehrten zurück, man traf sich wieder. Genau das hat sich auch auf die Anzahl von Straftaten und Verkehrsunfällen ausgewirkt, die die Polizei im Vorjahr im Raum Murnau zu verzeichnen hatte. 1042 Straftaten und 898 Verkehrsunfälle nahmen die Beamten der Polizeiinspektion (PI) Murnau im vorigen Jahr im Gebiet von Eschenlohe bis Uffing, von Großweil bis Saulgrub/Altenau auf, das sind 151 Delikte und 53 Unfälle mehr als 2021. So steht es in der Kriminal- und Verkehrsstatistik, die die PI nun herausgab. „Wir sind wieder fast auf Vor-Corona-Niveau“, erklärte Joachim Loy, Leiter der Murnauer Inspektion.

Polizeiinspektion Murnau legt Kriminalstatistik 2022 vor: Wieder fast genau so viele Delikte wie 2019

Insgesamt zeigte sich Loy aber mit den Zahlen zufrieden: Im Murnauer Raum wurden – hochgerechnet auf 100 000 Einwohner – 3212 Delikte bekannt. Das sind deutlich weniger als im Landkreis Garmisch-Partenkirchen (4235) und in ganz Bayern (4260). „Wir leben in einer der sichersten Regionen“, sagte Loy. So sei es 2022 zu keinem Raubdelikt, keinem einzigen Schulwegunfall gekommen. In keinem Fall von Vergewaltigung wurde ermittelt. „Wobei wir da natürlich nicht wissen, was in den Familien passiert“, räumte Loy ein.

170 Diebstähle verzeichneten die Beamten. Das sind 27 mehr als 2021. Darunter fallen elf Wohnungseinbrüche. Hier gab es ein Plus von fünf Fällen. Insgesamt entstand bei den Diebstählen ein Schaden von rund 630 000 Euro. Aber die Polizei hofft, mittels Streife in einbruchsanfälligen Straßenzügen und Informationsveranstaltungen den ein oder anderen Einbruchsfall auch verhindert zu haben.

Unser GAP-Newsletter informiert Sie regelmäßig über alle wichtigen Geschichten aus Ihrer Region. Melden Sie sich hier an.

Prävention: Mittels Kontrollen verhinderten die Verkehrspolizisten fünf Trunkenheitsfahrten - Zwei Verkehrstote 2022

Wenn es darum ging, Trunkenheitsfahrten zu verhindern, konnte die Polizei in jedem Fall einen Erfolg verbuchen. Fünfmal verhinderten die Mitarbeiter Verkehr mittels gezielter Kontrollen, dass sich Autofahrer mit zu hohem Alkoholpegel ans Steuer setzen. Alkohol gehörte neben überhöhter Geschwindigkeit, fehlendem Sicherheitsabstand, Vorfahrtsmissachtungen sowie Abbiege- oder Überholfehlern zu den Hauptursachen für Unfälle, bei denen Personen verletzt wurden.

2022 wurden insgesamt 155 Personen bei Unfällen verletzt. Erfreulich: nur zwei kamen ums Leben. Zwei Pedelec-Fahrer verunglückten vergangenes Jahr tödlich. Einer von ihnen stürzte auf einem Waldweg, ein anderer auf einer Forststraße. Beide erlagen ihren Verletzungen.

Aufklärung: Jugendverkehrserzieherin und Jugendbeamter Verkehr sensibilisieren Kinder und Jugendliche für Themen Sucht, Gewalt und Sicherheit auf dem Schulweg

Was die Sicherheit auf Schulwegen betrifft: „Da leistet unsere Jugendverkehrserzieherin, die an den Schulen Vorträge hält und Verkehrshelfer ausbildet, hervorragende Arbeit“, betonte Florian Benedikt, Loys Stellvertreter. Ein gleiches Lob richtete Benedikt an den Mitarbeiter Verkehr und Jugendbeamten der Inspektion, Georg Öttl. Er geht in die Klassen und sensibilisiert die Buben und Mädchen mit den Präventionsprojekten „Saubableim“ und „Zammgrauft“ für die Themen Sucht und Gewalt.

Zudem erhalten die Kinder und Jugendlichen Hilfe beim Umgang mit den digitalen Medien, bekommen etwa erklärt, welche Bilder sie nicht in Chatgruppen teilen dürfen, zum Beispiel pornografische Inhalte. Vier Personen, gegen die die Polizei 2022 wegen des Verbreitens pornografischer Inhalte ermittelte, waren zwischen 14 und 18 Jahre alt. Weitere vier waren zwischen 18 und 21 und sieben unter 14. „Die Straftaten von Kindern und Jugendlichen haben zugenommen“, sagt Loy. Auch von den 93 ermittelten Tätern, die Körperverletzung begingen, waren vier unter 18.

„Besonders fies“: „Schockanrufe“ und Betrugsversuche per Nachrichten

Ein „besonders fieses“ Thema sei für die Beamten Betrug gewesen. Auch der Polizeipräsident Manfred Hauser vom Präsidium Oberbayern Süd in Rosenheim bezeichnete „Schockanrufe“ kürzlich, als er die Polizeibilanz 2022 für Garmisch-Partenkirchen vorstellte, als „Geißel der Polizei“. „Schockanrufe“ oder Betrugsversuche über Nachrichtendienste hätten signifikant zugenommen. Bei „Schockanrufen“ wird den Zielpersonen häufig vorgegaukelt, ein Familienmitglied hätte einen tödlichen Verkehrsunfall verursacht und eine Haft könne nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden.

Im Erfolgsfall erbeuten Gauner häufig fünfstellige Beträge. „Wir können nur immer wieder darauf aufmerksam machen, bei solchen Anrufen Ruhe zu bewahren“, sagte Loy. „Und die Polizei würde nie eine Kaution zur Abwendung von Haftstrafen verlangen.“

Noch mehr aktuelle Nachrichten aus dem Landkreis Garmisch-Partenkirchen finden Sie auf Merkur.de/Garmisch-Partenkirchen.