Erst durch Auffahrunfall gestoppt: Frau liefert sich wilde Verfolgungsjagd mit 14 Polizeistreifen

Von: Katharina Brumbauer

Mit einem Auffahrunfall endet auf der Inntalautobahn die Flucht einer 49-Jährigen vor der Polizei. © zoom tirol

Eine 49-Jährige aus dem Raum Murnau wird in Innsbruck von der Polizei angehalten. Sie flieht auf die Inntalautobahn.

Innsbruck/Murnau – Die Flüchtige überfuhr mehrere rote Ampeln und Sperrlinien, brauste mit weit überhöhter Geschwindigkeit davon. Überholte Fahrzeuge trotz Gegenverkehrs und zum Teil auch auf dem Pannenstreifen. An Kreuzungen musste der Querverkehr stark abbremsen, damit es zu keinem Zusammenstoß kam. Eine regelrechte Verfolgungsjagd mit teils waghalsigen Manövern hat sich am Dienstagmittag eine 49-Jährige aus dem Raum Murnau in Innsbruck und auf der Inntalautobahn mit der Polizei geliefert.

Zunächst war sie in der Tiroler Landeshauptstadt angehalten worden, nachdem sie ihren Wagen von einem Abschleppunternehmen abgeholt hatte, ohne die Rechnung zu bezahlen. Die Polizei und ein Mitarbeiter der Abschleppfirma hatten die Betrügerin an einer roten Ampel noch gestellt. Doch dann nahm die Autofahrerin Reißaus.

Frau nimmt über Inntalautobahn Reißaus: 14 Polizeistreifen nehmen die Verfolgung auf

14 Polizeistreifen nahmen mit eingeschaltetem Blaulicht und Martinshorn die Verfolgung auf, als die Frau über die Auffahrt Innsbruck-Ost auf die Inntalautobahn in Richtung Kufstein abhaute. Die Flüchtige missachtete weiter sämtliche Anhaltesignale. Die Beamten konnten sie erst stoppen, als sie auf der Autobahn die Geschwindigkeit herunterregelten. Durch den so künstlich entstandenen Stau musste sie auf Höhe der Abfahrt Wiesing schließlich abbremsen, dabei kam sie allerdings nicht mehr rechtzeitig zum Stehen und prallte in das Heck eines Lastwagens. Die Frau sei mit leichten Verletzungen davon gekommen, erklärte die Polizei. Der beim Auffahrunfall entstandene Sachschaden sei gering ausgefallen.

Bei ihrer wilden Fahrt war die Frau, die laut Landespolizeidirektion Innsbruck „aus einer Gemeinde in der Nähe des Staffelsees“ stammt, auch nicht in Besitz eines Führerscheins. Der sei ihr bereits vor einigen Tagen abgenommen worden, nachdem sie bei einer Verkehrskontrolle einen Alkoholtest verweigert hatte. Jetzt droht der 49-Jährigen eine Verwaltungsstrafe und eine Anzeige „wegen der Gefährdung der körperlichen Sicherheit.“

