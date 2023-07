Polizei macht mutmaßliche Diebe dingfest - Männer (27 und 34 Jahre alt) waren in Seehausen und Murnau zugange

Verdächtige vorläufige festgenommen

Die Polizei hat zwei mutmaßliche Gauner verhaftet. Ihnen werden Diebstahl beziehungsweise versuchter Diebstahl vorgeworfen.

Murnau/Seehausen – Die Murnauer Polizei ist zwei mutmaßlichen Gaunern auf die Schliche gekommen. Die Inspektion rechnet den beiden Männern (27 und 34 Jahre alt) mehrere Straftaten zu. An der Mauritiusstraße in Seehausen war Ende der vergangenen Woche ein sogenanntes Leichtes Vierradmobil gestohlen worden. Es gehört einer 16-Jährigen aus dem Bereich Peißenberg. Später wurde der Pkw ohne sichtbare Schäden in Garmisch-Partenkirchen gefunden.

„Durch intensive Ermittlungsarbeit“ konnte die PI Murnau nun laut Polizeibericht vom Dienstag Tatverdächtige ermitteln. Auch ein Diebstahl aus einem Kraftfahrzeug in Murnau wird den beiden Männern zugerechnet. Im Zeitraum vom Freitag, 30. Juni, 19.30 Uhr, bis Samstag, 1. Juli, 20 Uhr, wurden aus einem unversperrten Pkw an der Barbarastraße Herrenoberbekleidung und eine Fernbedienung für ein Rolltor entwendet. Aufgrund der Umstände geht die Polizei davon aus, dass versucht worden war, diesen Pkw zu stehlen.

Die Beamten der Murnauer Inspektion glauben darüber hinaus, dass die beiden Männer für einen versuchten Diebstahl eines Kfz in Seehausen verantwortlich sind. Am Freitag, 30. Juni, bemerkte ein junger Mann gegen 20 Uhr, wie sich zwei Personen an seinem Hyundai, der im Hof unversperrt abgestellt war, zu schaffen machten. Der Seehauser sprach die beiden an. Diese sagten, dass sie nach einem Feuerzeug suchten. Die beiden Männer wurden vorläufig festgenommen.