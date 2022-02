Polizeizentrum in Murnau nimmt Formen an

Die Fassade steht: An der Barbarastraße in Murnau, direkt neben der Polizeiwache, entsteht ein modernes Trainingszentrum, in dem künftig rund 600 Beamten im Jahr geschult werden sollen.

Ein Jahr nach Baubeginn

Von Simon Nutzinger schließen

Seit ziemlich genau einem Jahr wird direkt neben der Polizeidienststelle an der Barbarastraße in Murnau gebaut. Ein modernes Trainingszentrum entsteht dort für die Beamten. Und langsam, aber sicher nimmt das 14 Millionen Euro teure Projekt erkennbare Formen an.

Murnau – Nein, betreten hat er die Baustelle auf dem Nachbargelände bisher nicht. „Ich bin lediglich stiller Beobachter und freue mich über den Fortschritt“, sagt Joachim Loy und lacht. Denn während der Murnauer Polizeichef in der Dienststelle an der Barbarastraße seiner Arbeit nachgeht, entsteht direkt nebenan ein modernes Einsatz-, Trainings- und Schulungszentrum, an dem einmal 500 bis 600 Beamte aus den Kreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen unter anderem Einsatzlagen üben sollen. Und das nimmt seit dem Baubeginn vor ziemlich genau einem Jahr schön langsam Formen an.

So steht auf dem rund 2600 Quadratmeter großen Areal im Kemmelpark mittlerweile schon zum Großteil die Fassade des Gebäudes. In einem warmen Ockerton gehalten, kombiniert mit hellen Betonfertigteilen, soll sie später einmal den massiven Baukörper gliedern. „Dabei vereint sie ansprechende Optik, Robustheit und weitestgehende Wartungsfreiheit“, betont Peter Aumann, Leiter Hochbau im Staatlichen Bauamt Weilheim. Die Betonierarbeiten seien bereits zur Jahreswende abgeschlossen gewesen.

Polizeizentrum in Murnau: Rund sechs Wochen im Verzug

Komplett im Zeitplan befindet sich das zweigeschossige, unterkellerte Bauvorhaben allerdings nicht mehr. Ursprünglich hatte das Staatliche Bauamt Mitte 2023 als Zieltermin anvisiert. „Da sind wir aktuell circa sechs Wochen in Verzug“, räumt Aumann ein. Die zum Teil stark schwankenden Witterungsverhältnisse in den vergangenen Monaten hätten die Arbeiten mehrfach erheblich erschwert. So gab es beispielsweise bei den Dachabdichtungsarbeiten im Dezember Verzögerungen. Aumann ist aber hoffnungsvoll, dass sein Team, den Verzug aufholen kann. „Ist alles noch machbar.“

+ Peter Aumann ist Leiter Hochbau im staatlichen Bauamt Weilheim. © Bauamt

Auch Corona hat freilich seine Spuren während der bisherigen Bauphase hinterlassen. So war etwa die bestellte Dämmung für den Bereich unterhalb der Bodenplatte plötzlich nicht mehr verfügbar. Ein Lieferengpass aus China stellte den Zulieferer vor unüberwindbare Probleme. „Der Markt war wie leer gefegt“, unterstreicht Aumann. Letztlich stellte der Bauleiter auf ein anderes Material um. „War zwar teurer, aber zumindest auch noch einmal hochwertiger.“ Ansonsten habe sich die Pandemie weniger niedergeschlagen als an anderen Baustellen. Keine Firma sprang ab oder trat ihren Dienst gar nicht erst an. „Da sind wir bisher gut davongekommen“, urteilt Aumann. Auch finanziell sieht es ordentlich aus. Er rechnet damit, dass die vom zuständigen Ausschuss im Landtag gewährten 14 Millionen Euro in etwa ausreichen. „Wir sind gerade leicht im Minus, aber auch da habe ich Hoffnung, dass wir das wieder reinholen.“

Vorfreude bei den Polizisten vor Ort

Große Vorfreude auf das neue Trainingszentrum herrscht jedenfalls bei den Polizisten vor Ort. „Es wird eine enorme Erleichterung für unsere Arbeit“, stellt etwa Michael Bayerlein klar, Leiter der Einheit Operative Ergänzungsdienste (OED) in Murnau. Diese ist eine Art Feuerwehr der Polizei, deren verschiedene Einheiten für die Pflicht-Fortbildungen zuständig sind und die speziell geschulten Trainer stellen. Bislang üben die Beamten an mehreren Standorten in Schongau, Weilheim sowie teilweise in Mittenwald. „Die Örtlichkeiten sind aber allesamt zu klein und nicht perfekt geeignet“, weiß Bayerlein zu berichten.

+ Michael Bayerlein leitet die OED-Einheit. © Polizei

Mit dem Neubau soll sich das alles ändern. So entsteht dort etwa ein 160 Quadratmeter großer Multifunktionsraum, in dem sich mit variablen Wänden diverse Situationen nachspielen lassen, die sich mal in einem Lokal, mal in einer Wohnung oder in einem Geschäft zutragen und harmlos enden – oder sich im Ernstfall potenziell lebensgefährlich zuspitzen können. In einer weiteren Halle lassen sich zudem Fahrzeugkontrollen trainieren, in einem Mattenraum kann man die „einsatzbezogene Selbstverteidigung“ lehren und vertiefen sowie Festnahmetechniken üben. „Alles sehr praxisnah“, sagt Bayerlein zufrieden.

Mehrmals pro Jahr werden die rund 600 Beamten für Schulungen und Schießeinheiten in das Trainingszentrum nach Murnau kommen. Stattfinden sollen diese an jedem Wochentag, auch erste Hilfe steht auf dem Plan. Bayerlein kann den Start in etwa eineinhalb Jahren schon jetzt kaum erwarten. Er betont: „Unsere Sehnsucht nach neuen Möglichkeiten ist groß.“