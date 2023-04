Lieferengpässe und technische Probleme: Postbank fehlen Überweisungsträger auf Papier

Von: Katharina Brumbauer

Schild am Eingang: „Aus technischen Gründen“ werden die Kunden an nur einem Schalter bedient. © Brumbauer

In der Murnauer Post-Filiale bekommen Postbank-Kunden momentan keine Überweisungsformulare aus Papier. Zudem ist nur ein Schalter in Betrieb. Die Folge: lange Schlangen.

Murnau – Seit Jahrzehnten tätigte Margareta Kipp ihre Überweisungen stets auf die gleiche Weise. Die Postbankkundin ging immer zur Murnauer Filiale des Mutterkonzerns der Postbank, der Deutschen Post, füllte dort ein Überweisungsformular aus und gab ihn ab. Doch im Moment kann sie das nicht tun. In der kleinen Post-Filiale im Feneberg-Supermarkt am Burggraben fehlen die Überweisungsformulare aus Papier. Offenbar sind von dem Engpass Post-Filialen bundesweit betroffen. Von deutschlandweiten Schwierigkeiten bei der Bereitstellung von analogen Überweisungsträgen hatte jedenfalls bereits im März haz.de berichtet.

Dass sie im Moment im Moment nicht wie gewohnt in der Filiale einen Überweisungsträger ausfüllen kann, „ist für mich sehr schwierig“, sagt Kipp. Die 76-jährige Murnauerin hat – wie einige Senioren – kein Online-Banking und ist noch darauf angewiesen, ihre Überweisungen klassisch, analog per Papierformular zu tätigen. „Und jetzt weiß ich nicht, wie ich meine Rechnungen bezahlen soll.“

Keine Überweisungsformulare aus Papier in Murnauer Post-Filiale: 76-Jährige Postbank-Kundin kann Arztrechnungen nicht bezahlen

Vor allem, sagt Kipp, habe sie als Seniorin einige offene Arztrechnungen. Dass sie die derzeit nur schwer begleichen kann, bereitet der Murnauerin die größten Bauchschmerzen. Die Ärzte seien zwar in vielen Fällen kulant mit der Überweisungsfrist. „Aber irgendwann wollen die natürlich auch ihr Geld.“ Um Überweisungen tätigen zu können, nimmt Kipp aktuell den Weg nach Garmisch-Partenkirchen auf sich. In der Filiale im Kreisort sind Überweisungsformulare aus Papier noch vorhanden.

Um dahin zu gelangen, setzt sich Kipp extra in den Zug. Zuletzt hat ihr auch eine Nachbarin ausgeholfen, die Online-Banking hat. „Aber die kann ich doch auch nicht immer fragen“, betont die Murnauerin. Sie selbst ist nicht bereit, sich Online-Banking zuzulegen. „Ich habe meine Überweisungen immer über das Papierformular gemacht, in meinem Alter möchte ich das auch nicht mehr ändern.“

Wer kein Online-Banking hat ist auf Überweisungs-Formulare auf Papier angewiesen: „Murnau hat so viele alte Leute, ich verstehe nicht, dass die Postbank oder die Post da nichts macht“

So wie ihr, erzählt Kipp, gehe es vielen Senioren in Murnau. „Wir sind darauf angewiesen, dass bei der Post in Murnau Überweisungsformulare aus Papier liegen.“ Im Moment, da die Vordrucke fehlen, fühlt sich die Seniorin als Postbank-Kundin abgehängt. „Murnau hat so viele alte Leute, ich verstehe nicht, dass die Postbank oder die Post da nichts macht.“

Auf dem Land hat die Post mit Problemen zu kämpfen. Die Bundesnetzagentur kritisierte zu Jahresbeginn, dass die Post auf dem Land nicht genügend Filialen habe. Immer häufiger führen im ländlichen Raum externe Dienstleister - zusätzlich zu ihrem Kerngeschäft - einen Postschalter. So wie in Murnau. In der Nachbarkreisstadt Bad Tölz hat die Post noch eine Hauptstelle. Aber hier musste die Post wegen Personalengpässen die Öffnungszeiten immer wieder einschränken.

Neben Lieferengpässen auch technische Probleme: Murnauer Post-Filiale hat im Moment nur einen Schalter in Betrieb

In der Murnauer Post-Filiale sind der Kundin Kipp nicht nur die fehlenden Überweisungsformulare negativ aufgefallen. Wenn sie den Feneberg-Supermarkt betritt, sieht sie links vor den Post-Schaltern neuerdings stets lange Schlangen. „Es ist immer nur ein Schalter im Betrieb“, moniert sie. An der Eingangstür weist ein weißer, mit Tesa aufgeklebter DIN A4-Zettel auf das Problem hin.

„Aus technischen Gründen können wir Sie im Moment nur an einem Post-Schalter bedienen“, heißt es da. Die Verfasser des Zettels, vermutlich die Mitarbeiter der Post-Filiale, bitten ihre Kunden um Entschuldigung für die daraus entstehenden langen Wartezeiten und um Verständnis.

Service nicht eingestellt, nur Lieferschwierigkeiten: Überweisungsformulare aus Papier sollen laut Post „bald wieder in ausreichender Zahl verfügbar“ sein

Warum Überweisungsträger aus Papier fehlen, darauf findet sich in der Filiale kein Hinweis. Die Pressestelle der Postbank teilt auf Nachfrage dem Tagblatt mit, es gebe „derzeit über den Hersteller vorübergehende Lieferschwierigkeiten“. Der Sprecher betont, Postbank-Kunden könnten aber auch in Zukunft Zahlungsaufträge weiterhin in jeder Filiale erteilen.

„Wir sind gemeinsam mit dem Hersteller dabei, den Engpass zu beheben und sind zuversichtlich, dass die Vordrucke bald wieder in ausreichender Zahl verfügbar sind.“ Bis dahin könnten die betroffenen Postbank-Kunden, die kein Online-Banking haben, Telefon-Banking nutzen. Beim Telefon-Banking rufen die Kunden eine Hotline der Bank an, anschließend müssen sie ihre Kontodaten und eine Geheimzahl nennen und anschließend können sie ihre Überweisung durchgeben.

„Unzureichende Kommunikation“: Murnaus Seniorenbeirat kritisiert Postbank-Statement

Für Kipp klingt die Antwort „seltsam“ und eher nach einer unbeholfenen Ausrede. „Kann man nicht grob berechnen, wie viele Formulare in welcher Filiale braucht und demnach bestellen?“, fragt sie. Und auf die Möglichkeit des Telefon-Bankings habe sie in der Murnauer Post-Filiale auch niemand hingewiesen. „Da ist alles komisch“, sagt Kipp. Rainer Paschen, Vorsitzender des Murnauer Seniorenbeirats, findet die Stellungnahme der Postbank ebenfalls unzureichend. „Das ist eine schlechte Kommunikation“, moniert er.

„Als Postbank müsste man offen kommunizieren, ,Liebe Kunden, tut uns leid, wir haben einen Engpass, und bis dann und dann haben wir das Problem voraussichtlich behoben’.“ Aber eine klare Aussage, bis wann die Postbank damit rechnet, dass in allen Filialen wieder ausreichend Überweisungsformulare verfügbar sind, kommt nicht. „Das ist schwach“, sagt Paschen. Und das Angebot des Telefon-Bankings sieht er kritisch. „Das ist nicht betrugssicher, wenn ich die Kontodaten und die Geheimzahl von jemandem kenne, kann ich da eine Überweisung tätigen im Namen von jemandem, der ich gar nicht bin. Das ist gefährlich.“

„Möchte in meinem Alter nicht mehr wechseln“: Kipp bleibt Postbank-Kundin, Paschen hat vorübergehenden Lösungs-Vorschlag für ihr Dilemma

Trotz aller Widrigkeiten momentan: Kipp möchte Postbank-Kundin bleiben. „Viele Freunde haben mir zwar geraten, von der Postbank wegzugehen, aber was soll ich jetzt noch wechseln“, erklärt sie. „Nochmal: wenn man als alter Mensch an Dinge gewohnt ist, will man die so beibehalten.“

Dauerhaft immer zur Post-Filiale nach Garmisch-Partenkirchen fahren will Kipp aber auch nicht. Paschen schlägt den betroffenen Postbank-Kunden vor, zu schauen, ob sie bei anderen Banken Blanko-Überweisungsformulare bekommen. Die können für Überweisungen bei jeder Bank genutzt werden. „Aber“, so sagt Paschen auch, „das darf nicht die beste Lösung sein.“

