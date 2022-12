Ukraine-Flüchtlinge im Landkreis: Private Quartiere weiter dringend gesucht

Flucht aus der Heimat: In ganz Deutschland kamen nach Kriegsbeginn ukrainische Geflüchtete an. © Matthias Balk/dpa

Ein Dreivierteljahr ist nun vergangen, seit die ersten 100 Geflüchteten aus der Ukraine Schutz im Landkreis gefunden haben. Für Behörden und Hilfsorganisationen kam die Herausforderung überraschend. Wie sind die Institutionen mit der Situation umgegangen? Eine erste Bilanz.

Murnau – Am 24. Februar 2022 ist eingetreten, was seit 80 Jahren niemand mehr für möglich gehalten hätte – ein offen ausgetragener Krieg auf europäischem Boden. Von einem Tag auf den anderen waren die Menschen in der Ukraine nicht mehr sicher. Kurz nachdem die ersten Bomben fielen, kamen die ersten Schutzbedürftigen im Landkreis an – der sich auf die Herausforderung kaum vorbereiten konnte. In aller Schnelle mussten Unterkünfte organisiert, Sprachkurse angeboten, Kinder in Schulen integriert werden. Und doch lief die Aufnahme der Geflüchteten besser als angenommen. Nicht zuletzt ist das dem Engagement zahlreicher Unterstützer zu verdanken, die in kürzester Zeit Angebote organisiert haben.

Die Unterstützergruppe „Das Blaue Land hilft“ sowie der Riedhauser Verein „Menschen Helfen“ haben sich von Anfang an in der Unterstützung ukrainischen Flüchtlinge engagiert. Während sich erstere besonders auf Sachspenden konzentrierten, die an die polnisch-ukrainische Grenze transportiert wurden, versorgte „Menschen Helfen“ die Ukrainer, die sich im Südwesten des Landes in die benachbarte Republik Moldau retteten, vor Ort. Anfangs mussten die Geflüchteten noch an den Grenzen ausharren, doch mit der Zeit gab es für immer mehr Familien die Möglichkeit, in andere europäische Länder zu flüchten.

1283 Geflüchtete

So kamen auch die ersten ukrainischen Frauen, Männer und Kinder ins Blaue Land. Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen hat über die genaue Verteilung in den Kreisgemeinden Buch geführt. Mit Stand 28. November zählte die Kreisbehörde insgesamt 1283 Geflüchtete aus der Ukraine. In Murnau sind 103 Ukrainerinnen und Ukrainer untergebracht, auch in den umliegenden Orten konnten welche Zuflucht finden. Die Unterbringung der Ukraine ist überwiegend privat geregelt. Laut Stephan Scharf, Pressesprecher des Landratsamts, seien private Unterkünfte weiterhin dringend gesucht, da mehr und mehr Wohnungen wegbrächen. Dem Landratsamt zufolge liegt die „Erfüllungsquote“ für Geflüchtete, also die maximale Soll-Belegung nach Verteilungsschlüssel, bei 130,10 Prozent. Das bedeutet, dass der Landkreis an seinen Kapazitätsgrenzen angekommen ist. Insgesamt sind zusätzlich zu den 1283 Ukrainern noch 1067 Geflüchtete aus anderen Ländern im Landkreis registriert.

Für ukrainische Bürger, die aufgrund des Krieges nach Deutschland eingereist sind, greifen erleichternde Regelungen für den Arbeitsmarkt. So dürfen sie ohne weitere Genehmigungen Jobs nachgehen, sobald eine sogenannte Fiktionsbescheinigung durch die Ausländerbehörden ausgestellt wurde. Bei Flüchtlingen aus anderen Staaten muss zunächst ein Antrag auf Beschäftigungserlaubnis gestellt werden.

Heinfried Barton betreut als Leiter der Volkshochschule (Vhs) Murnau Ukrainer, die sich in der deutschen Sprache und Gesellschaft zurechtfinden wollen. Er erzählt, dass die entsprechenden Kurse an der Vhs sehr gut besucht seien – rund 60 Ukrainer sind angemeldet. Es stehen verschiedene Unterrichtseinheiten zur Auswahl, die auf die Bedürfnisse der Geflüchteten zugeschnitten sind. So gebe es einen Integrations-Workshop, in dem die deutsche Sprache bis zum Niveau B1 gelehrt wird – ausreichend, wenn es um leichtere Alltagssituationen geht. „Anschließend daran gibt es auch einen Berufssprachkurs bis zum Niveau B2, aber die meisten sind noch nicht soweit“, erklärt Barton. Die Einheiten umfassen 20 Wochenstunden. Als „Crashkurs“ zum Einstieg gibt es außerdem einen dreitägigen „Wegweiserkurs“, der in der Muttersprache gehalten wird. „Da werden dann einfache Alltagsdinge erklärt, weil in der Ukraine vieles, aber doch nicht alles wie bei uns abläuft“, sagt Barton. Auch für bereits erwerbstätige Ukrainer, wie beispielsweise im Gastgewerbe oder in der Produktion, gibt es einen speziellen Kurs.

Zusätzlich zu den Angeboten der Vhs stellen auch die Caritas und der Sozialdienst katholischer Frauen Hilfe im Alltag, zum Beispiel bei Behördengängen.

Es gilt Schulpflicht

Wie für jedes in Deutschland wohnende Kind gilt auch für ukrainische Kinder und Jugendliche die Schulpflicht. Der Einfachheit halber werden die Kinder, die dem Alter nach eine weiterführende Bildungseinrichtung besuchen, zu gleichen Anteilen auf Mittel-, Realschulen und Gymnasien aufgeteilt. Ralf Havelka, Direktor der Realschule im Blauen Land, hat selbst insgesamt 14 Kinder verteilt auf die Klassenstufen 5 bis 9 aufgenommen. „Wir fahren ein Mischkonzept, wie es auch vom Kultusministerium vorgesehen ist“, erklärt der Rektor. Demnach werden die geflüchteten Kinder in sogenannten Brückenklassen beschult. Dort werden in zehn Wochenstunden intensiv die Grundfächer Deutsch, Mathematik und Englisch unterrichtet. Die restliche Zeit verbringen die Jugendlichen in regulären Klassen.

Havelka ist bewusst, dass von den ukrainischen Kindern, die aus ihrem gewohnten Umfeld gerissen wurden, in deutschen Schulen keine Leistungsnachweise in fremder Sprache verlangt werden können. In den Klassen sei deshalb vorrangig, den Jugendlichen Kontakt zu gleichaltrigen Schülern zu ermöglichen. Schwierig sei, dass es keine feste Perspektive für ukrainische Geflüchtete gebe. „Als damals Familien aus Syrien kamen, war klar, dass eine Rückkehr auf absehbare Zeit wohl nicht mehr möglich sein würde“, erinnert sich Havelka. Bei den ukrainischen Kindern seien die Umstände andere. Viele Familien sind bereits im Sommer wieder ins Land zurückgekehrt, und auch die noch in Deutschland lebenden Jugendlichen haben den starken Drang, so schnell wie möglich wieder in die Ukraine zu reisen. „Da herrscht natürlich eine gewisse Ambivalenz – die Kinder fragen sich: Soll ich überhaupt Deutsch lernen?“ Die Pubertät komme noch erschwerend hinzu.

Havelka ist trotz allem erleichtert, dass seine Schule gut auf die Betreuung der Jugendlichen eingestellt ist. So gibt es eine Lehrkraft aus der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

Aaron Jungwirth

