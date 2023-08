Private Turbulenzen bei „Marie“: Neue Folgen für ZDF-Serie in Arbeit

Von: Roland Lory

Eine „schöne Erfahrung“ ist es für Kommandant Florian Krammer (l.), bei „Marie fängt Feuer“ als Statist mitzuspielen. In Hauptrollen sind Christine Eixenberger und Stephan Luca zu sehen. © ZDF/Susanne Bernhard

Derzeit laufen wieder Dreharbeiten für die ZDF-Serie „Marie fängt Feuer“. Auch im Murnauer Rathaus war das Filmteam zugange. Die neuen Folgen werden voraussichtlich im Frühjahr 2024 ausgestrahlt.

Murnau – Ein ums andere Mal die selbe Szene: Jugendliche stürmen aus dem Murnauer Rathaus und jubeln. Auch am Abend dreht das Filmteam noch am Untermarkt in Murnau. „Bis das mal im Kasten war, das hat sehr lang gedauert“, erzählt Thomas Stöckelhuber. Der 63-Jährige wirkt in der neuen Staffel der Serie „Marie fängt Feuer“ als Statist mit. Für den Diplom-Ingenieur, der beruflich mit seiner Firma Tinte, Toner und weiteren Bürobedarf vertreibt, ist das eine „nette Abwechslung“. Er mache rein aus Spaß mit, „um zu sehen, wie das funktioniert und was das da für ein Aufwand dahinter ist. Man kriegt ein bissl einen Einblick.“

Zuhörer statt Gemeinderat

Stöckelhuber dachte eigentlich, dass er einen Gemeinderat spielen soll, was ihm gut gefallen hätte. Doch es kam anders: Der Murnauer kam als Zuhörer einer Ratssitzung zum Einsatz. Im richtigen Leben setzt er sich auch ab und zu in den Sitzungssaal.

„Marie fängt Feuer“ ist eine Heimatfilm-Reihe aus der Herzkino-Reihe. Sie wird seit einigen Jahren im Auftrag des ZDF produziert. Die Hauptrolle der Marie Reiter wird von Christine Eixenberger gespielt. „Humorvoll und unermüdlich kämpft sie für ihre Ideale, ihre Familie und Freunde“, wirbt das ZDF. Schauplatz ist nach wie vor der fiktive oberbayerische Ort Wildegg.

Im Murnauer Rathaus drehte das Team im Trausaal, im Sitzungssaal und im Treppenhaus. „Es ging um einen Einsatz im Jugendzentrum und den damit verbundenen Erhalt“, sagt Lisa Miller von der Pressestelle des ZDF.

Marie Reiter ist auch in den neuen Folgen, die voraussichtlich im Frühjahr 2024 laufen werden, als Feuerwehrkommandantin mit ihrem Team wieder voll im Einsatz. Dabei geht es laut Miller um Themen wie Klimaveränderung, Frauen in Führungspositionen oder eben einen Einsatz in einem Jugendzentrum. „Und, soviel kann verraten werden, auch privat gibt es für Marie einige Turbulenzen.“ Die Dreharbeiten finden in Murnau und Umgebung statt, aber auch in Oberammergau und wieder in Bad Bayersoien.

Murnauer Wehr weiter stark eingebunden

Die Freiwillige Feuerwehr Murnau ist weiterhin stark eingebunden. Das Gerätehaus ist einer der zentralen Drehorte, „die Kolleginnen und Kollegen beraten die Produktion und spielen teilweise auch mit“, sagt Miller.

So zum Beispiel Kommandant Florian Krammer. „Ich ordne mich unter und bin eine ganz normaler Feuerwehrmann“, erzählt er. Ihm zufolge gibt es bei der Murnauer Feuerwehr einen festen Kern an Mitgliedern, „die immer dabei sind“ als Statisten. Insgesamt wirkten in den vergangenen Jahren rund 20 Kameraden mit, schätzt er. Für Krammer ist es eine „schöne Erfahrung“, in seiner Freizeit oder im Urlaub als Statist mitzuspielen. „Das ist eine ganz nette Filmcrew, vor und hinter der Kamera.“ Inhaltlich darf er nichts sagen.

Einen Gastauftritt hat in Folge 20 übrigens Eisi Gulp. Er spielt einen Ladenbesitzer. Der Schauspieler, Kabarettist und Komödiant ist unter anderem für seine Rolle als Künstler Sascha Wagenbauer in der BR-Fernsehserie „Dahoam is dahoam“ bekannt.

Kein Ratsbeschluss nötig

Ein Beschluss des Marktgemeinderats für Dreharbeiten im Rathaus ist übrigens nicht erforderlich. „Die Entscheidung liegt bei der Gemeindeverwaltung“, sagt Sprecherin Annika Röttinger. Wie viel die Kommune für die Dreherlaubnis bekommt, verrät sie nicht. „Für die Nutzung der Räumlichkeiten erhält der Markt Murnau eine Entschädigung. Da es sich hierbei um Vertragsinhalte handelt, unterliegt die weitere Auskunft leider dem Datenschutz.“

Filmkritiker Oliver Armknecht vom Portal www.film-rezensionen.de war von den Folgen, die 2022 ausgestrahlt worden, nicht restlos überzeugt: „Nachdem die letzten beiden Filme das persönliche Drama suchten, geht es in ,Marie fängt Feuer: Die Feuertaufe‘ doch mal wieder um die Feuerwehr, wenn ein kleiner Ort von einer Überschwemmung bedroht wird. Das ist für einen TV-Film ordentlich umgesetzt, selbst wenn es am Ende ein bisschen viel wird mit den schlechten Nachrichten.“ Armknecht gab der Folge fünf von zehn Punkten. Es existieren auch welche, die vier Punkte von ihm erhielten.

