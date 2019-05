Pro Bahn: Infrastruktur am Ende der Kapazitäten

Es war ein Meilenstein: Vor 140 Jahren wurde die Bahnstrecke Weilheim-Murnau eröffnet. Ob und wann ein zweigleisiger Ausbau kommt, steht momentan in den Sternen.

Murnau – Die Marktgemeinde warf sich Mitte Mai 1879 in Schale. Ein großer Tag stand bevor: die Freigabe der Bahnstrecke Weilheim-Murnau. 140 Jahre später ist sie immer noch einspurig. In den vergangenen Jahren wurde zwar immer wieder mal ein zweigleisiger Ausbau diskutiert und gefordert. Doch von einer Realisierung ist man heute weit entfernt. „Der politische Wille ist nur da, die B 2 auszubauen und nicht die Schiene“, beklagt Norbert Moy vom Fahrgastverband Pro Bahn und nennt dies eine „fatale Fehlentscheidung“. Zwischen Murnau und Uffing müsste man zweigleisig ausbauen, findet er. „Und eigentlich bräuchte man das auch zwischen Tutzing und Weilheim.“ Ziel sei es, Richtung Garmisch-Partenkirchen eine halbstündige Verbindung anzubieten.

Moys Haltung ist unmissverständlich: „Es ist dringend geboten, das Potential der Schiene auszuschöpfen. Eigentlich ist die Infrastruktur längst am Ende der Kapazitäten angelangt.“ Auch Murnaus Rathauschef Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) steht klar zu einem zweigleisigen Ausbau. Dieser „würde die Attraktivität der Bahn erheblich steigern und sicherlich ein Umsteigen einiger auf dieses umweltfreundliche Verkehrsmittel bewirken. Ich freue mich daher sehr über den Beschluss der Regierungskoalition, ab 2023 auf der Werdenfelsbahn eine Angebotsverdichtung vorzunehmen.“

Beuting ist es ein Anliegen, eine Entlastung der Murnauer von Straßenlärm und Blechlawinen zu erreichen. Aber würde ein zweigleisiger Ausbau die Gegend nicht noch attraktiver machen und den Siedlungsdruck erhöhen? Diese Aspekte treten aus Sicht des Bürgermeisters in den Hintergrund. „Man kommt ja auch nicht auf die Idee, die Autobahn nach Garmisch nur noch einspurig zumachen, nur damit nicht zu viele Personen in unsere schöne Region kommen.“ Moy sagt, der Siedlungsdruck sei längst da. „Wenn wir nichts auf der Schiene machen, landet der Verkehr auf der Straße.“

Rückblende ins Jahr 1879. „Murnau prangte an diesem Tage im reichsten Flaggenschmucke. Schon am Vorabend hatte sich der herrlich gelegene Markt in sein Festkleid geworfen und es war ein wohltuender Eindruck, jedes Haus, ohne alle und jede Ausnahme, festlich geschmückt zu sehen.“ So steht es in etwas angestaubtem Ton in der Rubrik „Sonstige bemerkenswerthe Vorkommnisse“ im Jahrbuch des Marktes Murnau für 1879. Das Ereignis war für den Ort epochal. „Verbunden sind wir von heute an mit der Welt“, betonte Emmeran Kottmüller in seiner Festrede.

Der Reichstagsabgeordnete hatte maßgeblichen Anteil an dem Projekt. Denn unter seiner Federführung gründete sich 1874 ein Komitee, das kräftig die Werbetrommel dafür rührte.

„Nachdem Murnau allein bereits ein Kapital von 152 000 Gulden aufgebracht hatte, konnte durch Beiträge der Gemeinden Huglfing, Uffing, Eglfing, Kohlgrub, Bayersoien und Schöffau (Seehausen machte nicht mit) sowie 90 Privatpersonen bis zum 20.6.1875 die von der Generaldirektion der königl. Verkehrsanstalten geforderte Summe von 340 000 Gulden als Zinsgarantie aufgebracht werden“, heißt es in einer Festschrift, die 1979 zum 100-jährigen Jubiläum erschien. 1876 wurde der Bau genehmigt.

Die Route Weilheim-Murnau war eine der wenigen Vizinalbahnstrecken, bei der sich das Verkehrsaufkommen positiv entwickelte. Im Jahr 1881 wurden 64 651 Personen befördert, 1888 waren es 71 435 und 1895 bereits 106 886 Fahrgäste. Murnau hatte seine langersehnte Bahn, doch auch Orte weiter südlich wollten von den Segnungen der Technik profitieren. Die Strecke Richtung Garmisch-Partenkirchen wurde 1889 eröffnet, die Lokalbahn nach Oberammergau 1900.

Das hundertjährige Jubiläum der Strecke Weilheim-Murnau war 1979 Anlass für eine größere Feier mit tausenden Besuchern. Ehrengäste stiegen in eine historische „Tegernsee-Bahn“, die mit Girlanden und weiß-blauen Fähnchen geschmückt war. An allen Bahnhöfen wurde der Zug von den Bürgermeistern, den Musikkapellen und zahlreichen Zuschauern begrüßt.

