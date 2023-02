Probst klagt über „Antragsflut“ der Murnauer Grünen - Jones-Gilch weist Vorwürfe als „lächerlich“ zurück

Von: Roland Lory

Es gibt in Murnau Streit um Anträge. Welf Probst (Freie Wähler) beklagt, dass die Grünen „von Flensburg bis Mittenwald“ ihre Themen in die Gremien tragen wollen. Fraktionssprecherin Veronika Jones-Gilch weist die Vorwürfe als „vollkommen haltlos“ und „lächerlich“ zurück.

Murnau – Veronika Jones-Gilch (Bündnis 90/Die Grünen) und Welf Probst (Freie Wähler) sind politisch alles andere als auf einer Wellenlänge. Dies ist im Murnauer Gemeinderat immer wieder zu beobachten. Eine spitze Bemerkung hier, ein spöttischer Kommentar dort. Als es im Hauptverwaltungsausschuss jetzt um den Grünen-Antrag zum Klimavorbehalt ging, betonte Probst, dass er „keine Lust“ darauf habe, „mit Anträgen von Bündnis 90/Die Grünen zugeschüttet“ zu werden. Sinngemäß monierte er, dass Grünen-Themen von Flensburg bis Mittenwald durchdekliniert würden.

„Kein Einzelfall“

Auf Tagblatt-Nachfrage sagte Probst: „Wir beobachten schon sehr lange, dass seitens Bündnis 90/Die Grünen wohl in der Parteizentrale die Ideen und Anträge ausgearbeitet werden und dann quer durch das Bundesgebiet immer die gleichen Anträge/Themen in die Gremien getragen werden.“ So sei gewährleistet, dass das Programm bis in die feinsten Kanäle bis zum Bürger vordringe. Das Thema Klimavorbehalt sei kein neuer Einzelfall. „Anders wäre diese Antragsflut für einen Ortsverein auch gar nicht mehr darstellbar, aber was uns eben missfällt, ist, dass es sich hier nicht mehr um die Politik speziell vor Ort handelt, sondern nur darum, stetig in der Öffentlichkeit aufzuschlagen“, kritisiert Probst. Im Kreistag herrsche dazu die gleiche Meinung, diese Taktik oder dieses Vorgehen „stößt übrigens dort genauso auf wie bei uns in der kleinen Kommune“.

Jones-Gilch sagte in der Sitzung in Richtung Probst: „Vielleicht haben wir viele Ideen und wollen viel bewegen.“ Im Gespräch mit dem Tagblatt wird die Fraktionssprecherin der Grünen deutlicher. Probsts Vorwürfe seien „lächerlich“. Man könne generell nur Anträge stellen, in denen es um Murnau gehe. Die Anschuldigungen seien außerdem „vollkommen haltlos, weil der Klimawandel und die Auswirkungen universell sind. Wir müssen überall dringend etwas tun, auch in Murnau. Herr Probst als Baumreferent müsste das wissen.“ Für die Fraktionssprecherin steht fest: Solche Vorwürfe lenken „vom eigentlichen Thema des Antrags ab“.

Teilen der Anträge via GRIBS

Themenanregungen erhält die Murnauer Grünen-Fraktion unter anderem über die kommunalpolitische Vereinigung GRIBS. Diese ist ein Zusammenschluss der grünen und grünnahen Kommunalpolitiker in Bayern. „Erfolgreiche Anträge grüner Gemeinderatsfraktionen können via GRIBS geteilt werden“, sodass sich andere Gemeinderäte von gelungenen Initiativen inspirieren lassen können, sagt Barbara Schuster, Pressesprecherin des Grünen-Landesverbands Bayern. Es sei daher richtig, dass zum Beispiel ein Antrag für Tempo 30 in vielen Gemeinden und Städten von Grünen eingebracht werde. „Das hat mit einem gemeinsamen Wertekonsens der Parteimitglieder zu tun, mit einem gemeinsamen Verständnis, zum Beispiel für Klimafolgen, das bei den Grünen in Unterfranken ebenso wie in Hof oder Murnau vorherrscht.“ Es sei „verwunderlich, dass sich die Freien Wähler im Kreis Garmisch-Partenkirchen offenbar kommunalpolitisch nicht vernetzen und austauschen.“

Jones-Gilch sagt: „Man muss das Rad nicht immer neu erfinden.“ Es sei auch gut, „wenn man auf positive Beispiele verweisen kann“. Zudem könne man sich bei GRIBS rechtlich beraten lassen. „Ich gehe davon aus, dass sich Herr Probst bei Anträgen auch fachlich bestmöglich informiert.“ Sie fügt noch hinzu: „Wir würden uns gern mit inhaltlichen Anträgen der Freien Wähler beschäftigen.“

