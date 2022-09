„Propaganda“-Vorwurf gegen Beuting: 21 Bürgermeister-Fotos auf 20 Marktboten-Seiten

Von: Roland Lory

Starke Präsenz des Rathauschefs: Auf Seite 5 des aktuellen Marktboten findet der Leser acht Fotos, auf denen Bürgermeister Rolf Beuting abgebildet ist. © Repro: Lory

Der Marktbote informiert die Bürger regelmäßig ungefiltert aus Sicht der Gemeinde über das Geschehen in Murnau. Die aktuelle Ausgabe sorgt bei manchen für Belustigung, bei anderen löst sie Kritik aus. Denn sie enthält auf 20 Seiten 21 Abbildungen, auf denen Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) zu sehen ist.

Murnau – Hans-Jürgen Steib ist in Murnau eine gute Adresse, wenn es um Humoristisches geht. Schließlich hat er beim Schäfflertanz sieben Mal den Fasskasperl gegeben. Zudem zog er beim Politikerderblecken bereits viele Zeitgenossen durch den Kakao. Wenn man Steib die Sache mit dem Marktboten erzählt, sagt er: „Das ist gut, ja.“ Und notiert es sich sogleich fürs nächste Politikerderblecken, das 2023 wieder stattfinden soll, wenn es die Corona-Umstände erlauben.

Das, was Steib amüsiert, ist der Umstand, dass die aktuelle Ausgabe des Marktboten auf 20 Seiten 21 Abbildungen enthält, auf denen Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) zu sehen ist. Auf Seite 5 findet der Leser den Rathauschef gleich acht Mal. Dabei handelt es sich um Fotos, die bei Spendenübergaben für die Aktion „Das Blaue Land hilft: Ukraine“ entstanden sind.

Utzschneider: „Reine Propaganda“

Weniger amüsant, sondern vielmehr verwerflich findet die starke Bürgermeister-Präsenz im Marktboten CSU-Fraktionssprecher Rudolf Utzschneider. „Das verstehen wir als reine Propaganda. Wir hoffen, dass dieser Stil bald ein Ende findet. Ansonsten müssen wir vielleicht erleben, worauf mich ein Murnauer Bürger hingewiesen hat: ,Demnächst hängen Fahnen mit dem Konterfei des Bürgermeisters vor dem Rathaus‘. Gehisst werden diese Fahnen dann wahrscheinlich von Herrn Manlik.“ Womit natürlich der Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums Michael Manlik gemeint ist.

„Viele in Murnau können sich nur allzu gut an die sehr emotionalen Angriffe des Gemeinderates Manlik wegen des Marktbotens erinnern“, fährt Utzschneider fort. Manlik habe die Publikation abschaffen wollen, weil er sie „als ,Propagandablatt‘ gesehen hat“. Es sei sehr beeindruckend, wie wandlungsfähig Menschen sein können, findet der CSU-Mann. Was sagt Beuting zum Vorwurf der Propaganda? Die Antwort kommt von Rathaussprecherin Annika Röttinger: „Der Vorwurf der Propaganda entbehrt jeden Kommentars“. Nächste Frage: Sind 21 Bürgermeister-Bilder auf 20 Seiten aus Beutings Sicht in einem kommunalen Infoblatt angemessen? Röttinger: „Der Murnauer Marktbote informiert als Gemeindeblatt die Bürgerinnen und Bürger Murnaus über aktuelle Themen aus dem Rathaus, Murnaus Kommunalpolitik sowie Termine und Informationen der gemeindlichen Einrichtungen und ortsansässigen Vereine.“ Als Bürgerservice bilde die Publikation, die es seit 2008 gibt und in einer Auflage von 7500 Stück erscheint, auch die Arbeit der Gemeindeverwaltung ab. „Dazu gehören selbstverständlich auch Berichte, in denen es um die Ausübung des Bürgermeisteramtes, wie etwa Ehrungen, Spendenübergaben oder Eröffnungen, geht. Durch die großzügige Spendenbereitschaft der Bürgerinnen und Bürger für die Ukrainehilfe ,Das Blaue Land hilft‘ fanden in der letzten Ausgabe des Murnauer Marktboten mehr Fotos als sonst Einzug in das Gemeindeblatt.“

Manlik wundert sich

Manlik, bestreitet, dass er den Marktboten abschaffen wollte. Das treffe nicht zu. „Es ist verwunderlich, dass Herr Utzschneider die häufigen Fotos von Bürgermeister Beuting als Propaganda sieht. Als unsere Fraktion vor einigen Jahren, schon in der Amtszeit von Herrn Beuting, den Antrag stellte, im Marktboten Informationen der Fraktionen zu aktuellen politischen Themen zu platzieren, wurde dies von den meisten Fraktionen abgelehnt.“ Vonseiten der CSU mit dem Argument, der Marktbote sei von Natur aus ein Bürgermeisterblatt. „Ähnlich argumentierten andere Fraktionen“, sagt Manlik. „Der Marktbote, so ein weiterer Gemeinderat, sei ausschließlich die Plattform für den Bürgermeister.“ Für Manlik „stellt sich die Frage, ob die CSU jetzt einen Sinneswandel durchmacht oder ob Herr Utzschneider wieder einmal einen seiner wenig durchdachten Angriffe auf den Bürgermeister startet.“

Durchdacht oder nicht: Die Politikerderblecker haben mit der Beutingschen Bilderflut eine Steilvorlage bekommen.

