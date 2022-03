Abschlussprüfungen: Keine Probleme an Murnauer Mittel- und Realschule wegen G7-Gipfel

Von: Roland Lory

Blick auf die Christoph-Probst-Mittelschule Murnau. © Lory

Im Landkreis herrscht Ende Juni wegen des G7-Gipfels zwar Ausnahmezustand. Doch die Murnauer Mittel- und Realschüler werden an ihren Bildungseinrichtungen ihre Abschlussprüfungen schreiben können. Wie es aussieht, werden allerdings externe Prüflinge zu Gast sein.

Murnau – Noch sind es ein paar Monate hin bis zum G7-Gipfel in Schloss Elmau. Doch das Großereignis, das vom 26. bis 28. Juni über die Bühne geht, wirft seine Schatten voraus. Parallel finden Abschlussprüfungen statt. In der Murnauer Christoph-Probst-Mittelschule geht man allerdings davon aus, dass für den nördlichen Landkreis nicht mit starken Beeinträchtigungen zu rechnen ist und alle Jugendlichen die Einrichtung an den beiden Tagen, an denen der Quali ansteht, gut und sicher erreichen können. Das bedeutet konkret: „Alle unsere Schülerinnen und Schüler können die Abschlussprüfungen auch an unserer Schule absolvieren.“ Dies teilte Rektorin Martina Weber in einem Elternbrief mit. Es könnte jedoch sein, dass die Anfahrt mit Bus oder Bahn kurzfristig doch eingeschränkt oder nicht möglich ist. Aus diesem Grund bittet die Rektorin die Eltern zu überlegen, wie der Weg zur Schule alternativ möglich ist, zum Beispiel mit Privat-Pkw oder mit dem Fahrrad. Noch bis zum morgigen Freitag können sich die Erziehungsberechtigten an die Klassenleitung wenden, um offene Fragen, Bedenken und die konkrete Planung zu besprechen.

Prüflinge eventuell zu Gast

71 Jugendliche werden zum Quali antreten. Möglicherweise schreiben aber nicht nur Murnauer Mittelschüler ihre Abschlussprüfung in der Marktgemeinde, sondern auch andere junge Leute. Etwa Jugendliche aus Ohlstadt, Murnau und Eschenlohe, die die Mittelschule Oberau besuchen, aber eventuell Schwierigkeiten haben, dorthin zu kommen. Oder Wirtschaftsschüler aus Garmisch-Partenkirchen und junge Leute von der dortigen Berufsfachschule. Genaueres ist aber noch unklar.

Bei der Realschule im Blauen Land sind die Dinge nach aktuellem Stand ähnlich gelagert. „Alle Schüler werden ihre Prüfung an der Realschule Murnau machen“, sagt Leiter Ralf Havelka. „Davon gehen wir aus.“ 109 junge Frauen und Männer werden wahrscheinlich teilnehmen. Hinzu kommen wahrscheinlich wegen des G7-Gipfels einige Realschüler aus dem Ammertal, die die beiden Realschulen in Garmisch-Partenkirchen besuchen.

Falls ein Schüler aus irgendwelchen, mit dem G7-Gipfel zusammenhängenden Gründen die Murnauer Realschule im Blauen Land an den Prüfungstagen nicht erreicht, gibt es laut Havelka einen „Notanker“. Eine Woche später kann der- oder diejenige die Prüfung nachholen.

Ukrainische Schüler zu betreuen

Unterdessen ist auch an der Realschule das Ukraine-Thema aufgeschlagen. Genauer gesagt: Es gilt ukrainische Schüler zu betreuen. „Wir suchen nach einem Konzept, wie wir das vernünftig gestalten“, sagt Havelka. „Wir tasten uns ran.“ Ende dieser Woche werden es 15 ukrainische Schüler sein, schätzt er. „Wir teilen sie einer Klasse zu und nehmen sie immer wieder raus, um ihnen Deutsch beizubringen.“ Havelka betont: „Wir versuchen, unseren Beitrag zu leisten.“

