Sicherheitsrisiko auf zwei Rädern

Das Fahrradfahren ist eigentlich in der Murnauer Fußgängerzone tabu. Doch viele halten sich nicht daran. Die Verwaltung berichtet von regelmäßigen Beschwerden, die im Ordnungsamt eingehen.

Murnau – Die Rechtslage ist eindeutig: In einer Fußgängerzone ist – wie der Name schon sagt – grundsätzlich nur Fußgängerverkehr gestattet. Doch in Murnaus „guter Stube“ muss man nicht lange warten, bis der erste Radfahrer an einem vorbeidüst – anstatt seinen Drahtesel zu schieben. Wer bei einer solchen Ordnungswidrigkeit erwischt wird, dem kann ein Verwarngeld in Höhe von bis zu 30 Euro blühen. Bisher sind zwar keine Unfälle bekannt. Aber wenn jemand schnell unterwegs ist, dann kann das gefährlich werden – erst recht, wenn sich viele Menschen im Ober- und Untermarkt aufhalten.

Im Rathaus hält man daher das Radlverbot – ein Thema, das auch in anderen Gemeinden wie Garmisch-Partenkirchen ein Dauerbrenner ist – für sinnvoll. Eine Öffnung für Radfahrer tagsüber „ist aufgrund der Tatsache, dass die Murnauer Fußgängerzone vor allem bei schönem Wetter und am Wochenende gut frequentiert ist, und der räumlichen Enge nicht möglich“, heißt es auf Nachfrage. Zudem hätten Gaststätten, Cafés und Ladenbetreiber Flächen für eine Sondernutzung angemietet und belegt, was den öffentlichen Raum zusätzlich verkleinere.

Um das Problem mit den Fahrrad-Rowdys in den Griff zu bekommen, schlug die Verwaltung vor, die Kommunale Verkehrsüberwachung einzuschalten. Doch die Mehrheit des Gemeinderats hielt das für keine gute Idee und sprach sich in der Sitzung dagegen aus. Tenor: Die Mitarbeiter des besagten Zweckverbands, der als Dienstleister der Kommunen verschiedene Aufgaben der Verkehrsüberwachung übernimmt, hätten kaum eine Handhabe, wenn sich ein Radfahrer einfach aus dem Staub macht und nicht mehr identifiziert werden kann.

Gemeinderat Michael Hosp (CSU) bedauert den Ausgang der Abstimmung: „Es wäre wert gewesen, das mal auszuprobieren“, meint er. Er habe schon den Eindruck, dass ein Unfallrisiko besteht – zumal sich in der Fußgängerzone auch viele Kinder aufhielten. „Die Leute wiegen sich in Sicherheit.“

Seine Amtskollegin Anna Schlegel-Herz (ÖDP/Bürgerforum) sieht dies hingegen entspannter. Ein „vernünftiges Miteinander“ sollte doch möglich sein, sagt die Kommunalpolitikerin. Sie habe kein Problem damit, wenn zum Beispiel am Morgen Schulkinder mit dem Zweirad durch die Zone fahren – zumal es keinen Radweg als Alternative gebe.

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) ist indessen nicht glücklich über die aktuelle Entscheidung des Gemeinderats. Dieser habe sich einst dafür ausgesprochen, die Fußgängerzone komplett für Fahrradfahrer zu sperren. Und dies müsse jetzt auch umgesetzt werden. „Hierfür ist eine angemessene Überprüfung der Einhaltung der Regelung notwendig. Andernfalls schafft dies nur Unfrieden“, argumentiert der Rathaus-Chef. Oftmals reiche eine mündliche Verwarnungen aus, um eine Akzeptanz zu schaffen. Beuting bringt noch eine andere Variante ins Spiel: Seiner Ansicht nach könnte man die Flanier- und Einkaufsmeile zumindest zeitweise von 20 Uhr abends bis 8 Uhr morgens, wenn wenig los ist, für Radfahrer öffnen.

Und wie geht’s jetzt weiter? Murnaus Polizei will nach Auskunft des Inspektionsleiters Joachim Loy noch mehr Präsenz zeigen. Bislang sei in der Fußgängerzone fast täglich eine Streife im Einsatz. Im Schnitt ertappe man pro Tag etwa zwei Passanten, die sich nicht an das Radlverbot halten. Meist werde nur mündlich verwarnt, berichtet Loy. Er setze auf Verständnis. Dass in dem Abschnitt Zweiräder geschoben werden müssen, hält er für richtig: „Dort ist es viel zu eng. Die Unfallgefahr ist zu groß.“