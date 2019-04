Radler attackiert Autofahrer 

Ein Radler hat am Ostermontag in Murnau einen Mann zu Boden gestoßen, der sich dadurch leicht verletzte. Die Polizei bittet um Hinweise.

Murnau – In der Poschinger Allee in Murnau ist es am Ostermontag zu einer vorsätzlichen Körperverletzung gekommen. Laut Polizeibericht bog ein 35-jähriger Eurasburger mit seinem Pkw von der B 2 in die Allee ein. Dort kam ihm ein Fahrradfahrer (vermutlich mit Sohn) entgegen, der ihm dann mit der Hand gegen seinen Außenspiegel schlug. Der Geschädigte lief dem Mann hinterher. Dabei beleidigte ihn der Radfahrer. Anschließend fuhr dieser dem Eurasburger über den Fuß und stieß ihn zu Boden, wodurch der Autofahrer leicht an der Hand verletzt wurde. Die Polizei Murnau bittet um Hinweise zu diesem Vorfall unter Telefon 0 88 41/ 6 17 60.

roy