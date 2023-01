Fuß- und Radweg zwischen Grafenaschau und Westried: Orte machen gemeinsame Sache

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Mitunter gefährlich: die Situation an der Aschauer Straße, die Grafenaschau und Westried verbindet und die Fußgänger und Radler benutzen. Für diese soll südöstlich der Straße ein eigener Weg entstehen. © Bartl

Murnau und Schwaigen treiben ein wichtiges Geh- und Radweg-Projekt voran. Gemeinsam wollen sie die Lücke zwischen Grafenaschau und Westried bis zur Staatsstraße 2062 schließen. Die Umsetzung des auf knapp zwei Millionen Euro taxierten Vorhabens, das ein großes Plus an Sicherheit bringen würde, könnte sich ziehen.

Murnau – Die Vorgeschichte reicht viele Jahre zurück in eine Zeit, in der Schwaigens Bürgermeister noch Karl Schwarzberger hieß und im Murnauer Rathaus Dr. Michael Rapp und damit die CSU regierte. Nun scheinen Zeitpunkt und Rahmenbedingungen günstig, den Fuß- und Radweg tatsächlich umzusetzen, der Grafenaschau mit dem Murnauer Ortsteil Westried und der Staatsstraße 2062 verbinden sowie eine Lücke im bestehenden Netz schließen würde: Anders als vor etwa 15 Jahren gibt es gut gefüllte Fördertöpfe. Dieser Faktor spielt eine große Rolle bei geschätzten Kosten von rund 1,9 Millionen Euro für eine knapp 1,5 Kilometer lange Baustrecke. Der Eigenanteil bewegt sich bei diesem Murnau-Schwaigener Kooperationsprojekt dann vermutlich zwischen 265 000 und 350 000 Euro für jede Gemeinde.

Murnauer Ausschuss spricht sich einstimmig für Wegvariante aus

Viele Schritte haben die Kommunen schon erledigt, nun hat Murnau beim nächsten vorgelegt. Der Bauausschuss sprach sich am Dienstagabend einstimmig für eine von mehreren Wegvarianten aus, die Planer Kurt Seeler (pbu Beratende Ingenieure GmbH Kempten) vorgestellt hatte – für jene, die in Seelers Augen auch „mit Abstand am besten abschneidet“.

Neuer Geh- und Radweg verläuft südöstlich der Aschauer Straße

Die Route startet am Lindenbach bei Grafenaschau, über den eine Brücke mit zwölf Metern Spannweite führt, und verläuft auf der gesamten Länge südöstlich der Aschauer Straße bis zur Staatsstraße 2062. Dann geht es etwa 40 Meter parallel zu dieser weiter und anschließend über eine Querungshilfe auf die Nordseite der 2062. Dort schließt der Neubau an den bestehenden Weg an. Die zwei Äste am Abzweigungstriangel nach Westried werden zu einem Strang zusammengefasst. Es handle sich um die günstigste Anbindung, die keine Eingriffe in Gewässer erforderlich mache und auch aus Naturschutzsicht die beste Beurteilung erhält, sagte Seeler.

Gewählter Weg auch aus Naturschutz-Sicht am verträglichsten

Denn klar ist: Der geplante Bau tangiert sensibel-wertvolle Schutzgebiete, das Areal ist durchsetzt von einer Vielzahl an Biotopen. Die Variante der Wahl mache zwar Geländemodellierungen nötig, hieß es, sei bezogen auf den Schutz von wertvollen Lebensraumtypen und Arten aber am verträglichsten, sie verlaufe ohne Umwege und lässt deshalb die größte Akzeptanz bei den Nutzern erwarten – und biete das größte Sicherheits-Plus. Neben dem Murnauer Gemeinderat muss auch das Schwaigener Gremium noch zustimmen, das mit einigen Vertretern der Ausschusssitzung beiwohnte.

Bereits vor Jahren Unterschriftenaktion für das Projekt

Der Bürgermeister des Dorfs lässt keinen Zweifel daran, dass das Plazet erfolgen wird. Hubert Mangold weiß, wie immens wichtig seinen Grafenaschauern das Projekt ist, für das es schon vor Jahren eine Unterschriftenaktion gegeben hatte. Er untermauert dessen Notwendigkeit, betont, welch „immense Gefahr“ das Fehlen eines Geh- und Radwegs bedeutet: für Schüler zum Beispiel und alle anderen aus seinem Ort, die an der Gemeindeverbindungsstraße zum Bahnhof oder zurück müssen, für Ausflügler, Urlauber im Blauen Land oder Westrieder, die im Dorfladen Grafenaschau einkaufen. Auch Murnaus Rathaus-Chef Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) weiß, dass sich „viele aus Westried und Grafenaschau einen sicheren Geh- und Radweg wünschen“ und hob das Mehr an Sicherheit hervor.

Nur ein kleiner Teil verläuft auf Schwaigener Flur - doch der Ort trägt Hälfte der Kosten

Nun folgen Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, ein Förderantrag muss gestellt werden. Zudem stimmte der Murnauer Ausschuss dafür, mit der Gemeinde Schwaigen eine Vereinbarung über die weiteren Planungsschritte zu schließen. Die kleine Gemeinde will bei dem Gemeinschaftsprojekt klaglos die gleiche finanzielle Last schultern wie das relativ große Murnau, obwohl nur etwa zehn Prozent des geplanten Fuß- und Radwegs auf ihrer Flur verlaufen. Mangold stellt die Kostenteilung bei diesem Vorhaben, das „die Bürger wollen“, nicht in Frage: Diese sei „fair“ und bei solchen Projekten „üblich“. Ohne Förderzusage aber gehe es nicht.