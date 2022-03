Neuer Radweg an Poschinger Allee: Kommen alle Bäume weg? - Murnauer Bauausschuss berät am Dienstagabend

Von: Roland Lory

Baum an Baum: die Poschinger Allee in Murnau. Dahinter sind die Tennis- und Squashhallen zu sehen. © Bartl

Das könnte ein einschneidender Eingriff ins Murnauer Ortsbild werden: Es steht zur Debatte, im Zuge eines Radwegbaus die Bäume an der Poschinger Allee zu entfernen und neu zu pflanzen. Die Stämme sollen zum größten Teil in einem sehr schlechten Zustand sein. Der Bauausschuss befasst sich heute Abend mit dem Vorhaben.

Murnau – „Das mit den Bäumen“, schätzt Marktgemeinderat Welf Probst (Freie Wähler), „wird nicht jedem gefallen.“ Aber das sei „der logische Weg. Alles andere macht keinen Sinn“. Zu dieser Überzeugung ist der Referent für Straßen und Verkehr, Plätze, Wege, Bäume und Parkanlagen gekommen. Die Rede ist von der Poschinger Allee in Murnau. Und einer etwaigen Fällung der dortigen Bäume.

Am heutigen Dienstagabend wird im Bauausschuss die Planung für den Neubau eines Radwegs vorgestellt. Ein Projekt, das schon lange auf der Wunschliste steht. Offenbar stehen zwei Varianten zur Debatte. Bei der einen müssten die Bäume südlich der Allee zum Teil ersatzlos gefällt werden. Man bräuchte rund 1000 Quadratmeter Grund, der dem Bund gehört. Der Kasernenzaun müsste auf einer Länge von rund 70 Metern versetzt werden. Die Baukosten (ohne Grunderwerb und Baunebenkosten) werden angeblich auf rund 185 000 Euro geschätzt.

Verschieben Richtung Norden

Bei Variante 2 würde die bestehende Straße um rund 2,50 Meter Richtung Norden verschoben. Man könnte sie zudem verbreitern, was eine Begegnung von Pkw und Lkw ohne Ausweichen auf das Bankett ermöglichen würde. Die Bäume an der Poschinger Allee müssten in diesem Fall beidseitig gerodet werden. Man könnte jedoch Gewächse nachpflanzen, damit im Lauf der Zeit wieder eine Allee entsteht. Auch bei dieser Variante bräuchte der Markt Murnau Grund, der bisher im Eigentum des Bundes ist, allerdings nur rund 300 Quadratmeter. Der Zaun der Bundeswehr müsste bei dieser Lösung nicht versetzt werden. Rund 550 000 Euro würde Variante 2 angeblich kosten.

Diese ist Probsts Favorit. „Nachdem sich die Bäume der gesamten Allee seit Jahren in einem erbärmlichen Zustand befinden, ist eine Rücksichtnahme auf die restlichen nicht mehr erforderlich“, schreibt der Verkehrs- und Baumreferent in einer Stellungnahme. „Es muss ständig kontrolliert werden, welche Bäume oder deren Fragmente noch verkehrssicher sind oder gefällt werden müssen. Von einer Nachpflanzung haben wir bereits seit längerem abgesehen, da der Platz dafür zu gering und wenig zukunftsträchtig ist.“ Mit der Variante 2 könne eine Straße gemäß den heutigen Anforderungen zusammen mit einem richtigen Radweg erstellt, eine neue Allee mit gleichaltrigen neuen Bäumen in Gänze angelegt werden. „Damit schafft der Markt Murnau für die nächsten Generationen nachhaltig etwas Neues“, betont Probst. Er plädiert dafür, „nicht nur am Alten festzuhalten“.

Gespräche mit der BImA

Im Vorfeld wurden Gespräche mit der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben (BImA) geführt, die für die Werdenfelser Kaserne zuständig ist. Bei einer Vorort-Besprechung Anfang 2021 war vereinbart worden, dass die Gemeinde die genaue Lage und Planung des Geh- und Radwegs festlegt und das Ergebnis der Bundeswehr mitteilt, damit eine finale Abwägung erfolgen und eine Entscheidung herbeigeführt werden kann. Nun rückt das Projekt definitiv näher. Nach dem Bauausschuss kommt das Radwegprojekt noch im Marktgemeinderat auf den Tisch, der darüber entscheidet.

Es kann freilich auch sein, dass der Punkt heute von der Tagesordnung genommen wird. Dies wäre zumindest im Sinne der Grünen-Fraktion. Sie reichte gestern Nachmittag einen Antrag ein, „dass man das Thema zurückstellt, weil die Informationen nicht ausreichend sind“, sagt Hans Kohl, einer der beiden Fraktionssprecher. Man wünsche sich „mehr Zeit, damit wir das besser beurteilen können“. Es klingt durch, dass die Grünen zwiegespalten sind. Einen Radweg findet man natürlich gut, doch was ist mit der Ökologie? „Das sind die klassischen Konflikte“, erklärt Kohl.

Kein Schutzstatus

Das Landratsamt Garmisch-Partenkirchen weist auf Nachfrage darauf hin, dass die besagten Bäume „unter keinem bestimmten Schutz nach Naturschutzrecht stehen“. Da der Vorgang der Kreisbehörde allerdings noch nicht vorgelegt worden sei, könne man hierzu keine weiteren Auskünfte erteilen, sagt Sprecher Wolfgang Rotzsche. „Erst, wenn die konkrete Planung zur Überprüfung eingereicht worden ist, werden sich die entsprechenden Stellen im Haus mit dem Vorgang intensiv beschäftigen können.“ Man werde dann auch erörtern, ob dem Vorhaben allgemeine Gründe des Naturschutzes entgegenstehen.

