Kein Wohnungsbau: Murnauer Gemeinderat beerdigt Projekt am James-Loeb-Haus

Von: Roland Lory

Das James-Loeb-Haus aus der Drohnenperspektive. © Bartl

Jetzt ist es amtlich: Am James-Loeb-Haus werden keine Wohnungen gebaut. Dies hat der Murnauer Marktgemeinderat am Donnerstag mit 14:10-Stimmen beschlossen.

Murnau – Was hätte James Loeb zu dieser Entscheidung gesagt, der große Menschenfreund? Man weiß es nicht. Es ist aber auch unerheblich. Fest steht nach der Sitzung des Marktgemeinderats am Donnerstagabend, dass am James-Loeb-Haus keine neuen Wohnungen gebaut werden. Der Beschluss fiel mit 14:10-Stimmen. Diese Entscheidung hatte sich bereits abgezeichnet. Denn der Hauptausschuss schob dem Projekt mit den Stimmen der CSU, Freien Wähler und Mehr Bewegen im Vorfeld einen Riegel vor. Damit ist das Vorhaben gestorben, auf dem Areal des ehemaligen Gemeindekrankenhauses etwa 30 neue Wohnungen zu errichten.

Michael Manlik vom ÖDP/Bürgerforum erläuterte einmal mehr, warum seine Fraktion das Projekt verfolgte. „Bezahlbarer Wohnraum ist das größte sozialpolitische Problem in Deutschland und auch bei uns. Wenn wir das nicht in den Griff bekommen, werden wir ein massives Strukturproblem bekommen.“ Das Grundstück sei für einen genossenschaftlichen Wohnungsbau „prädestiniert“. Das Vorhaben sei „ökologisch und städtebaulich verträglich – und dabei bleibe ich“.

„Wo sonst?“

Manlik beklagte, dass bis dato aus dem Gremium keine Alternativstandorte genannt worden seien. „Die Frage ,Wo sonst?‘ hat mir bisher nie jemand beantwortet.“

Wohnungsreferent Felix Burger (SPD) betonte, dass die Gemeinde „durchaus sehr viel“ mache und nannte die Projekte am Längenfeldweg, Bahnhofplatz sowie dasjenige der Wohnbau Weilheim GmbH an der Adalbert-Stifter-Straße und das des Bundes an der Reschstraße. „Als Kompromiss“ hätte er sich einen kommunalen Wohnungsbau am James-Loeb-Haus vorstellen können, in Kooperation mit der Wohnbau Weilheim.

Seitens der Gegner ergriff unter anderem Phillip Zoepf, Sprecher von Mehr Bewegen, das Wort. „Wir wollen Wohnraum schaffen, aber nicht dort.“ Er schlug vor, ein Grundstück zu finden, „das wir anständig entwickeln können“.

Dr. Michael Rapp (CSU) störte sich am Begriff „bezahlbarer Wohnraum“. Der eine finde etwas bezahlbar, „für den anderen ist es nicht erschwinglich“. Bezüglich des Areals am James-Loeb-Haus sagte Rapp: „Ich denke, das sich das in keiner Weise anbietet.“ Eher kann sich der Vizelandrat vorstellen, dass die Unfallklinik eines Tages Bedarf hat. Auch eine Nutzung in Richtung Palliativ- und Demenzbetreuung wurde genannt. Manlik war es allerdings „zu vage, was in zehn, zwanzig Jahren sein könnte. Das hilft den jetzt Wohnungssuchenden wenig“.

„Es rechnet sich nicht“

Einer, der das genossenschaftliche Projekt im Erbbaurecht durchrechnete, ist Michael Hosp (CSU). Sein Fazit: „Es ist einfach nicht tragbar. Es rechnet sich nicht.“ Als Alternativstandort brachte er ein Grundstück in Hechendorf ins Gespräch. Maria Schägger, Sprecherin der Freien Wähler, nannte den Molopark, den Münterplatz, auch eine Ständerbauweise an einem der Parkplätze kann sie sich vorstellen.

CSU-Sprecher Rudolf Utzschneider warf dem ÖDP/Bürgerforum vor, „mit Gewalt“ das James-Loeb-Areal bebauen zu wollen. Er regte an, für Murnau einen qualifizierten Mietspiegel anzufertigen.

Hans Kohl (Grüne) verstand die ablehnende Haltung nicht. „Es hat sich sachlich nichts geändert. Warum haben wir vor fünf Jahren nicht darüber diskutiert. Das ist doch nicht ehrlich, was wir machen.“

