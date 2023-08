Reh-Diebstahl: Künstlerin appelliert an Täter

Von: Silke Reinbold-Jandretzki

Hängt an ihrer Reh-Skulptur: Künstlerin Suema Hänig. Ein Unbekannter hat das Werk, mit dem sie hier noch zu sehen ist, mittlerweile gestohlen. © privat

Ein Dieb hat die Skulptur einer jungen Künstlerin in Murnau gestohlen. Das weiße Reh von Suema Hänig war am Münterhaus ausgestellt – als Beitrag zu „Kunst im öffentlichen Raum“ der Gemeinde. Hänig hängt an dem Reh, setzt nun alle Hebel in Bewegung, um es zurück zu bekommen. Und sie würde gerne wissen: Wer und was stecken hinter der Tat?

Murnau – Vielleicht schmückt die Beute, hinter einer dichten Hecke verborgen, einen Garten. Womöglich wurde sie auch nur gewinnbringend verscherbelt. Oder der Dieb ist vorsichtig und versteckt die Kunst, derer er sich durch eine Straftat bemächtigt hat, so lange, bis er glaubt, dass Gras über die dreiste Aneignung gewachsen ist. „Eventuell steckt auch eine ganz schöne, romantische, süße Geschichte hinter der Tatsache, dass jemand ein Reh klaut“, meint Suema Hänig.

Gestohlenes Reh: Skulptur entstand in rund vier Monaten Arbeit

Die 23-Jährige ist die Bestohlene. Die Künstlerin hat die Skulptur eines eingerollt liegenden, glänzend-weißen jungen Rehs, rund 80 Zentimeter groß, in rund vier Monaten aufwendiger Arbeit an den Schulen für Holz und Gestaltung Garmisch-Partenkirchen geschaffen. Der Murnauer Kunstbeirat hatte den mit Lack überzogenen Guss aus Polymergips, der aus sechs Teilen wie ein 3D-Puzzle zusammengefügt ist, für den Standort am Münterhaus der Gemeinde-Initiative „Kunst im öffentlichen Raum“ gegen 1500 Euro Aufwandsentschädigung ausgewählt. Dort schmiegte sich das Reh seit 12. Mai mit ausgestreckten Vorderläufen ins Gras, gesichert über ein Betonfundament samt Stahlarmierung, insgesamt etwa 30 bis 40 Kilogramm schwer.

Verschwundene Skulptur: Nur noch ein Loch im Boden

Als Hänig nun ihre Ausbildung zur Holzbildhauerin abgeschlossen hat und dies am Ähndl mit Familie feierte, wollte sie ihrer angereisten Oma das liegende Reh zeigen. Es passt thematisch zur Künstlergruppe Blauer Reiter und ist als Hommage an Gabriele Münter gedacht. Vor Ort dann der Schreck: „Ich fand nur noch ein Loch im Boden vor“, sagt Hänig. „Mein weißes Rehlein wurde samt Fundament ausgebuddelt und geklaut.“ Wann, weiß niemand. Sie reagiert angefasst: „Ich bin sehr traurig darüber, da die Skulptur einen großen emotionalen und auch materiellen Wert hat und ich sie nicht einfach aufgeben möchte.“ Ein Lehrer habe den Schaden auf rund 2500 Euro geschätzt.

Gestohlenes Kunstwerk ist nicht versichert

Hänig, die noch in Garmisch-Partenkirchen wohnt und ab dem Herbst in Wien freie Kunst studieren wird, besitzt keine Versicherung für das gestohlene Werk – und fühlt sich nun von der Marktgemeinde Murnau „ein bisschen alleine gelassen“. Natürlich finde sich in der Auslobung der Hinweis, dass die Kommune nicht für die Kunst hafte, und sie verstehe, dass diese sich darauf berufe. Die Gemeinde sei ihr vertraglich nichts schuldig. Doch sie bleibe auf dem Verlust sitzen, sagt Hänig. „Ich bekomme nichts, auch keine Unterstützung. Das enttäuscht mich ein bisschen.“ Immerhin habe die Gemeinde bei der Öffentlichkeitsarbeit eine viel größere Reichweite als sie selbst. Die 23-Jährige postete den Diebstahl in sozialen Netzwerken, erstattete bei der Polizei in Garmisch-Partenkirchen Anzeige gegen Unbekannt und wandte sich schließlich ans Tagblatt.

Gemeinde empfiehlt Gang zur Polizei

Im Murnauer Rathaus ist man im Bilde: „Das Marktbauamt hatte mit der Künstlerin Kontakt und hat sich vor Ort ein Bild gemacht sowie im Bauhof nachgefragt“, erklärt Geschäftsleiterin Kreszentia Oppenrieder. „Nachdem das Werk nicht im Eigentum vom Markt Murnau ist, wurde der Künstlerin empfohlen, sich an die Polizei zu wenden.“ Eine Versicherung von Seiten des Marktes gebe es nicht. Oppenrieder verweist auf die Aufwandsentschädigung von 1500 Euro, die Künstler für jedes ausgestellte Objekt erhalten. Damit seien „der Transport, der Auf- und Abbau sowie gegebenenfalls erforderliche Transport- und Objektversicherungen abgegolten“.

Diebstahl der 30 bis 40 Kilo schweren Figur ein Kraftakt

Suema Hänig bekam von Freunden oft zu hören, dass es doch „ein Kompliment“ sei, wenn ihr Werk gestohlen werde – zumal der Täter dafür einen gewissen Körpereinsatz gezeigt haben muss. Hänig weiß das: Sie hatte die Skulptur am 2. Juni mit Hilfe eines Bauamt-Mitarbeiters um ein paar Meter versetzt. Ein Kraftakt: „Das ist anstrengend und aufwendig.“ Für den Diebstahl brauche man „einen Spaten, zwei Leute und ein Auto“. Das Reh lasse sich „nicht einfach unter den Arm klemmen und mitnehmen“.

Künstlerin zieht Anzeige zurück, wenn sie das Reh wiederbekommt

Sie hofft nun, dass sie das Werk zurückbekommt, durch den Gang an die Öffentlichkeit vielleicht Hinweise von Zeugen generiert oder zumindest Interesse bei Kunstliebhabern geweckt wird, die ein weißes Reh in Auftrag geben. So ließe sich wenigstens der finanzielle Schaden etwas ausgleichen. Die Formen hat Hänig noch. Doch am liebsten hätte sie den Reh-Erstling zurück. Vielleicht melde sich der Dieb und teile die Geschichte mit ihr, wo das Tier gewesen sei und was es erlebt habe (sue mahaenig@aol.com) – oder er bringt es still und heimlich wieder an den Tatort. „Dann ziehe ich die Anzeige zurück“, versichert Hänig.

Kehrt das Reh wirklich heim, will sie sich damit für weitere Projekte bewerben, es wiederum ausstellen, in einer Galerie etwa: „Auf jeden Fall in einem sicheren Rahmen.“ Damit es nicht wieder zu Freiwild wird.