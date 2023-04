Reizthema Wolf: Kritik an Rathausvorlage – Schafe und Kälber „stehen wie eine Leibspeise herum“

Von: Roland Lory

Ist gerade Thema in den Gemeinderäten der Region: der Wolf. © Lino Mirgeler/dpa

Der Wolf lässt bei einigen Zeitgenossen nach wie vor den Puls steigen. In Murnau stieß bei manchem Marktgemeinderat der Beschlussvorschlag der Verwaltung auf Kritik. Er sei nichtssagend und zu allgemein, verlautete es aus dem Gremium.

Murnau – Wer die Presseberichte aufmerksam verfolgt, der weiß: Tirol sagt Risiko- und Schadwölfen den Kampf an. Seit 1. April erleichtert eine neue Verordnung deren Abschuss. Im Landkreis Garmisch-Partenkirchen hat Landrat Anton Speer (Freie Wähler) die Initiative ergriffen. In einem Schreiben, das er Regierungspräsident Dr. Konrad Schober schickte, beantragt Speer, dass eine Weideschutzzone im Landkreis mit erleichterter Entnahmemöglichkeit von Wölfen eingerichtet wird. „Zusätzlich bitten wir, Regelungen für eine ausreichend bemessene Pufferzone zu treffen, welche die Gefahr des regelmäßigen Eindringens außerhalb lebender Wölfe ins Gebiet vermindert“, heißt es in dem besagten Brief.

Wölfe in der Region: „Als Schafhalter würde mich der Beschluss nicht beruhigen“

Im ganzen Landkreis befassen sich die Gemeinderäte derzeit mit dem umstrittenen Thema. In Murnau wurde Kritik an dem Beschlussvorschlag laut, den die Rathausverwaltung dem Gremium präsentierte. Er sei „extrem allgemein gehalten“, monierte Rudolf Utzschneider (CSU). Er fragte sich auch, was die Konsequenzen daraus wären. „Als Schafhalter würde mich der Beschluss nicht beruhigen.“ So fehle der Verweis auf ein Weideschutzgebiet. Andere Kommunen hätten sich „sehr detailliert“ mit dem Vorstoß des Landkreises befasst, sagte Utzschneider.

Der Beschlussvorschlag hatte wie folgt gelautet: „Der Marktgemeinderat Murnau spricht sich dafür aus, dass auf bayerischer, deutscher und europäischer Ebene die rechtlichen Voraussetzungen geschaffen werden, die Wolfspopulation zum Schutz der gewachsenen heimischen Kulturlandschaft effektiv regulieren zu können. Hierzu muss auf deutscher und bayerischer Ebene die Anwendung der Ausnahmemöglichkeiten nach Artikel 16 FFH-Richtlinie weitestgehend ausgenutzt werden. Eine Herabstufung des Schutzstatus des Wolfes innerhalb der Berner Konvention sowie der FFH-Richtlinie sind auf europäischer Ebene notwendig.“

Utzschneider wies darauf hin, dass der Gemeinderat die Entscheidung des Landkreises nicht kenne. Die Berner Konvention „bietet bereits viele Möglichkeiten“, doch der Gemeinderat müsste „wissen, was drinsteht“. Utzschneider plädierte dafür, sich Zeit zu nehmen und „das Thema etwas mehr im Detail anzuschauen“. Kritik kam aber nicht nur von Utzschneiders Seite. Auch Hans Kohl, Fraktionssprecher von Bündnis 90/Die Grünen, sagte: „Den Beschlussvorschlag in seiner Allgemeinheit kann ich nicht nachvollziehen.“ Da könne man alles herauslesen.

Beuting: Angst ist selten ein guter Ratgeber

Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) entgegnete: „Das ist uns so zugesandt worden.“ Er sieht darin eine „politische Willenserklärung“. Dass so ein Statement Konsequenzen hat, glaube er nicht. „Es ist ein Thema, das mit vielen Ängsten verbunden ist.“ Doch Angst sei selten ein guter Ratgeber. Eigentlich freue er sich, dass Tiere wie der Wolf zurückkehren. „Nichtsdestotrotz ist das im Landkreis ein großes Problem.“ Die Risse würden immer mehr. Schafe und Kälber „stehen wie eine Leibspeise herum“. Der Landkreis sei nicht wie die Karpaten, wo es „wenig Bevölkerung“ gebe. Man müsse für die Region eine Einzelfallbetrachtung anstellen, sagte Beuting.

Vizebürgermeisterin Dr. Julia Stewens (Freie Wähler) regte an, sich dem Beschluss des Landkreises anzuschließen. „Das wäre eine vernünftige Entscheidung.“ Wolfgang Küpper, Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums, empfahl, eine Balance zu finden. Letztlich gehe es um die Frage: „Wie viele dürfen leben, wie viele müssen sterben. Ganz einfach.“ Das Thema wurde vertagt.

