Neue Rettungswache: Luftamt legt Veto ein - BRK-Kreisgeschäftsführer ist aber optimistisch

Eigentlich hätte das Bayerische Rote Kreuz (BRK) längst mit dem Bau der neuen Rettungswache in der Nähe der Murnauer Unfallklinik beginnen wollen. Doch das Luftamt Südbayern äußerte Vorbehalte. Diese haben mit dem Hubschrauberlandeplatz zu tun. BRK-Kreisgeschäftsführer Klemens Reindl ist aber optimistisch, dass sich eine Lösung findet.

Murnau – Vergangene Woche war Klemens Reindl, Kreisgeschäftsführer des Bayerischen Roten Kreuzes (BRK), bei der Regierung von Oberbayern in München. Es ging um den geplanten Neubau der Rettungswache, die nahe des Hubschrauberlandeplatzes an der Murnauer Unfallklinik errichtet werden soll. Zur Delegation gehörten auch der Planer, der Gutachter und der Projektsteuerer. Die Fahrt in die Landeshauptstadt hatte einen speziellen Grund: Das Luftamt Südbayern, das der Regierung von Oberbayern untersteht, hatte Bedenken geäußert.

Die Behörde hatte darum gebeten, eine flugbetriebliche Stellungnahme eines privaten Sachverständigen für Hubschrauberlandeplätze vorzulegen. Das Luftamt kam dann zu dem Ergebnis, „dass es aus luftrechtlicher Sicht dem Gebäude auf der Grundlage der gegenwärtigen Konzeption nicht zustimmen kann“, wie Stephan Scharf mitteilt, Sprecher des Landratsamts.

Die Regierung bestätigt die Vorbehalte, will sich aber wegen des laufenden Verfahrens inhaltlich nicht im Detail äußern. „Grundsätzlich handelt es sich bei dem Hubschrauberlandeplatz am Murnauer Unfallklinikum um einen sehr bedeutenden Landeplatz der Luftrettung, der von vielen unterschiedlichen Rettungsdiensten mit hoher Frequenz angeflogen wird“, sagt Wolfgang Rupp, Pressesprecher der Regierung. „Insofern legt das Luftamt Südbayern an einem solchen Landeplatz einen besonders hohen Standard bei der Sicherheit des Flugbetriebs zugrunde.“ Rupp betont, dass die Zustimmung des Luftamtes nötig sei, damit die Baugenehmigung erteilt werden kann.

Es geht offenbar um technische Detailfragen, um bestimmte Winkel, die passen müssen. „Der Hubschrauber muss rückwärts rausstarten können“, sagt Reindl.

Nach dem Gespräch bei der Regierung zeigt sich Reindl zuversichtlich. „Es wird eine Lösung geben.“ Es seien ein paar Punkte zu prüfen. „Das ist alles nicht dramatisch.“ Die Mitarbeiter der Regierung „hatten ein paar Fragen, die wir gut klären konnten“. Reindl betont: „Wir sind auf einem guten Weg.“

Bereits in Kürze wird an dem geplanten Standort etwas passieren. Das vorhandene Gebäude, in dem zuletzt eine Corona-Teststation untergebracht war, soll ab Anfang Oktober abgerissen werden. Wann es tatsächlich mit dem Neubau losgehen wird, kann Reindl noch nicht sagen. Aber „allerspätestens im Frühjahr“ sollen die Bagger anrollen. Auf dem Gelände an der Professor-Küntscher-Straße werden ein 52 Meter langes und maximal 15 Meter tiefes Gebäude mit einer Rettungswache, sieben Garagenstellplätze für Fahrzeuge, eine Waschgarage sowie die entsprechenden Funktions-und Arbeitsräume für das hauptamtliche Personal entstehen. Dazu sind zwei Räume für die Verwaltung und zwei Apartments für Mitarbeiter geplant. Die Kosten werden aktuell mit 3,2 Millionen veranschlagt.

Zugute kommen wird dem BRK beim Bau, dass die Staatsstraße bei Achrain wegen der Hochwasserfreilegung 2023 komplett gesperrt ist. Denn dann kann das Rote Kreuz auch die Staatsstraße nutzen. Damit habe man von zwei Seiten Zugriff auf das Grundstück, sagt Reindl. Mit dem Staatlichen Bauamt habe man darüber bereits gesprochen.

