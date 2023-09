Nach Omobi-Neustart: Seniorenbeirat will auf Verbesserungen drängen

Von: Roland Lory

Freuen sich, dass es wieder losgeht: (v.l.) Murnaus Bürgermeister Rolf Beuting, Robert Schotten, einer der Gründer und Geschäftsführer der Firma Omobi, und Riegsees Vizebürgermeister Georg Miller. © Markt Murnau

Zwei Monate lang dauerte die Zwangspause. Nun rollt er wieder, der schwarze Rufbus mit der großen weißen Aufschrift. Die Freude beim Seniorenbeirat (SBM), bei der Firma Omobi und in Riegsee und Seehausen ist groß. Gleichwohl will der SBM auf Verbesserungen drängen, etwa auf ein zusätzliches Fahrzeug und Barrierefreiheit.

Murnau – Angelika Pütz-Ollendorff hält mit ihrer Freude nicht hinter dem Berg: „Wir sind alle völlig begeistert.“ Die Zweite Vorsitzende des Murnauer Seniorenbeirats (SBM) erzählt, dass sie schon „zig Anrufe von älteren Leuten bekommen“ hat. „Die freuen sich riesig.“ Der Grund: Der Rufbus Omobi fährt seit Freitag wieder – in Murnau, aber auch in Riegsee und Seehausen.

Bei der Firma Omobi ist die Stimmung ebenfalls bestens. Das ist deutlich aus einer Pressemitteilung herauszulesen, die das Unternehmen auf seiner Homepage veröffentlichte. „Dass wir den Betrieb so schnell wieder aufnehmen können, darauf sind wir sehr stolz“, sagt Robert Schotten, einer der Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens, der gleichzeitig das Engagement des ganzen Teams würdigt. „Wir freuen uns, jetzt wieder fahren zu dürfen und hoffen auf viele bekannte und neue Gesichter im Bus.“ Die größte Herausforderung war Schotten zufolge, das Fahrer-Team in der kurzen Zeit wieder komplett zu machen, nachdem sich die Firma Ende Juni aufgrund der Betriebspause von einigen verabschieden musste.

Riegsees Zweiter Bürgermeister Georg Miller (Dorfgemeinschaft Aidling) ist ebenfalls bester Laune: „Die Gemeinden Riegsee und Seehausen freuen sich sehr, dass dieses Angebot wieder besteht. Wir haben einhellig positive Rückmeldungen erhalten.“ Hätten die Bewohner beim Bürgerentscheid mitstimmen können, „wäre die Entscheidung vermutlich ebenfalls deutlich für den Ortsbus getroffen worden“, glaubt Miller.

Massiver Widerstand nach Ratsbeschluss

Zur Erinnerung: Der Murnauer Gemeinderat hatte Anfang des Jahres in nicht-öffentlicher Sitzung mit großer Mehrheit beschlossen, dass der Rufbus nicht über den Juni hinaus seine Runden drehen soll. Daraufhin regte sich massiver Widerstand. Dieser mündete in den Bürgerentscheid, den das Aktionsbündnis „Rettet den Rufbus!“ initiiert hatte. Rund 84 Prozent derjenigen, die ihre Stimme abgaben, votierten am 23. Juli für den Rufbus.

SBM-Vorsitzender Rainer Paschen spricht von einem „langen und intensiven Ringen. Es hat sich aber gelohnt“. Er hoffe, dass es bis zur Ablösung durch den Blaues-Land-Bus „nicht zu irgendeiner Art von Unterbrechung kommt“. Er habe diesbezüglich aber keine Bedenken.

Der Rufbus hat unstrittig Mängel, etwa, dass er nicht immer verfügbar und nicht barrierefrei ist. „Das muss sich ändern“, betont Paschen. Der Seniorenbeirat werde darauf drängen. Etwa auf ein zusätzliches Fahrzeug. „Der Gemeinderat muss daran Interesse haben.“ Paschen wie Pütz-Ollendorff hoffen, dass die anderen Parteien mit dem ÖDP/Bürgerforum und Rathauschef Rolf Beuting in der Sache künftig an einem Strang ziehen.

Ausschreibungsunterlagen werden vorbereitet

Der neue Vertrag läuft vorerst bis Ende 2024. Dann soll der vom Landkreis Garmisch-Partenkirchen initiierte Blaues-Land-Bus seinen Betrieb aufnehmen, der ebenfalls als Rufbus-System angelegt ist. Mit dem Beschluss zur Fortführung des On-demand-Ortsverkehrs in Murnau und der Zustimmung zur Beteiligung am Blaues-Land-Bus habe das Landratsamt wieder seine ursprünglichen Planungen aufgenommen, sagt Sprecher Stephan Scharf. Die Kreisbehörde „hatte, parallel zu den Ereignissen in Murnau, die geplanten Projektschritte weitergeführt“. In Zusammenarbeit mit einer Fachanwaltskanzlei bereite man aktuell die Ausschreibungsunterlagen vor.

