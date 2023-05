Ringbus-Start erst Anfang 2025? Dieses Szenario droht in Murnau

Von: Peter Reinbold

Ein Schild weist auf eine Bushaltestelle hin. © IMAGO/Zoonar.com/Zoonar.com/zoonar/Markus Hötzel

Dem Markt Murnau droht eine lange Zeit ohne ÖPNV. Dies geht aus Unterlagen der Rathaus-Verwaltung vor.

Murnau – Selbst wenn man es ganz vorsichtig formulieren möchte, kommt man nicht umhin, große Worte zu wählen – weil feststeht: Was die Rathausverwaltung unter der sperrigen Überschrift „Vorbereitung einer Vergabe – Umsetzung des fraktionsübergreifenden Eilantrags zu einer (Ring)Buslinie aus der Sondersichtung ÖPNV am 27.3. 2023“ zusammengetragen hat, birgt Brisanz und Zündstoff. Offenbar vor diesem Hintergrund hatte sich der Gemeinderat entschlossen, diesen Punkt vor der Sitzung am 27. April aus dem Programm zu nehmen.

Die Fakten, die in dem Papier beschrieben werden, legen den Schluss nahe, dass in Murnau nach dem 1. Juli 2023, ab diesem Zeitpunkt muss nach der Entscheidung der Mehrheit des Gemeinderats der Rufbus Omobi seinen Betrieb einstellen, der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV), wie ihn der Markt in den zurückliegenden zwei Jahren kennen und schätzen gelernt hat, nicht mehr existiert. Im günstigsten Fall, so zeigt die Verwaltung in ihrer Beschlussvorlage auf, könne der Betrieb der neuen (Ring)Buslinie nicht vor Ende 2023 starten. Sollte ein Konzept mit einer Personenverkehrsleistung – laut Definition das Produkt aus der Personenzahl und der zurückgelegten Strecke – von über 50 000 Kilometern pro Jahr gewählt werden, sei aufgrund der erforderlichen Vorabbekanntmachung (siehe Stichwort) ein Betriebsbeginn nicht vor Anfang 2025 realisierbar. „Es ergibt sich ein zeitliches Problem. Damit bekommen die Bürger ein echtes Problem“, meint Wolfgang Küpper, der gemeinsam mit Simon Pittrich Fraktion von ÖDP/Bürgerforum im Murnauer Gemeinderat führt.

Der Worst Case

„Das wäre der schlimmste Fall“, sagt CSU-Co-Fraktionschef Josef Bierling, dessen Partei die treibende Kraft der Ringbuslinie ist. Sollte der Worst Case eintreten, wollen die Christsozialen alle Hebel in Bewegung setzen, um zu verhindern, dass Murnau mehr als eineinhalb Jahre ohne ÖPNV auskommen muss. „Es gibt sehr wohl die Möglichkeit einer Übergangslösung“, erklärt Bierling. Wie die aussehen soll? Bierling setzt vor allem auf Taxiunternehmen, „mit denen wir uns im Gespräch befinden“. Damit könne Bürgern, Bierling nennt „Geh- oder Sehbehinderte“, ein Mindestmaß an Mobilität ermöglicht werden. Den Vertrag mit der Firma Omobi um eineinhalb Jahr zu verlängern, bis die Ringbuslinie den Weg durch die Instanzen geschafft hat, lehnt er ab. Er sei ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll. „Zu viele Leerfahrten.“

Dabei hatte Gutachter Ralf Willrett, den Geschäftsführer von PKF IVT Consulting hatte die Gemeinde als Sachverständigen angeheuert, in der Sondersitzung am 27. März den Kommunalpolitikern eben den Omobi ans Herz gelegt und empfohlen, ihn fortzusetzen, „weil er etabliert ist und genutzt wird. Wir würden damit ein Stück weit Zeit gewinnen.“ Denn er befürchtet, dass man bis Juli keine oder nur eine „holprige Lösung“ haben wird. Mit seinen Bedenken erreichte er die Mehrheit der Gemeinderäte allerdings nicht. Den Schwarzen Peter an der misslichen Situation, in der sich Murnau befindet, schiebt Bierling zum einen der Gemeindeverwaltung zu – „lange Zeit ist nichts passiert“ –, er vermutet gar eine Blockadehaltung, und zum anderen dem Bürgerbegehren. „Auch deswegen herrscht Stillstand.“

Wasser auf Kritiker-Mühlen

Neben dem Faktor Zeit sind auch das Defizit, das ein Ringbus-System wohl verursachen und den Etat des Marktes enorm belasten wird, Wasser auf die Mühlen der Kritiker. Willrett errechnete in seinem Gutachten große Verluste. Für die Linie 1, auf der ein Kleinbus zwischen Bahnhof und Unfallklinik verkehren soll, kommt er auf ein Minus von 193 000 Euro. Noch höher fallen die roten Zahlen, die Willrett, der bis vor einigen Jahren die Bus-Bereiche der Stadtwerke München (SWM) und der Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) verantwortete, für die Variante zwei aus, die als Premium-Lösung gilt. Dabei verkehren zwei Busse auf zwei Linien, die rund 300 Fahrgäste pro Tag befördern sollen. Der Fehlbetrag dürfte sich Willrett zufolge auf „mindestens 386 000 Euro“ belaufen. Zum Vergleich: Das Defizit des Omobi macht nur einen Bruchteil aus, Küpper, dessen Fraktion sich pro On-Demand-Bus positioniert hat, spricht von rund 90 00 Euro. Kann diese Belastung, die ein Ringbus-System verursacht, der Murnauer Haushalt tragen, wenn auch noch der Blaues-Land-Bus, der bei optimistischer Schätzung Ende 2024 seinen Betrieb aufnehmen soll, den Markt zusätzlich 100 000 Euro kostet?

