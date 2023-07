Rufbus-Gegner: Nicht nur auf ein Pferd setzen - „Wir wollen etwas aufgleisen, was langfristig funktioniert“

Von: Roland Lory

Teilen

Stellen ihre Plakate vor: (v.l.) Phillip Zoepf, Maria Schägger, Felix Burger und Rudolf Utzschneider. © Lory

Befürworter und Gegner des Murnauer Rufbussystems rühren derzeit kräftig die Werbetrommel. Bei einem Pressegespräch im Angerbräu legten die Kritiker jetzt ihre Argumente und Positionen dar.

Murnau – Der Tag der Wahrheit naht mit großen Schritten. Am Sonntag, 23. Juli, sind die stimmberechtigten Murnauer zu den Urnen gerufen. Die Briefwahl ist längst am Laufen. Im Vorfeld des Bürgerentscheids zum Ortsbus und zum Blaues-Land-Bus versuchen beide Seiten, ihre Argumente unters Volk zu bringen. So auch Vertreter von Gemeinderatsfraktionen, die für eine Stilllegung des Rufbusses votierten und ein liniengeführtes System mit festen Haltestellen bevorzugen. Die Plakatwände haben CSU, Freie Wähler, Mehr Bewegen und SPD bereits bestückt, die Postwurfsendung ist vorbereitet. Nun luden die vier Fraktionen zum Pressegespräch in den Angerbräu. „Wir wollen das Geld besser verteilen“, sagte Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen. „Wir wollen etwas aufgleisen, was langfristig funktioniert.“

Am Rufbussystem lassen die vier Räte kein gutes Haar. Der Bus sei „nicht verlässlich“ und könne nur eine bestimmte Anzahl an Menschen transportieren, beklagte Maria Schägger, Fraktionssprecherin der Freien Wähler. Damit spielte sie darauf an, dass der Rufbus nicht immer zur Verfügung steht, weil er bereits gebucht ist. „Ein Rufbus, der auf Bestellung nicht kommt, ist kein Rufbus“, heißt es auf einem Plakat. „Es ist ein Taxiservice geworden“, monierte SPD-Einzelkämpfer Felix Burger bei dem Pressegespräch. Es gehe darum, nicht nur auf ein Pferd zu setzen. Die vier genannten Fraktionen und die Grünen schlugen, wie berichtet, für einen definierten Murnauer Kernort eine Buslinie vor, die im Ringsystem mit Kleinbussen fährt. Die Taktung soll an den Zugfahrplan angepasst sein mit Stopp am Bahnhof, bestehende Haltestellen wie diejenigen vom RVO will man nutzen, die Kleinbusse sollen mindestens alle 60 Minuten fahren. Zudem möge die Verwaltung prüfen, inwieweit mit weiteren Bausteinen (etwa Taxis) die Randgebiete abgedeckt werden können. Auch Taxigutscheine schweben den fünf Fraktionen vor.

Plädoyer für mehrere Bausteine

Mehrere Bausteine also, und nicht nur ein Pferd wie den Rufbus. So wirklich sozial sei dieser auch nicht, findet Burger. „2,50 Euro kann sich nicht jeder leisten.“ Man müsse ein „sinnvolles ÖPNV-Konzept aufbauen, das bedarfsgerecht ist“. Der Referent für Soziales schlägt vor, das Car-Sharing-System der 17er Oberlandenergie GmbH auszubauen sowie einen vorhandenen Bus des Murnauer Mehrgenerationenhauses zu nutzen, etwa für Einkaufsfahrten.

Auf etwas anderes wies CSU-Ratsmitglied Rudolf Utzschneider hin. „Viele verstehen nicht, dass sie, wenn sie dagegen sind, abstimmen müssen. Wenn man nicht zur Abstimmung geht, hat man dafür gestimmt.“ Also für die Fortführung des Rufbusses. Utzschneider hat Verbindungsdaten für das Jahr 2022 ausgewertet. Demnach sei bei 8 von etwa 22 000 Fahrten das Fahrzeug wirklich voll gewesen und habe keine weiteren Fahrgäste mehr aufnehmen können. Bei 410 Fahrten sei der Bus zwar da gewesen, der Passagier aber nicht. Worauf Utzschneider auch hinwies: „Es gibt keine Einteilung und auch keine Priorisierung von Zielgruppen.“ Man wisse zudem schlichtweg nicht, welche Altersgruppen das System wie nutzen.

Stark frequentierte Ziele sind den Recherchen nach der Bahnhof und die Unfallklinik. Es gebe viele Fahrten, die parallel zu bestehenden ÖPNV-Angeboten laufen. Als Beispiel nannte Utzschneider Moosrain. In Westried hat die Ammergaubahn bekanntlich einen Haltepunkt.

Auch interessant: Vier-Parteien-Allianz beerdigt Ratsbegehren