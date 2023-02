Rufbus-Aus in Murnau: Steinleitner und Hörmann hoffen auf nochmalige Debatte - ÖDP/Bürgerforum distanziert sich von Ratsbeschluss

Von: Roland Lory

In blauer Montur im Blaues-Land-Bus: (v.l.) die Bürgermeister Andreas Weiß, Rolf Beuting, Frank Bauer sowie Landrat Anton Speer beim Faschingszug am Sonntagnachmittag in Ohlstadt. Auftritt beim Faschingszug als Statement © Wilz

Der Murnauer Beschluss zum Ortsbus schlägt Wellen: Die Bürgermeister Jörg Steinleitner (Riegsee) und Markus Hörmann (Seehausen) hoffen, dass der Marktgemeinderat seine ablehnende Haltung überdenkt. Ähnlich äußert sich die Murnauer Gemeinderatsfraktion ÖDP/Bürgerforum.

Murnau/Seehausen/Riegsee – An bemerkenswerten Wagen mangelt es bekanntlich nie, wenn sich in Ohlstadt der traditionelle Faschingszug durch den Ort schlängelt. Eines der Spezial-Gefährte, das die Schaulustigen am Sonntag bestaunen konnten, war ein selbst gebastelter Blaues-Land-Bus. An Bord: die Bürgermeister Rolf Beuting, Andreas Weiß, Aloisia Gastl, Frank Bauer, Markus Hörmann und Jörg Steinleitner sowie Landrat Anton Speer. Vorneweg marschierte Ohlstadts Rathauschef Christian Scheuerer mit einem Haltestellenschild. Steinleitner, Rathauschef in Riegsee, sagt, die Aktion sei „letztlich auch ein politisches Statement und Zeichen unserer Begeisterung für das Projekt“ Blaues-Land-Bus gewesen.

Dieser soll eigentlich ab Herbst 2024 rollen. Ob das so eintritt, bleibt abzuwarten. Denn der Murnauer Marktgemeinderat lehnte es ab, den Ortsbus ab 1. Juli an einen Anbieter mit On-Demand-System zu vergeben. Die Verwaltung soll für den Betrieb eines Ortsbusses ab 2025 eine Vorabbekanntmachung und Ausschreibung vorbereiten. Man will Alternativen prüfen. Der Vertrag mit dem bisherigen Partner Omobi läuft Ende Juni aus. Ob der Gemeinderat auch gegen den Blaues-Land-Bus stimmen wird, wird man sehen. Dieser soll ebenfalls auf Basis eines On-Demand-Systems fahren.

Steinleitner: Gute Erfahrungen in Riegsee

Steinleitner kennt den Murnauer Beschluss nicht im Detail. „Was wir aber sagen können: Wir hoffen sehr, dass der Murnauer Gemeinderat sich zusammenrauft, seine ablehnende Entscheidung nochmals intensiv diskutiert und zu einer Entscheidung im Sinne der Bürgerinnen und Bürger des gesamten Blauen Landes kommt.“ Es gehe hier ja längst nicht nur um Murnau. „Es geht hier um ein Modell fürs Blaue Land – und langfristig vielleicht sogar für den ganzen Landkreis. Aber ohne Murnau geht halt jetzt zunächst auch nichts.“ Die Riegseer hätten mit dem Rufbus bislang ausschließlich gute Erfahrungen gemacht. Die Rückmeldungen aus der Bürgerschaft seien durchwegs positiv. „Der Bus gehört mittlerweile zum Dorfbild und wird Monat für Monat immer noch besser angenommen“, betont Steinleitner. „Es wäre aus unserer Sicht taktisch unklug, jetzt eine Lücke entstehen zu lassen zwischen dem Auslaufen des Vertrags mit dem jetzigen Betreiber und der Neuausschreibung fürs gesamte Blaue Land, bei der ja auch vielleicht ein anderer Anbieter zum Zug kommt.“ Wenn das jetzt gut funktionierende Angebot eineinhalb Jahre lang nicht mehr existiere, werde das Busunternehmen, das dann den Blaues-Land-Bus betreiben soll, wieder bei Null anfangen.

Der Ortsbus ist bekanntlich auch in Seehausen unterwegs. Anfangs gab es durchaus kritische Stimmen. Doch heute sei die „Akzeptanz hoch“, sagt Bürgermeister Hörmann. Er sieht es wie sein Amtskollege Steinleitner: „Ich kann nur hoffen, dass das nicht das letzte Wort war und der gemeinschaftliche Weg weiter geht.“ Dass man im Blauen Land „zusammenwächst und zusammensteht“. Der Murnauer Beschluss hat „uns a bissl überrascht“, sagt Hörmann. Vor allem, „weil eine zukunftsorientierte Lösung angekündigt ist“ – nämlich der Blaues-Land-Bus.

Wortmeldung des ÖDP/Bürgerforums

Auch aus dem Murnauer Marktgemeinderat kommt eine Wortmeldung zu dem Ratsbeschluss. Die Fraktion ÖDP/Bürgerforum „distanziert sich von dieser Entscheidung ausdrücklich“, heißt es in einer Pressemitteilung, die Fraktionssprecher Wolfgang Küpper verschickte. „Sie richtet sich gegen die Interessen eines großen Teils der Bevölkerung, die seit Mitte 2020 den Rufbus nutzt.“ Der Murnauer Rufbus sei ein innovatives Erfolgsmodell für den öffentlichen Personennahverkehr im ländlichen Raum. „Als Gemeinderatsfraktion sind wir stolz auf diese Vorreiterrolle, die der Markt Murnau seit drei Jahren bundesweit einnimmt. Alternativen Varianten, die dem Gemeinderat übrigens seit geraumer Zeit in einem ersten Entwurf vorliegen, ist der Rufbus beförderungstechnisch und wirtschaftlich überlegen.“ Kurz und gut: Die Fraktion ÖDP/Bürgerforum erwartet, „dass sich der Gemeinderat nochmals in öffentlicher Sitzung mit der Verlängerung des bestehenden Vertrages befasst und alle in den letzten drei Jahren gewonnenen Erkenntnisse fair gegeneinander abwägt.“

Florian Diepold-Erl, Klimaschutzmanager des Landkreises, verfolgt die Debatte am Staffelsee. „Das ist eine politische Entscheidung, die man hinnehmen muss.“ Er hält es allerdings für unrealistisch, bis Juli ein Linienbussystem aus dem Boden zu stampfen. Denn man müsse zum Beispiel die Vergabe organisieren, Fristen einhalten und mit Fördermittelgebern sprechen. Wenn Murnau nicht für den Blaues-Land-Bus stimmt, stelle sich die Frage, „ob das System Sinn macht“. Ohne die Marktgemeinde, sagt Diepold-Erl, „ist es schwierig“. Unterdessen wird im Landratsamt die Ausschreibung für den Blaues-Land-Bus vorbereitet. „Da sind wir im Zeitplan.“

