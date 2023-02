Rufbus in Murnau: Vorzeigeprojekt beerdigt - Hintergründe bleiben im Dunkeln

Von: Roland Lory

Ein bekannter Anblick in Murnau: der Omobi-Ortsbus, hier vor dem Pfarrheim am Mayr-Graz-Weg. © Constanze Wilz

Es ist ein Paukenschlag: In Murnau wird es ab 1. Juli nach aktuellem Stand kein Rufbussystem mehr geben. Dies hat der Marktgemeinderat in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. Die genauen Hintergründe sind unklar. Was die Entscheidung für den geplanten Blaues-Land-Bus bedeutet, ist offen.

Murnau – „Das darf doch nicht wahr sein.“ Rainer Paschen, Vorsitzender des Seniorenbeirats, ist entsetzt, als er am Freitag von dem Ratsbeschluss hörte. „Das trifft alle alten Menschen sehr hart.“ Die Entscheidung, die der Murnauer Gemeinderat im Januar hinter verschlossenen Türen gefällt hatte und die Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) am Donnerstagabend öffentlich bekannt gab, lautet so: Eine Vergabe ab 1. Juli an einen Anbieter mit On-Demand-System wird abgelehnt. Die Verwaltung wird beauftragt, für den Betrieb eines Ortsbusses ab 2025 eine Vorabbekanntmachung und Ausschreibung vorzubereiten. Der Prozess zur Prüfung von Alternativen mit dem Sachverständigen wird fortgeführt und über das Ergebnis bis Ende Mai im Marktgemeinderat abgestimmt. Eine Begründung für den Beschluss bekamen die Zuhörer im Sitzungssaal nicht geliefert. Zur Erinnerung: Der Vertrag mit dem Anbieter Omobi läuft Ende Juni aus. „Seit dem Start im Sommer 2020 wurden bereits über 60 000 Fahrgäste befördert“, teilt die Firma mit.

Selbst für Josef Bierling, einer der CSU-Fraktionssprecher, kam die Entscheidung überraschend. Der „springende Punkt“ war nach seinem Dafürhalten: „Man hat Zeit verstreichen lassen und sich nicht bemüht, etwas anderes zur prüfen.“ Nämlich eine Alternative. Bierling hatte sich immer wieder kritisch zum Rufbussystem positioniert. Verkehrsreferent Welf Probst (Freie Wähler) hält sich mit Auskünften zu der Ratsentscheidung zurück.

Bürgermeister hofft noch

Bürgermeister Beuting sagt, er bedauere den Beschluss sehr. „Das weitere Vorgehen bezüglich des Murnauer Ortbusses steht in engem Zusammenhang mit anstehenden Planungen, wie der Einführung eines Blaues- Land-Busses und die Weiterentwicklung des Liniensystems im Landkreis.“ Da eine Vergabe ab 1. Juli an einen Anbieter mit On-Demand-System wie zum Beispiel Omobi im Gemeinderat abgelehnt wurde, sei nun vieles offen. „Ich hoffe, dass hier noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, denn ich kann mir nicht vorstellen, dass dieser Beschluss den Mobilitätsbedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger gerecht wird.“ Was den Gemeinderat aus Beutings Sicht zur Ablehnung bewog, diese Frage lässt er unbeantwortet.

Ob es ab 1. Juli eine Ersatzlösung geben wird, bleibt abzuwarten. „Wir sind relativ unter Zeitdruck“, sagt Bierling. „Es wird schwierig, etwas aus dem Boden zu stampfen.“ Veronika Jones-Gilch, Fraktionssprecherin von Bündnis 90/Die Grünen, betont: „Für uns ist es wichtig, dass es ab 1. Juli ein Mobilitätsangebot gibt. Wie auch immer diese Lösung ausschaut.“ Ein Linienbussystem mit Kleinbussen wie in Weilheim wird ihres Wissens geprüft.

Deyerling rätselt

Clemens Deyerling, einer der Gründer und Geschäftsführer des bisherigen Ortsbusanbieters Omobi, zeigt sich konsterniert angesichts der Entscheidung. „Am Preis kann es nicht gelegen haben.“ Denn Omobi habe für die Übergangsphase bis zum etwaigen Start des Blaues-Land-Busses ein Angebot mit den „gleichen Konditionen wie bisher“ vorgelegt. „Ich kann nicht sehen, wo der Haken ist. Wir sind alle davon ausgegangen, dass es eine Vergabe gibt. Denn wieso hole ich Angebote ein?“ Grundsätzlich sei der Ratsbeschluss für die Murnauer eine „katastrophale Nachricht, auch im Hinblick auf den Blaues-Land-Bus“. Dieser soll eigentlich ab Herbst 2024 rollen. Ob es für das Projekt eine Mehrheit im Marktgemeinderat gibt? „Das will ich doch stark hoffen“, sagt Jones-Gilch. Probst wagt keine Prognose: „Ich weiß es nicht.“ Und Beuting? Er lässt die Frage unbeantwortet. In einer der nächsten Sitzungen soll über die Teilnahme entschieden werden, informiert Rathaussprecherin Annika Röttinger.

