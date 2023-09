Saugwürmer trüben Spaß im Staffelsee

Von: Peter Reinbold

Die Eier der Zerkarien gelangen mit dem Kot von Wasservögeln in den Staffelsee. © mm-Archiv

Eine echte Gesundheitsgefahr geht von ihnen nicht aus, unangenehm ist ein Kontakt mit ihnen aber sicherlich: Am Staffelsee wurden Fälle von Hautausschlägen festgestellt, die von Zerkarien, auch Saugwürmer genannt, ausgelöst wurden. Das Garmisch-Partenkirchner Gesundheitsamt rät Badenden davon ab, sich zu lange im Flachwasserbereich aufzuhalten.

Murnau/Seehausen/Uffing – Die Meteorologen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) haben für das letzte Ferienwochenende noch einmal hochsommerliche Temperaturen prognostiziert. Hoch Olenka sorgt für schweißtreibende Hitze von bis zu 30 Grad Celsius. Abkühlung bringt ein Sprung ins kühle Nass. Der Staffelsee ist für Badegäste aus Nah und Fern der Sehnsuchtsort und bietet Idyll und Badespaß in Vollendung. Normalerweise. Derzeit wird das Vergnügen allerdings getrübt. Vermehrt sind Saugwurm-Larven im Staffelsee aufgetaucht, die sich ebenso wie die Menschen in warmen Wasser besonders wohlfühlen. „Wir haben in den vergangenen Tagen Hinweise von einer Handvoll Bürger auf Zerkarienbefall erhalten, die sich auf Staffelsee aufgehalten haben“, sagt Stephan Scharf, Pressesprecher des Landratsamts Garmisch-Partenkirchen. Sie sollen über Symptome geklagt haben, die für einen Befall mit Saugwurm-Larven sprechen.

Die Wasserqualität des Staffelsees ist indes nicht zu beanstanden. Eine vom Gesundheitsamt zuletzt Anfang September vorgenommene Untersuchung ergab, dass der Zustand des Wassers hygienisch nicht zu beanstanden ist. Schilder aufzustellen, die auf den Zerkarienbefall hinweisen, darauf hat das Gesundheitsamt verzichtet. „Zu Panik besteht ja auch kein Grund“, sagt Scharf. Allerdings habe man die Anrainergemeinden informiert.

Zerkarien, die Scharf zufolge vor Jahren schon einmal vermehrt im Staffelsee aufgetreten waren, stellen für Menschen keine Gefahr dar. Sie können aber zu juckendem Hautausschlag führen. Hintergründe zur zerkarien-bedingten Badedermatitis erklärt das Landesamt für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL). Demnach handelt es sich dabei um ein regelmäßig auftretendes biologisches Phänomen an Badestellen, die auch von Enten oder anderen Wasservögeln besucht werden. Eine Hautreaktion, die meist einen Tag nach Kontakt mit den Zerkarien auftritt und über eine Woche anhalten kann, erfolge oftmals im Bereich der Badekleidung. Zerkarien lieben es kuschlig warm. Sie bevorzugen Temperaturen von über 20 Grad. Von einem längeren Aufenthalt im Flachwasser rät Scharf deshalb ab.

Gegenüber Austrocknung sind Zerkarien empfindlich, sodass es zweckmäßig ist, nasse Badebekleidung sofort abzulegen und „nach Möglichkeit den Körper schnell und gründlich mit dem Handtuch abzufrottieren“, sagt Scharf. Das Auftragen von wasserfester Sonnencreme oder Vaseline kann das Eindringen der Zerkarien in die Haut einschränken, aber nicht völlig verhindern. Tritt eine Badedermatitis auf, rät das Garmisch-Partenkirchner Gesundheitsamt dazu, den Haus- oder einen Hautarzt aufzusuchen.

Zerkarien sind laut LGL bestimmte Larvenstadien von Saugwürmern, die in Enten und anderen Wasservögeln leben. Mit dem Kot gelangen die Eier ins Wasser, wo innerhalb kurzer Zeit Larven schlüpfen, die sich in Süßwasserschnecken, die als Zwischenwirte dienen, schnell vermehren. Dabei könne es passieren, dass sich die Zerkarien auch in die Haut des Menschen bohren und eine Badedermatitis auslösen. Das menschliche Immunsystem tötet die Würmer allerdings schnell ab.

Eine Vermutung, weshalb die Zerkarien ausgerechnet zu dieser Jahreszeit im Staffelsee aufgetreten sind und nicht schon im Juni auftauchten, als eine extreme Schönwetterperiode den Staffelsee ebenfalls aufheizte, hat Hans-Joachim Fünfstück. Der stellvertretende Vorsitzende der Regionalgruppe Garmisch-Partenkirchen/Weilheim-Schongau des Landesbunds für Vogel- und Naturschutz (LBV) mutmaßt, dass der Zug der Wasservögel, der begonnen hat, und die Mauser ein Grund sein könnten. Ein Zerkarienbefall hat anders als für den Menschen für Wasservögel manchmal schlimme Folgen. Er kann für sie zur tödlichen Gefahr werden. Ein Massensterben ist am Staffelsee bislang nicht zu beobachten. „Wir haben keine Meldungen erhalten, dass vermehrt tote Wasservögel gefunden wurden“, sagt Fünfstück.

Die Zerkarien-Plage wird sich gegen Mitte der kommenden Woche sehr wahrscheinlich erledigt haben, weil der Spätsommer sich verabschiedet und der Herbst Einzug hält. Für Mittwoch und Donnerstag sagen die Meteorologen für die Region rund um den Staffelsee nur noch Höchsttemperaturen von 18 oder 19 Grad Celsius voraus.