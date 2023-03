Geplanter 40-Meter-Mast: Schägger fordert Beuting zum Handeln auf

Von: Roland Lory

Nicht nur die Hechendorfer sind unglücklich, wie das mit dem geplanten Mobilfunkmast gelaufen ist. Auch in Teilen der Politik regt sich Kritik. So fordert die Freie-Wähler-Fraktion die Verwaltung samt Rathauschef auf, „sich um eine Heilung des Prozesses zu bemühen“.

Murnau – Es könnte gut sein, dass am Dienstag, 14. März, einige Hechendorfer im Murnauer Rathaus erscheinen. Denn im Bauausschuss gibt es ab 18 Uhr einen Sachstandsbericht zum Mobilfunk. Der geplante Vodafone-Standort südöstlich der Tankstelle Mp-21 hat in Hechendorf für erhebliche Unruhe gesorgt. Bemängelt werden das intransparente Vorgehen, der sehr exponierte Standort aber auch das Verhalten der Kommune. Denn sie verpasste eine Frist und beantragte auch keine Verlängerung. Für den geplanten Standort schloss die Vodafone-Tochter Vantage Towers bereits 2021 einen Mietvertrag ab. Eigentümer ist ein Hechendorfer.

Das Tagblatt hörte sich bei den Gemeinderatsfraktionen um. Kritik kommt von Maria Schägger, Fraktionssprecherin der Freien Wähler (FW). „Die Mitglieder des Bauausschusses wurden im Jahr 2021 über das Vorhaben unterrichtet.“ Es seien vier Standorte genannt worden, und es sei gesagt worden, dass die Verwaltung sich mit dem Betreiber ins Benehmen setzen möchte. „Seitdem wurde über dieses Thema nicht mehr informiert. Dass der Gemeinderat nun vor vollendete Tatsachen gestellt wird, verwundert uns sehr. Noch mehr aber, dass in der Öffentlichkeit die Schuld an der Misere dem Gemeinderat angelastet wird.“ Dabei sei „allein die Arbeit der Verwaltung und des Bürgermeisters in Frage zu stellen, die mit dem Vorhaben, dem Gutachter und dem Betreiber von Beginn an zu tun haben“. Die FW fordern die Verwaltung nebst Bürgermeister auf, sich um eine Heilung des Prozesses zu bemühen und einen Standort zu wählen, der das Ortsbild nicht so beeinträchtigt wie dieser. „Dies ist man den Bürgern gegenüber schuldig!“

Termine und Gespräche

Kritisch sehen die Sache auch Josef Bierling und Lorenz Brey, Sprecher der CSU-Fraktion. Die bisherige Vorgehensweise und vor allem die fehlende Transparenz seitens der Gemeinde bei diesem sensiblen Thema sorgten für Aufregung. „Aktuell gibt es viele Termine und Gespräche mit Beteiligten und Betroffenen, um eventuell doch noch eine Wende herbeizuführen. In diesem Prozess sind wir maßgeblich mit eingebunden und setzen uns natürlich für die Ängste und Sorgen der Bürgerinnen und Bürger unseres Ortsteils mit ein.“ Näher darauf eingehen wollen sie nicht, „um den begonnenen Prozess nicht ins Stocken zu bringen“.

Grünen-Fraktionssprecherin Veronika Jones-Gilch betont, dass das Ganze „natürlich insbesondere“ für die Anwohnerschaft „sehr ärgerlich“ sei. „Wir verlassen uns in diesen Angelegenheiten auf die zuständigen Fachstellen in der Verwaltung hinsichtlich der Einhaltung von Fristen. Auch wenn hier jetzt anscheinend die sonst übliche Kulanzhaltung der Mobilfunkanbieter nicht mehr zu gelten scheint, werden wir uns im Rahmen der Möglichkeiten für einen sensibleren Standort einsetzen.“ Realistischerweise müsse aber auch gesagt werden, „dass die Chancen möglicherweise eher schlecht stehen“. Phillip Zoepf, Fraktionschef von Mehr Bewegen, sieht es so: „Fakt ist, dass der Mobilfunkmast kommen wird. Unsere Fraktion wird konstruktiv an einer Lösung mitarbeiten.“

Wolfgang Küpper, einer der Fraktionssprecher des ÖDP/Bürgerforums, verteidigt das Rathaus. „Nach den uns vorliegenden Informationen hat die Verwaltung die Mobilfunknetz-Betreiber unmittelbar und fristgerecht nach der Entscheidung des Gemeinderats über den Eintritt in ein Dialogverfahren gemäß Mobilfunkpakt II informiert und zudem erklärt, dass das Verfahren von einem Gutachter einschließlich der Benennung von Alternativstandorten begleitet wird.“ Grundsätzlich sei also korrekt gehandelt worden. „Dass die Verwaltung nach Ablauf der vom Mobilfunkpakt II vorgesehenen Frist von 60 Tagen für die – gutachterlich geprüfte – Benennung von Alternativstandorten nicht erneut auf das laufende Dialogverfahren hingewiesen hat, ist insofern ein Mangel, als die Mobilfunkbetreiber auf der Frist beharren, ungeachtet der Tatsache, dass es kaum möglich ist, innerhalb von 60 Tagen Alternativen zu benennen, die bis dahin auch gutachterlich untersucht werden.“ Zu fragen wäre laut Küpper, ob die Bestimmung des Mobilfunkpakts über die Fristen für die Kommunen realistisch und umsetzbar sei. Felix Burger (SPD) hat auf eine E-Mail-Anfrage nicht reagiert.

