Radweg-Pläne für Poschinger Allee: Murnauer Bauausschuss für umfangreiche Fällungen

Gefährlicher Abschnitt für Fußgänger und Radfahrer: die Poschinger Allee in Murnau. © Mayr

Mit großer Mehrheit hat sich der Murnauer Bauausschuss am Dienstagabend dafür ausgesprochen, bei der Planung zum Neubau eines Radweges an der Poschinger Allee die Variante zwei weiterzuverfolgen. Diese sieht vor, beidseitig die Bäume zu entfernen. Die Diskussion wurde teilweise emotional geführt.

Murnau – Seit Jahren wird über den Radweg an der Poschinger Allee gesprochen. Jetzt rückt das Projekt näher. Variante eins sieht, wie Bauamts-Sachgebietsleiter Hansjörg Resenberger am Dienstag im Bauausschuss erläuterte, neben der Fällung sämtlicher Berg- und Spitzahorne an der Südseite der Poschinger Allee zwischen der B 2 und der TSV-Sportanlage einen Grunderwerb von der Bundeswehr vor. Dies schlüge mit rund 185 000 Euro (ohne Grunderwerb und Baunebenkosten) zu Buche. Der Radweg würde dann nördlich der Straße verlaufen. Bei Variante zwei müssten wegen der Verlegung der bestehenden Straße um etwa 2,50 Meter nach Norden alle Bäume auf beiden Seiten gerodet werden. Allerdings wäre dabei nur ein Grunderwerb von circa 300 Quadratmetern erforderlich, Im Gegensatz zu Variante eins müsste der Zaun an der Bundeswehranlage nicht versetzt werden, der Radweg käme auf die Südseite der Straße. Ohne Grunderwerb und Baunebenkosten würde dies etwa 550 000 Euro kosten. In beiden Fällen wären umfangreiche Neupflanzungen nötig, um den Alleecharakter zu erhalten.

Verfall greift um sich

Wie von Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum), der sich für Variante zwei aussprach, verlautete, weisen die besagten Bäume deutliche Lücken und große Schäden auf, wegen des Lichtraumprofils müssten die Kronen immer wieder nachgeschnitten werden. Anfahrschäden, Pilzbefall, Sturmabbrüche und Wassertaschen täten ein Übriges, um deren Verfall zu beschleunigen. Auch ein Begegnungsverkehr von größeren Fahrzeugen sei sehr problematisch.

Die beiden Grünen-Gremiumsmitglieder zeigten sich jedoch sehr skeptisch. „Bis ich darüber abstimmen kann, sind noch viele Fragen offen“, erklärte Veronika Jones, und Hans Kohl legte nach: „Ich sehe nicht die Notwendigkeit, dass hier irgendwas getan werden muss.“ Ohnehin werde auf diesem Straßenstück trotz der Begrenzung auf 50 Stundenkilometer oft zu schnell gefahren, waren sie sich einig.

Der als Zuhörer anwesende Baumreferent Welf Probst (Freie Wähler) wies indessen auf die Verkehrssicherungspflicht hin. Seinen Argumenten mochten die anderen durchaus folgen. Franz Neuner (CSU) schlug vor, sich bei den Planungen die Bundeswehr mit ins Boot zu holen, und mit ihr gemeinsam die Straße zu bauen, zumal ohnehin an der Allee eine neue „Ausfahrt Nord“ des Bundeswehrgeländes vorgesehen sei. Wolfgang Köglmayr (Mehr bewegen) wollte ebenfalls wissen, „was die Bundeswehr wirklich braucht“. Nach seiner Meinung hat die Verlegung des Radwegs in den Norden der Allee keinen Sinn, zumal hierfür die Straße überquert werden müsse. „Wir bauen keine Straße für die Kaserne, sondern eine private mit der nötigen Regelbreite“, erklärte hierzu der Bürgermeister.

Kohl wollte die Diskussion wieder auf den geplanten Radweg lenken und monierte, dass der Bund Naturschutz nicht zu dem Vorhaben gehört worden sei. Seinen Vorschlag, die Fahrradtrasse über den dann auszubauenden Talweg zu führen, wiegelte Beuting ab: „Das haben wir vor sieben Jahren schon einmal versucht. Die privaten Eigentümer sind aber nicht bereit, hierfür Grund herzugeben.“

„Ideologische Brille“

Stefan Lechner (ÖDP/Bürgerforum) bescheinigte den Alleebäumen einen „jämmerlichen Zustand“ und sprach sich für Neupflanzungen aus. Die Debatte erreichte ihren Höhepunkt, als Beuting zum Schluss Jones und Kohl direkt angriff: „Manchmal ist die ideologische Brille eine echte Barriere.“

Mit den Gegenstimmen der beiden Grünen beschloss der Ausschuss, die Verwaltung zu beauftragen, Variante zwei weiterzuverfolgen, das Erforderliche zu veranlassen und Fördermöglichkeiten zu klären. Zudem soll die Bundesanstalt für Immobilienaufgaben eingebunden werden. Das letzte Wort hat der Marktgemeinderat.

Auf Tagblatt-Anfrage erklärte der Riedhauser Gärtnermeister Georg Schmötzer, weithin als Baumfachmann bekannt, dass sich die Allee in der Tat in einem sehr schlechten Zustand befinde und er eine Fällung nicht so dramatisch sehe. „Man müsste aber dann eine entsprechende Neupflanzung mit bereits größeren Bäumen vornehmen. Wichtig ist vor allem, dass etwas für die nächste Generation entsteht.“

Heino Herpen

