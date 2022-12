Auf vereistem Gehweg: Mann rutscht aus und stirbt

Von: Klaus-Maria Mehr

Teilen

Der Unfall passierte in der winterlichen Murnauer Innenstadt. © Imago

Ein Murnauer ist auf einem vereisten Gehweg in der Stadtmitte ausgerutscht und gestürzt. Kurze Zeit später war er tot.

Murnau – Für ganz Südbayern galt am Mittwochmorgen (14. Dezember) eine Unwetterwarnung vor gefrierendem Regen, besser bekannt als Blitzeis. Die gefährliche Glatteisbildung hatte bereits diverse schwere Unfälle zur Folge. In Murnau lösten die Witterungsverhältnisse nun einen besonders tragischen Unfall aus. Ein Mann starb.

Auf vereistem Gehweg: Mann rutscht aus und stirbt später im Krankenhaus

Ein 79-Jähriger war am Mittwochvormittag in der Murnauer Innenstadt zu Fuß unterwegs. Auf einem leicht abschüssigen, vereisten Abschnitt am Untermarkt rutschte er weg und stürzte schwer. Bewusstlos blieb der Murnauer auf dem Gehweg liegen. Ersthelfer starteten eine Reanimation und riefen parallel Rettungsdienst und Notarzt.

Unter laufender Reanimation wurde der Mann ins Murnauer Unfallklinikum eingeliefert. Dort starb er gegen 12 Uhr mittags. Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln zur genauen Todesursache. Es muss auch geklärt werden, ob ein Fremdverschulden vorliegt, etwa die Streufpflicht vernachlässigt wurde.

