Schülertransport ein „Desaster“: Murnauer Eltern sorgen sich um Sicherheit ihrer Kinder

Von: Roland Lory

Stehen Rede und Antwort: Nina Herweck-Bockhorni und Hansjörg Resenberger. © Roland Lory

Der Bustransport zur James-Loeb-Schule bereitet erhebliche Probleme. Diese kamen Im Rahmen eines Elternabends zur Sprache. Die Mütter und Väter sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder. Der Markt Murnau bemüht sich um Lösungen.

Murnau – Die Wortmeldungen sprechen Bände. „Die Schülerbeförderung in Westried ist eine absolute Katastrophe“, ist beim Elternabend im Kultur- und Tagungszentrum aus den Reihen der Zuhörerinnen zu hören. Auch der Begriff „Desaster“ fällt.

Zahlreiche Eltern von Buskindern der Murnauer James-Loeb-Grundschule sitzen im Christoph-Probst-Saal. Seitens der Gemeinde sind Nina Herweck-Bockhorni, stellvertretende Geschäftsleiterin, und Hansjörg Resenberger (Tiefbauamt) vor Ort.

Der Elternabend wurde angesetzt, weil es eine Änderung im Schülertransport gab und dieser nicht rund läuft. Die Firma Schretter fährt nicht mehr, stattdessen wurde die Regionalverkehr Oberbayern GmbH (RVO) sowie das Unternehmen Oppenrieder beauftragt. Der RVO fährt in der Früh und um 13 Uhr, Oppenrieder um 11 und um 12 Uhr.

Überfüllter Bus

Mit Schretter habe man ein System gehabt, „das sehr gut funktioniert hat“, sagt Herweck-Bockhorni. „Dass es nun am Anfang Probleme gibt, ist auch klar.“ Eines ist, dass die Busse teilweise sehr voll sind. Denn der RVO nimmt nicht nur Grundschüler mit, sondern auch andere Passagiere. Hinzu kommt: Die Bahnstrecke Murnau-Oberammergau ist weiterhin gesperrt. Es ist ein Ersatzverkehr eingerichtet. Doch Realschüler und Gymnasiasten, die normalerweise den Zug benutzen, steigen offenbar in den Bus, der für die Grundschüler vorgesehen ist. Dieser ist dann gern mal sehr voll. „Es passiert, dass alle in den ersten Bus steigen“, sagt Herweck-Bockhorni. Eine Folge ist, dass mitunter am Dünaberg kein Platz mehr für Grundschüler ist. Mit Kontrollen will man künftig erreichen, dass Realschüler und Gymnasiasten nicht den Bus nehmen, der für die Grundschüler gedacht ist. Ein weiteres Problem: Dem RVO mangelt es an Fahrern. Daher könnten sie keinen zweiten Bus anbieten, teilt Herweck-Bockhorni mit.

Auch um die Einstiegsstellen in Westried geht es an dem Abend. „Langfristig sehen wir die Bushaltestelle am Bahnhof“, betont Resenberger. „Da bräuchten wir eine Wendeschleife.“ Die Gemeinde sei in Verhandlungen mit der Deutschen Bahn eingestiegen. Das kann bekanntlich dauern. Vier Jahre, schätzt Resenberger, werde es bis zu einer Realisierung dauern. Vielleicht kürzer, vielleicht auch länger. Einstiegsstellen will der Markt Murnau ertüchtigen. Teilweise ist das schon passiert. Da geht es um Standflächen, Wartehäuschen und die Beleuchtung.

Reges Interesse: Rund 30 Eltern kommen zum Elternabend ins Kultur- und Tagungszentrum. © Roland Lory

Eine Stelle, an der die Kinder vorübergehend in den Bus steigen sollen, ist westlich von Westried, an einer Verkehrsinsel. Dies sorgt für Kritik. Schülervater Kai Zießnitz aus Moosrain sagt: „Wir werden die Kinder dort definitiv nicht einsteigen lassen.“ Ihm ist die Örtlichkeit zu unsicher und „nicht praktikabel für den Winter“. Denn: „Der Bus kann aufgrund des Gefälles nicht anfahren.“ Die Straße sei dort schlecht geräumt. Für Zießnitz ist der Plan folglich eine „undurchdachte Aktion“. Er bezweifelt auch, dass die vorgesehene Stelle den staatlichen Vorgaben für eine Bushaltestelle entspricht. Zießnitz begründet dies mit Anwendungshinweisen des bayerischen Innenministeriums. Dort heißt es unter anderem: „Die Haltestelle darf insbesondere nicht hinter Kurven oder Kuppen angelegt werden.“

Gefahrenpunkt Straßenquerung

Was manchen Eltern auch Bauchschmerzen bereitet, ist, dass ihre Kinder die Staatsstraße queren müssen. Zu gefährlich, zu viel Verkehr. Zießnitz hätte gern, dass die Fahrzeuge vor Haltestellen ausgebremst werden. Herweck-Bockhorni und Resenberger versprechen, sich beim Staatlichen Bauamt und beim Landratsamt zu erkundigen, welche Möglichkeiten es gibt. Ausgang? Offen. „Wir sind nicht für alles zuständig und können nicht alles umsetzen“, macht Herweck-Bockhorni deutlich.

Eine kurzfristige Lösung sei, dass ein Elternteil die Kinder begleitet. Woraufhin einer der Väter sagt: „Das mache ich seit sieben Jahren.“ Geplant ist, für die Kinder beider Grundschulen einen Kurs in Bezug auf sicheres Busfahren anzubieten. Petra von Notz, Vorsitzende der Gebietsverkehrswacht, begrüßt dies. Denn: „Busse sind gefährliche Wesen.“

Notz ist auch beim Elternabend vor Ort. Sie zieht folgendes Resümee: „Ich fand toll, dass bei einem so kontroversen Thema, das bei den Eltern Emotionen auslöst, in sehr konstruktiver Weise verhandelt wurde.“ Beim aktuellen Problem im Schülertransport handle es sich scheinbar um ein „Problem, für das es keinen richtigen Schuldigen gibt“. Solange die Schwierigkeiten mit dem Bus bestehen, sei es aus Sicht der Verkehrswacht wünschenswert, dass die Eltern sich zusammentun, weniger Autos nutzen und Fahrgemeinschaften bilden, um Gefahrensituationen vor den Schulen zu vermeiden und Stau zu verhindern. Bezüglich der Haltestellen in Westried sagt von Notz: „Man kann nur mit dem Ochsen pflügen, den man hat. Es gibt örtliche Gegebenheiten, und behördliche Genehmigungswege, die so sind wie sie sind. Um so wichtiger ist es, gemeinsam mit Betroffenen passgenaue Zwischenlösungen zu finden.“ Die Verkehrswacht könne dabei unterstützen. „Man muss mit Zwischenlösungen zurechtkommen und sich mit gewissen Defiziten abfinden.“

Notz wünscht sich, dass die Diskussion fortgesetzt wird und die Eltern in regelmäßigen Abständen von der Marktgemeinde den aktuellen Sachstand mitgeteilt bekommen.

Aufruf

Der RVO sucht dringend Busfahrer. Kontakt: RVO.Weilheim@deutschebahn.com. Außerdem werden in Murnau Schulweghelfer gesucht. Freiwillige können sich an die beiden Grundschulen und die Gebietsverkehrswacht wenden.