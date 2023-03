Schulungszentrum für Polizisten „großer Sprung nach vorn“ - Gebäude kostet 14 Millionen Euro

Von: Roland Lory

Teilen

Rundgang durchs Polizei-Trainingszentrum: Projektleiter Christoph John (vorne l.) vom Staatlichen Bauamt erläutert in der Technikzentrale Details. Vorne r. steht Staatssekretär Sandro Kirchner. © Lory

Das neue Trainingszentrum für Polizisten soll noch heuer in Murnau eröffnet werden. Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) verschaffte sich am Mittwoch einen Überblick auf der Baustelle. „Die rund 14 Millionen Euro des Freistaats sind bestens angelegt“, betonte der Politiker.

Murnau – Kabel hängen von der Decke, Paletten stehen auf dem Boden, zudem liegen diverse Werkzeuge und Maschinen herum. Was auf einer Baustelle halt zu sehen ist. Doch es handelt sich um ein besonderes Projekt, das im Murnauer Kemmelpark gerade entsteht. In dem neuen Schulungszentrum sollen Polizisten aus den Landkreisen Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau und Bad Tölz-Wolfratshausen Einsätze trainieren. Der bayerische Innenstaatssekretär Sandro Kirchner (CSU) sowie Polizeipräsident Manfred Hauser vom Polizeipräsidium Oberbayern Süd stellten das Trainingszentrum gestern bei einem Pressetermin an der Barbarastraße vor.

Das 46 Meter lange und 18 Meter breite Gebäude beherbergt auf 1000 Quadratmetern Nutzfläche eine 25 Meter lange Schießanlage im Keller, Bereiche, in denen verschiedenste Szenarien geprobt werden können sowie einen Übungsraum für Selbstverteidigung und Nahkampf. Auch Erste Hilfe steht auf dem Stundenplan. Oliver Hanke ist einer von sieben Trainern, die dort tätig sein werden und deren Koordinator. Das Schulungszentrum sei „ein großer Sprung nach vorn“, sagte er beim Rundgang. Die Vorfreude bei ihm und seinen Kollegen ist groß. Gestellt werden die Trainer von den Zentralen Einsatzdiensten (ZED) Weilheim, die in Murnau angesiedelt sind.

Kirchner: Modernes Angebot wichtig

Die vorhandenen Übungseinrichtungen in Weilheim, Schongau sowie teilweise Mittenwald hatten den Anforderungen nicht mehr genügt. Sie sind allesamt zu klein. „Wenn man auf der Höhe der Zeit sein will, ist ein Neubau unumgänglich“, betonte Staatssekretär Kirchner. 14 Millionen Euro kostet die Stahlbetonkonstruktion mit Klinkerfassade, so wie es auch prognostiziert war. Dies sei „bestangelegtes Geld für die Polizistinnen und Polizisten und für unser aller Sicherheit“, verdeutlichte Kirchner. Es sei wichtig, für die Beamten ein modernes Angebot zu schaffen.

In den drei erwähnten Landkreisen gibt es in 17 Dienststellen 560 aktive Beamte. Sie müssen pro Jahr 24 Stunden üben. Das heißt, sie werden vier Mal jährlich in Murnau sein. Jeweils einen Tag. 16 Beamte trainieren gleichzeitig in dem Zentrum. Hinein gelangen die Ordnungshüter über das Gebäude der Polizeiinspektion, das direkt nebenan liegt. Das Grundstück bekommen zu haben, sei der „Jackpot“, unterstrich Kirchner. Beheizt wird der Neubau mit Fernwärme der Gemeindewerke Murnau. Die Hackschnitzelanlage steht quasi ums Eck.

Eigentlich sollte der Bau Anfang Mai fertig sein. „Doch das werden wir nicht halten“, sagte Projektleiter Christoph John vom Staatlichen Bauamt Weilheim. Das Trainingszentrum soll aber heuer noch in Betrieb gehen. Baustart war Anfang 2021 gewesen. Das Staatliche Bauamt wird das Schulungsgebäude auch später betreuen.

Mit Fertigstellung der Immobilie entstehen auf dem Grundstück Parkplätze mit E-Ladesäulen. Der benötigte Strom wird zum Teil mit einer Photovoltaikanlage auf dem Dach erzeugt. Einige große Bäume sollen gepflanzt werden.

Neben Pressevertretern, Vizelandrat Dr. Michael Rapp (CSU), Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) war auch das Architekturbüro Dreier + Lauterbach (München) vor Ort, das sich um Ausschreibung, Vergabe und Bauleitung kümmerte.

Auch interessant: Murnauer Spezialeinheit für Klima-Kleber