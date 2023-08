Schulzes Plädoyer für Kombihaltung - Spitzenkandidatin der Grünen bedauert Weltkulturerbe-Aus

Von: Roland Lory

Ortstermin am Murnauer Moos: Gebietsbetreuerin Daniela Feige informiert Katharina Schulze (l.) und Andreas Krahl über das Naturschutzgebiet. © Lory

Katharina Schulze, Spitzenkandidatin der bayerischen Grünen für die Landtagswahl, hat es im Rahmen ihrer Sommertour nach Murnau verschlagen. Dass es mit dem Siegel Weltkulturerbe erst einmal nichts wird, bedauert sie. In Sachen Landwirtschaft macht sich die 38-Jährige für die so genannte Kombihaltung stark.

Murnau – „Auf ein Eis mit Katharina Schulze“ heißt ein Format, das die Fraktionschefin der Grünen im bayerischen Landtag im Wahlkampf ins Leben gerufen hat. In Murnau hatte die 38-Jährige – Lieblingssorte Straciatella – jedoch anderes vor. Die Spitzenkandidatin besuchte die Biologische Station am Murnauer Moos und wanderte mit anderen Grünen ein Stück in das Naturschutzgebiet hinein.

Das Murnauer Moos wäre Bestandteil eines etwaigen Weltkulturerbes gewesen. Mit der Betonung auf wäre. Denn nachdem sich die Beraterorganisation Icomos gegen den Eintrag in die Welterbeliste ausgesprochen hatte, zog der Kreistag die Bewerbung zurück. Immerhin bleibt die Nominierung auf der Tentativliste ab 2025 bestehen. Schulze sagte, sie hätte sich „sehr gefreut“, wenn es mit dem Welterbestatus geklappt hätte. Es gab Bedenken, dass dann noch deutlich mehr Touristen die Region bevölkert hätten. Doch Schulze glaubt, dass man das mit einer vernünftigen Besucherlenkung hätte managen können. Andreas Krahl, der ebenfalls wieder in den Landtag will, ist ohnehin der Meinung: „Wir kommen nicht umhin, eine effektive Besucherlenkung einzuführen.“ Digitale Technik soll es richten.

Ziemlich verwunderlich war die Begründung von Icomos. Denn die Beraterorganisation störte sich genau an dem, worauf der Landkreis so stolz ist: auf seine kleinstrukturierte Alm- und Landwirtschaft, die die Region zwischen Staffelsee und Karwendel seit vielen Jahrhunderten prägt.

Neues Tierschutzgesetz ante portas

Mit Argusaugen schauen hiesige Landwirte auf ein geplantes neues Gesetz. Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir (Grüne) plant strengere Vorgaben für mehr Tierschutz. Ein Gesetzesentwurf will die Anbindehaltung in der Landwirtschaft innerhalb von fünf Jahren verbieten. Ob die so genannte Kombinationshaltung künftig erlaubt sein wird, bleibt abzuwarten. „Es gibt noch nicht einmal einen spruchreifen Referentenentwurf“, sagte Krahl. In der Kombihaltung müssen die Tiere an mindestens 120 Tagen im Jahr Auslauf ins Freie haben und dies wenigstens zwei Stunden täglich. Möglich sind auch nur 90 Tage Auslauf – jedoch nur, wenn Betriebe im Stall besondere Maßnahmen zur Verbesserung des Tierwohls belegen können. „Wir treten ein für die Kombihaltung“, betont Schulze. „Als Grüne wollen wir die kleinbäuerliche Landwirtschaft erhalten.“ Dabei sei die Kombihaltung „das Maß aller Dinge. Das haben wir schon nach Berlin gemeldet.“

Dort ist Alexander Dobrindt CSU-Landesgruppenchef. Bei einem Besuch der Grenzpolizeiinspektion (GPI) Murnau kündigte der Peißenberger im Juli an, sich beim bayerischen Innenminister Joachim Herrmann (CSU) dafür einzusetzen, dass die GPI mehr Personal bekommt. Schulze sagte: „Wir möchten die bayerische Polizei stärken.“ Aber aus ihrer Sicht sollte man das Personal mehr auf die Landesfläche verteilen. Schulze spricht sich zudem gegen stationäre Grenzkontrollen aus. Denn: „Reisefreiheit ist das Kernstück der Europäischen Union.“ Grenzkontrollen seien mit der europäischen Idee nicht vereinbar. Die Grünen stützen sich dabei auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs, wonach es Binnengrenzkontrollen im Schengen-Raum nur im Bedrohungsfall geben darf.

