Halbzeitbilanz in Murnau: Schwerer Stand für Beuting

Von: Roland Lory

Erntet viel Widerspruch: Rolf Beuting. © ANDREAS MAYR

Die erste Hälfte der Wahlperiode 2020 bis 2026 ist geschafft. Grund genug, auch in Murnau eine kommunalpolitische Halbzeitbilanz zu ziehen. Eines steht fest: Im Gremium wird viel gestritten, die Stimmung ist oft angespannt. Es fällt jedoch auf, dass fünf der sechs Fraktionen verstärkt an einem Strang ziehen. Bürgermeister Rolf Beuting und das ÖDP/Bürgerforum stehen isoliert da.

Murnau – Die Außenwirkung dürfte eher durchwachsen sein. So mancher Zeitgenosse schüttelt den Kopf und fragt sich, was im Marktgemeinderat eigentlich los ist, was das Problem ist. Denn man kann es nicht leugnen: Im Murnauer Gremium wird heftig und viel gestritten. Dies zeigte sich zuletzt bei der Debatte um den Ortsbus Omobi.

Viele Ratsmitglieder sehen die Schuld bei Bürgermeister Rolf Beuting (ÖDP/Bürgerforum) und dessen angeblich mangelnder Kommunikation. Dies wurde dem Rathauschef zum Beispiel in der Abhör-Affäre angekreidet. Die Verwaltung schnitt die Sitzungen auf Tonband mit. Darüber waren die Räte nicht informiert. Allerdings ließ die Geschäftsordnung, die das Gremium beschlossen hatte, zu, dass Aufzeichnungen gemacht werden können. Beuting räumte zwar ein, einen Fehler begangen zu haben, ging aber in die Gegenoffensive. Phillip Zoepf, Fraktionssprecher von Mehr Bewegen, sagt: „Kommunikation ist das A und O.“ Auch CSU-Fraktionschef Josef Bierling findet, dass das eine „Schwachstelle“ beim Bürgermeister sei. „Das Gespräch mit anderen suchen, das macht der Bürgermeister wenig.“

Beuting sagt: „Ein Dialog besteht immer aus zwei Seiten.“ Der Rathauschef würde sich daher freuen, „wenn künftig alle die Dialog- und Beteiligungsangebote annehmen würden“. Am Beispiel der Planungen zur Nachnutzung der Alten Post und dem Neubau der Feuerwehr sehe man, dass dann eine gute Zusammenarbeit auch in der derzeitigen Konstellation gelingen könne.

Beuting ohne Hausmacht

Eines ist sicher: Beuting hat einen schweren Stand. Er hat keine Hausmacht. Bei wichtigen Projekten wie dem Ortsbus Omobi werden dem Bürgermeister, der seit 2014 in der Marktgemeinde regiert, Knüppel zwischen die Beine geworfen. Das Prestigeprojekt wurde begraben. Doch möglicherweise sorgt ein Bürgerentscheid dafür, dass der Omobi weiter durch Murnau kurvt.

Was sich schon vor dem Ortsbus-Streit abgezeichnet hatte: Die vier Fraktionen CSU, Mehr Bewegen, Bündnis 90/Die Grünen, Freie Wähler sowie SPD-Einzelkämpfer Felix Burger machen verstärkt gemeinsame Sache. „Die 18er-Gruppe versteht sich hervorragend“, resümiert Zoepf. Das ÖDP/Bürgerforum steht relativ alleine da. Wobei Fraktionssprecher Wolfgang Küpper betont: „Man kann mit uns ausgezeichnet zusammenarbeiten. Man muss nur wollen. Daran fehlt es zunehmend.“

Nicht nur das ÖDP/Bürgerforum, auch Beuting ist isoliert. Frage an den Rathauschef: Hat er Hoffnung, dass sich das in absehbarer Zeit ändert oder sind die Fronten zu verhärtet? „Als Bürgermeister agiere ich als Interessensvertreter der Bürgerinnen und Bürger“, sagt Beuting. „Dafür bin ich gewählt worden. Wenn ich zu der Auffassung gelange, dass der Gemeinderat nicht ausreichend diese Bedürfnisse im Blick hat, werde ich auch weiterhin dem Vorgehen des Gemeinderats widersprechen und versuchen, ihm die entsprechenden Sachargumente darzulegen.“

CSU kooperiert mit Grünen

Was auch auffällt: CSU und Grüne arbeiten öfters zusammen. Ministerpräsident Markus Söder (CSU), der früher mal den Baumumarmer gab, kritisiert die Grünen bei jeder Gelegenheit. In Murnau ist das Verhältnis hingegen kooperativ. Wobei Bierling sagt: „Das wird nicht immer so sein. Es gibt Themen, bei denen wir nicht die gleiche Linie haben.“ Die Zusammenarbeit hat also Grenzen. Hans Kohl, Fraktionssprecher der Grünen, versteht die „Lagerbildung“ nicht. „Es gibt Themen, da sind wir beinander, bei anderen sind wir ganz weit weg.“ Die besagte 18er-Gruppe relativiert er. Die gebe es auf bestimmten Gebieten, bei anderen nicht. Kohl sieht es nicht so, dass „18 gegen den Rest der Welt“ seien. Bei Beuting vermisst der Fraktionssprecher eine „konstruktive Moderation“. Damit würden sich „Explosionen eventuell verhindern lassen“.

Für Zündstoff sorgte in den vergangenen Monaten auch der Umstand, dass Interna nach draußen sickerten. „Es ist Wahnsinn“, sagt Zoepf. Das Vertrauen werde pausenlos mit Füßen getreten. „Ich erwarte von allen 24 Gemeinderäten, dass sie sich an Recht und Gesetz halten.“ Freilich: Die Realität ist, dass Durchstechereien und Geheimnisverrat in der Medienlandschaft an der Tagesordnung sind. Das vielleicht bekannteste Beispiel: Der Ex-Geheimdienstler Edward Snowden offenbarte mit seinen Enthüllungen die Ausmaße der weltweiten Überwachungs- und Spionagenetze der USA.

Zurück nach Murnau. Dort mussten sich die Gemeinderäte in den vergangenen drei Jahren wie andere Orte auch um das Sorgenkind „Bezahlbarer Wohnraum“ kümmern. Der Kommunale Wohnungsbau am Längenfeldweg ist abgeschlossen, ein weiteres Projekt am Bahnhofplatz soll bald starten. Gekippt wurde hingegen das Vorhaben am James-Loeb-Haus, wo genossenschaftliche Einheiten entstehen sollten. Das hatte der Gemeinderat 2017 beschlossen, im Kemmelpark sollte im Gegenzug ein Forschungszentrum realisiert werden. Das gibt es bis heute nicht, und die Wohnungen am alten Gemeindekrankenhaus werden nicht gebaut. Der Beschluss fiel im Oktober 2022 mit 14:10-Stimmen. Warum es 2017 eine gute Idee war, dort tätig zu werden, und nun nicht mehr, blieb eher unklar. Vor allem das ÖDP/Bürgerforum hatte das Projekt mit Nachdruck verfolgt.

Konfliktträchtiger Beginn

Schon der Beginn der Wahlperiode war konfliktträchtig Der erste größere Streit drehte sich um die Verlegung des Umspannwerks. Es ist hier nicht der Platz, um die Diskussion im Detail auszubreiten. Vieles blieb auch undurchsichtig, wurde hinter verschlossenen Türen behandelt. Klar ist nur: Am Ende blieb ein großer Scherbenhaufen übrig.

Die Außenwirkung damals: eher bescheiden. So wie heute. Beuting sagt: „Verbessert sich die Zusammenarbeit, verbessert sich auch automatisch die Außenwirkung.“ Er fände es „sehr hilfreich, wenn sich die Mitglieder des Gemeinderats nicht gegenseitig schlechte Absichten unterstellen würden. Das ist eine typische Verhaltensweise von Politikern und verunmöglicht in meinen Augen eine gute Zusammenarbeit zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger.“

